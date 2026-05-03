Kenan Kiên Karatoprak: Tài năng Việt kiều Thổ Nhĩ Kỳ được giới thiệu cho U17 Việt Nam

Kenan Kiên Karatoprak sinh ngày 13/2/2009 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Cầu thủ 17 tuổi có mẹ là người Việt Nam, cha mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ. Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, cầu thủ Việt kiều này mang cả quốc tịch Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Karatoprak thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và đang khoác áo đội U18 Oud-Heverlee Leuven tại Bỉ. Với nền tảng đào tạo tại các học viện danh tiếng của châu Âu cùng phong cách thi đấu hiện đại, Karatoprak đang thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn cũng như cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Tiền vệ Việt kiều Kenan Kiên Karatoprak. Ảnh: Oud-Heverlee Leuven.

Vào tháng 7/2025, cầu thủ Việt kiều trẻ này đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với đội bóng Bỉ. Bản giao kèo này có thời hạn kéo dài đến tháng 6/2027. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Karatoprak khi anh chính thức bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp tại châu Âu từ khi còn rất trẻ.

Trước khi gia nhập OH Leuven, Kenan Kiên Karatoprak từng trải qua quá trình đào tạo tại học viện trẻ của Paris Saint-Germain - một trong những hệ thống đào tạo bóng đá danh tiếng tại Pháp và châu Âu. Việc được rèn luyện trong môi trường đào tạo đẳng cấp giúp cầu thủ trẻ tích lũy nền tảng kỹ thuật và chiến thuật vững chắc ngay từ giai đoạn đầu của sự nghiệp.

Ở cấp độ đội tuyển, Karatoprak cũng đã có những trải nghiệm quốc tế đáng chú ý. Ban đầu, anh từng thi đấu cho đội tuyển trẻ U15 Thổ Nhĩ Kỳ nhờ nguồn gốc gia đình. Tuy nhiên sau đó, cầu thủ này đã chuyển sang khoác áo đội U16 Bỉ do cha của anh mang quốc tịch Bỉ. Việc có cơ hội thi đấu trong các đội tuyển trẻ của châu Âu giúp Karatoprak tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế và phát triển kỹ năng trong môi trường bóng đá cạnh tranh cao.

Theo đánh giá từ các tuyển trạch viên của OH Leuven, Kenan Kiên Karatoprak sở hữu lối chơi tốc độ, kỹ thuật và khả năng hoạt động linh hoạt trên hàng công. Dù xuất phát điểm là tiền vệ trung tâm, cầu thủ này có thể đảm nhận nhiều vị trí tấn công khác nhau nhờ khả năng xử lý bóng tốt và tư duy chiến thuật linh hoạt.

Cách đây ít tháng, Kenan Kiên Karatoprak từng được các CĐV giới thiệu cho U17 Việt Nam. Tuy vậy, vì nhiều lý do khác nhau mà VFF chưa thể kết nối với tiền vệ Việt kiều này và bản thân anh cũng chưa có cơ hội để tiếp xúc với bóng đá Việt Nam.