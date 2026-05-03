Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Trực tiếp bóng đá MU - Liverpool: Mục tiêu "cú đúp" của chủ nhà (Ngoại hạng Anh)

(21h30, 3/5, vòng 35) MU đang có cơ hội lần đầu tiên sau 1 thập kỷ thắng Liverpool cả 2 lượt đi/về.

   

MU
0 - 0
Liverpool
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Lammens, Shaw, Maguire, Yoro, Dalot, Casemiro, Mainoo, Diallo, Fernandes, Mbeumo, Sesko
Woodman, Robertson, Van Dijk, Konate, Frimpong, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz, Szoboszlai, Nguhoma, Gakpo

Chờ lấy vé dự Cúp C1 sau "derby nước Anh"

Tấm vé Champions League mùa 2025/26 đang sắp xác định được thêm một đội bóng nữa dựa trên kết quả của cặp đấu này. MU sẽ trở lại với đấu trường Cúp C1 nếu không thua, bởi Brighton đã thua Newcastle 1-3 trong buổi tối thứ Bảy.

Trong khi đó Liverpool không chỉ thắng, họ còn cần Brighton và Bournemouth không thắng để chắc suất dự giải đấu lớn nhất châu Âu mùa sau. Brighton đã đáp ứng điều kiện đó, còn Bournemouth sẽ thi đấu trước Liverpool với trận gặp Crystal Palace tối nay (20h, 3/5).

MU quyết tái lập chiến tích sau 10 năm

MU đang có cơ hội lần đầu tiên thắng Liverpool cả 2 lượt đi/về một mùa giải sau 1 thập kỷ, sau khi họ đã thắng 2-1 tại Anfield. Tuy nhiên Liverpool mới thua chỉ 1/7 lần gần nhất tới thăm Old Trafford ở Premier League, đó là trận thua 1-2 hồi tháng 9/2022.Trực tiếp bóng đá MU - Liverpool: Mục tiêu "cú đúp" của chủ nhà (Ngoại hạng Anh) - 1

LIverpool đã thắng đậm 3-0 ở lượt đi mùa 2024/25 tại Old Trafford. Nếu thắng cả trận đấu sắp diễn ra, Arne Slot sẽ là HLV đầu tiên trong lịch sử Liverpool toàn thắng cả 2 lần đầu tiên đến thăm sân nhà của MU trong khuôn khổ giải VĐQG.

Dù vậy điều đó sẽ không dễ, khi trước đây Liverpool không mấy khi thắng được các đối thủ đứng trong top 3. Họ mới chỉ thắng 1/12 trận gần nhất trước các đối thủ bắt đầu vòng đấu trong top 3, còn lại hòa tới 7 trận.

-03/05/2026 14:45 PM (GMT+7)
