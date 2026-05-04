Sinner lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, san bằng số danh hiệu lớn với Alcaraz

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000

(Tin thể thao, tin tennis) Jannik Sinner tận dụng tốt cơ hội khi Alcaraz bị chấn thương để san bằng số lượng về danh hiệu lớn với đại kình địch.

Jannik Sinner cân bằng Alcaraz trong cuộc đua danh hiệu lớn

Jannik Sinner đã san bằng khoảng cách với Carlos Alcaraz trong cuộc đua “Big Titles” (các danh hiệu lớn ATP 1000, ATP Finals và Grand Slam) sau khi giành chức vô địch ATP Masters 1000 thứ năm liên tiếp tại Mutua Madrid Open. 

Tay vợt người Ý vượt qua Alexander Zverev 6-1, 6-2 tại thủ đô Tây Ban Nha để nâng tổng số “Big Title” trong sự nghiệp lên con số 15 – bao gồm 4 danh hiệu Grand Slam, 2 chức vô địch tại Nitto ATP Finals, 9 danh hiệu các giải ATP Masters 1000. Sinner cũng trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử hệ thống ATP (từ năm 1990) giành trọn 4 danh hiệu Masters 1000 đầu mùa.

Sinner và Alcaraz đang ngang bằng nhau về số danh hiệu lớn

Cơ hội vượt lên khi Alcaraz vắng mặt

Sinner hiện đã sở hữu 9 danh hiệu Masters 1000, nhiều hơn 1 so với Alcaraz (8). Đây cũng là lần đầu tiên anh đăng quang tại Madrid.

Trong tháng tới, Sinner có cơ hội vượt lên trong cuộc đua “Big Titles” khi tay vợt số 2 thế giới Alcaraz sẽ bỏ lỡ Rome và Roland Garros vì chấn thương. Ở tuổi 24, Sinner có thể trở thành tay vợt thứ hai trong lịch sử – sau Novak Djokovic – hoàn tất Career Golden Masters nếu vô địch tại Rome, nơi thành tích tốt nhất của anh là ngôi á quân năm ngoái.

Trước đó, Alcaraz khởi đầu mùa giải ấn tượng khi hoàn tất Career Grand Slam tại Australian Open hồi tháng 2, qua đó tạo khoảng cách 4 danh hiệu “Big Titles”. Tuy nhiên, Sinner đã thắng cả 4 danh hiệu lớn gần nhất để cân bằng thành tích.

Hiện tay vợt số 1 thế giới trên bảng xếp hạng PIF ATP Rankings đạt hiệu suất giành 1 danh hiệu lớn sau mỗi 4,6 giải đấu trong sự nghiệp. Chỉ có bốn huyền thoại sở hữu tỷ lệ tốt hơn là Novak Djokovic (3,3), Rafael Nadal (3,5), Carlos Alcaraz (3,9) và Roger Federer (4,4).

Video tennis Sinner - Zverev: Hủy diệt 58 phút, ghi danh lịch sử (Chung kết Madrid Open)

-04/05/2026 07:47 AM (GMT+7)
