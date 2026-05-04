Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Đối thủ của U17 Việt Nam gặp khó trước VCK U17 châu Á 2026

Đối thủ của U17 Việt Nam, U17 Yemen gặp nhiều khó khăn trước VCK U17 châu Á 2026 khi không có được sự chuẩn bị tốt nhất và lực lượng cũng thiếu hụt nghiêm trọng.

Tại VCK U17 châu Á 2026 (giải đấu tranh suất dự U17 World Cup), U17 Việt Nam ở cùng bảng với U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen.

U17 Yemen trong trận giao hữu với U17 Uzbekistan. (Ảnh: UFA). 

VCK U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 22/5 tại Saudi Arabia dự kiến với sự tham dự của 16 đội, được chia thành 4 bảng. Giải đấu này cũng được FIFA và AFC xét suất tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Theo phân bổ của FIFA, bóng đá châu Á có tổng cộng 9 suất dự U17 World Cup 2026, bao gồm cả chủ nhà Qatar. 2 đội nhất nhì mỗi bảng (giành vé vào tứ kết) sẽ đoạt vé đến World Cup. Trong trường hợp Qatar vượt qua vòng bảng, đội xếp thứ ba tốt nhất sẽ giành vé dự U17 World Cup 2026.

Trong các đối thủ của U17 Việt Nam, U17 Yemen là đội được đánh giá ngang tài ngang sức nhất với thầy trò HLV Cristiano. Cơ hội để U17 Việt Nam có chiến thắng đang ngày càng cao khi U17 Yemen không có được sự chuẩn bị tốt nhất và lực  lượng cũng thiếu hụt nghiêm trọng.

Đội bóng này tập trung trong nước từ giữa tháng 4 trước khi di chuyển sang Saudi Arabia hôm 25/4. U17 Yemen có một số trận giao hữu với các đội địa phương nhưng kết quả cũng không tích cực. Trong trận giao hữu gần nhất khi tập trung tại Jeddah, U17 Yemen cũng để thua U17 Uzbekistan với tỷ số 1-2. 

Thêm vào đó, HLV trưởng của U17 Yemen đã kỳ vọng có thể bổ sung 6 cầu thủ đang thi đấu cho các CLB trẻ ở Saudi Arabia nhưng cuối cùng đã không thành công. Đội bóng này sẽ phải tranh tài tại VCK U17 châu Á 2026 mà thiếu đi 6 gương mặt đáng chú ý nhất.

Theo lịch, trận U17 Việt Nam đấu U17 Yemen sẽ là trận mở màn của cả hai đội vào ngày 7/5.

Lịch thi đấu giải U17 châu Á 2026, lịch thi đấu đội tuyển U17 Việt Nam mới nhất

Vòng chung kết AFC U-17 Asian Cup 2026 khởi tranh đầu tháng 5 (5-22/5) tại Saudi Arabia với lịch thi đấu dày đặc. U17 Việt Nam nằm ở bảng C và đối mặt...

03/05/2026 10:02 AM (GMT+7)
