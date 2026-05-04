3 “đại gia” V.League đại chiến vì trung vệ Việt kiều Pháp Julien Mouillon

Trung vệ Việt kiều Pháp Julien Mouillon đang trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm trên thị trường chuyển nhượng V.League. Theo một số nguồn tin, cầu thủ sinh năm 1997 hiện lọt vào tầm ngắm của ít nhất ba đội bóng, gồm CLB CAHN, Ninh Bình FC và SHB Đà Nẵng.

Trong số này, CLB CAHN được xem là bến đỗ tiềm năng nhất. HLV Polking được cho là đã theo dõi Julien Mouillon trong thời gian dài và đánh giá rất cao năng lực của trung vệ này. Nhà cầm quân mang hai dòng máu Đức - Brazil muốn bổ sung một chốt chặn giàu thể lực, giàu kinh nghiệm để gia cố hàng phòng ngự, hướng tới những mục tiêu lớn ở mùa giải tới, cả trong nước lẫn đấu trường quốc tế.

Dù Ninh Bình FC và SHB Đà Nẵng cũng dành sự quan tâm đặc biệt, CLB CAHN vẫn đang chiếm ưu thế nhờ tiềm lực, tham vọng và vị thế của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch V.League. Đội bóng ngành công an hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với 51 điểm và đứng trước cơ hội lớn để đăng quang, qua đó giành vé tham dự AFC Champions League Elite cũng như giải vô địch các CLB Đông Nam Á mùa sau.

Theo kế hoạch, ngày 14/5, Julien Mouillon sẽ cùng vợ sang Việt Nam để trực tiếp tìm hiểu môi trường bóng đá trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đây là bước đi thận trọng của cầu thủ 28 tuổi, bởi anh chưa từng thi đấu ngoài châu Âu.

Về chuyên môn, Julien Mouillon được đánh giá là mẫu trung vệ hiện đại. Anh sở hữu chiều cao 1m85, thuận chân phải, có thể thi đấu tốt ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ phòng ngự. Trưởng thành từ lò đào tạo Fréjus Saint-Raphaël, Julien Mouillon được đôn lên đội một từ năm 2015 và duy trì sự ổn định suốt nhiều mùa giải.

Thi đấu chủ yếu tại National 2, giải hạng tư của Pháp, Julien Mouillon tích lũy nền tảng thể lực sung mãn cùng khả năng tranh chấp tay đôi ấn tượng. Anh cũng có 10 lần ra sân tại Cúp Quốc gia Pháp và đã thi đấu gần 13.000 phút trong sự nghiệp, minh chứng cho sự bền bỉ và ổn định.

Đáng chú ý, Julien Mouillon sở hữu hai quốc tịch Việt Nam và Pháp. Nếu hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh có thể thi đấu tại V.League với tư cách cầu thủ nội. Đây là lợi thế lớn với bất kỳ đội bóng nào chiêu mộ anh, đồng thời mở ra cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai.