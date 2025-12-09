Ghế nóng ĐT Indonesia “dậy sóng” sau tín hiệu bất ngờ từ cựu trợ lý HLV Liverpool

⚽ Ghế nóng tuyển Indonesia vẫn bỏ trống

Hiện tại, vị trí HLV trưởng đội tuyển Indonesia vẫn chưa được PSSI bổ nhiệm chính thức kể từ khi mối quan hệ với Patrick Kluivert chấm dứt. Điều này làm dấy lên làn sóng đồn đoán trong dư luận, đặc biệt hướng về các ứng viên mang quốc tịch Hà Lan - những người được xem là phù hợp với định hướng phát triển hiện tại của bóng đá Indonesia.

Sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026, ĐT Indonesia chưa có HLV mới

Dưới thời Chủ tịch Erick Thohir, PSSI vẫn giữ quan điểm mở, không giới hạn ứng viên, kể cả các HLV đến từ châu Á.

🔍 Báo Hà Lan nêu tên John Heitinga

Trong diễn biến mới nhất, cái tên John Heitinga đã được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng. Truyền thông Hà Lan bất ngờ chú ý đến hoạt động của cựu hậu vệ từng khoác áo Ajax Amsterdam và Atletico Madrid trên mạng xã hội.

John Heitinga theo dõi các tài khoản liên quan đến bóng đá Indonesia

Theo VoetbalPrimeur, việc Heitinga theo dõi các tài khoản liên quan đến Liên đoàn bóng đá Indonesia, đội tuyển quốc gia cũng như một số nhân vật có ảnh hưởng được xem là tín hiệu thể hiện sự quan tâm.

Báo VoetbalPrimeur viết rằng: “John Heitinga có thể đã đưa ra gợi ý về khả năng hợp tác với Indonesia thông qua Instagram”. Tờ báo này cũng nhấn mạnh: “Cựu hậu vệ này bắt đầu theo dõi đội tuyển quốc gia Indonesia, chủ tịch liên đoàn bóng đá nước này và cố vấn Jordi Cruijff gần như cùng thời điểm”.

Những động thái trên được xem là “tín hiệu” cho thấy khả năng Heitinga đang quan tâm đến chiếc ghế nóng của tuyển Indonesia. Và John Heitinga cũng vừa chia tay đội bóng Ajax sau quãng thời gian ngắn nắm quyền. Đáng chú ý, Heitinga đã từng là trợ lý huấn luyện viên của Arne Slot ở Liverpool mùa trước, sau đó rời đi để chuyển sang dẫn dắt Ajax.

🌏 Mối liên hệ huyết thống và văn hóa với Indonesia

Một trong những chi tiết đáng chú ý là John Heitinga có dòng máu Indonesia từ phía cha và từng có thời gian đến thăm quốc gia Đông Nam Á này. Điều này được xem là rất phù hợp với ưu tiên của PSSI, khi họ muốn tìm kiếm một HLV có sự kết nối văn hóa với nhóm cầu thủ gốc Indonesia đang thi đấu tại châu Âu.

Mối quan hệ lịch sử giữa bóng đá Indonesia và Hà Lan vốn rất khăng khít, do nhiều cầu thủ gốc Indonesia sinh ra và trưởng thành tại Hà Lan.

🏆 Sự nghiệp đỉnh cao của John Heitinga

Trong sự nghiệp cầu thủ, John Heitinga từng thi đấu cho nhiều CLB lớn của châu Âu như Ajax Amsterdam (2001–2008, 2015–2016), Atletico Madrid (2008–2009) và Everton (2009–2014).

John Heitinga trong vai trò HLV Ajax

Ở cấp độ đội tuyển, ông đã có tới 87 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan trong giai đoạn từ năm 2004 đến 2013, trở thành một trong những trung vệ giàu kinh nghiệm của “Cơn lốc màu da cam”.