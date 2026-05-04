Sinner bỏ xa Alcaraz, "Búp bê" Kostyuk bay cao (Bảng xếp hạng tennis 4/5)

Madrid Open 2026 vừa khép lại đã ngay lập tức tạo ra một làn sóng thay đổi lớn trên bảng xếp hạng ATP và WTA. Tuần lễ tại thủ đô Tây Ban Nha phơi bày rõ rệt sự phân tầng mới của quần vợt thế giới, đỉnh cao ngày càng vững của Jannik Sinner, một giai đoạn chững lại vì chấn thương của Carlos Alcaraz, và sự trỗi dậy đáng chú ý từ lớp kế cận ở cả hai hệ thống ATP, WTA.

Sinner (góc trên bên phải) tạo ra khoảng cách an toàn với Alcaraz (góc dưới bên phải)

ATP: Sinner tạo khoảng cách, Alcaraz bị kéo lại bởi chấn thương

Chung kết Madrid Open 2026 là một màn trình diễn mang tính khẳng định vị thế tuyệt đối của Sinner. Tay vợt người Ý gần như không cho Alexander Zverev bất kỳ cơ hội nào, khép lại trận đấu bằng chiến thắng áp đảo 6-1, 6-2 và qua đó củng cố ngôi số 1 thế giới với khoảng cách ngày càng khó san lấp.

Điều đáng nói không chỉ nằm ở chức vô địch, mà còn ở bức tranh tổng thể phía sau. Sinner đang giữ một vị thế gần như độc tôn, trong khi Alcaraz, người từng được xem là đối trọng lớn nhất lại rơi vào tình thế bị động vì chấn thương cổ tay. Việc buộc phải rút lui khỏi các giải lớn sắp tới khiến tay vợt người Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ bị nới rộng khoảng cách điểm số trong thời gian ngắn.

Ở phía sau, Zverev dù vẫn giữ vị trí top 3 nhưng lại đang ở trạng thái “kẹt giữa hai thế giới”, không đủ gần để đua ngôi số 1, nhưng cũng bị các tay vợt phía sau bám rất sát. Novak Djokovic vẫn duy trì sự hiện diện trong top 4, dù tần suất thi đấu không còn dày đặc như trước, khiến cuộc đua nhóm đầu trở nên khó đoán hơn trong các tuần tới.

WTA: Kostyuk thăng hoa, Swiatek trở lại nhóm tinh hoa

Nếu ATP chứng kiến sự thống trị rõ rệt, thì WTA lại mang màu sắc của những bước chuyển động linh hoạt hơn. Tâm điểm của tuần chính là màn bùng nổ của "Búp bê Ukraine" Marta Kostyuk, người đã biến Madrid thành sân khấu riêng của mình.

Kostyuk lên hạng 15 WTA

Chức vô địch mang về danh hiệu WTA 1000 đầu tiên trong sự nghiệp, đưa tay vợt Ukraine vươn lên vị trí 15 thế giới, cột mốc khẳng định cô không còn là “hiện tượng ngắn hạn”. Hành trình của Kostyuk tại Madrid cũng mang đậm dấu ấn khi cô lần lượt đánh bại nhiều đối thủ mạnh, trong đó có những tay vợt thuộc top 10.

Ở nhóm dẫn đầu, Aryna Sabalenka và Elena Rybakina vẫn giữ sự ổn định quen thuộc, nhưng sự trở lại của Iga Swiatek mới là điểm nhấn đáng chú ý. Tay vợt Ba Lan đã tái chiếm vị trí top 3, tái lập trật tự quen thuộc sau giai đoạn bị đẩy xuống sâu hơn bởi những biến động phong độ.

Ngược lại, Coco Gauff lại rơi khỏi nhóm ba tay vợt dẫn đầu khi không bảo vệ được lượng điểm lớn từ mùa trước, khiến cuộc đua top đầu WTA trở nên mở hơn, dù vẫn xoay quanh một nhóm rất hẹp các ứng viên quen thuộc.

Sự dịch chuyển rõ ràng ở cả hai hệ thống

Một điểm chung đáng chú ý giữa ATP và WTA chính là sự xuất hiện ngày càng rõ của thế hệ trẻ. Ở ATP, những cái tên như Arthur Fils, Jiri Lehecka hay Jakub Mensik bắt đầu chen chân sâu hơn vào top 30. Trong khi đó, WTA chứng kiến sự trỗi dậy của Mirra Andreeva, người vừa vào chung kết Madrid và tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao của thế hệ mới.

Không chỉ vậy, những gương mặt như Hailey Baptiste cũng tạo dấu ấn lớn khi tiến sâu bất ngờ, kéo thứ hạng lên mức cao nhất sự nghiệp và khiến cục diện top 20 WTA trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết.

Sau Madrid Open, bức tranh quần vợt thế giới đang trở nên rõ ràng hơn nhưng cũng phân hóa sâu hơn. Sinner đang tiến vào trạng thái thống trị ổn định, Alcaraz đối mặt giai đoạn thử thách vì thể trạng, trong khi Zverev và nhóm phía sau vẫn chưa đủ sức bứt phá.

Ở WTA, sự cân bằng giữa nhóm dẫn đầu vẫn được giữ, nhưng những nhân tố trẻ như Kostyuk hay Andreeva đang khiến cục diện trở nên khó đoán hơn theo từng tuần.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Jannik Sinner (Ý) 24 0 14.350 2 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 22 0 12.960 3 Alexander Zverev (Đức) 29 0 5.805 4 Novak Djokovic (Serbia) 38 0 4.700 5 Felix Auger-Aliassime (Canada) 25 0 4.050 6 Ben Shelton (Mỹ) 23 0 4.030 7 Taylor Fritz (Mỹ) 28 0 3.770 8 Alex de Minaur (Úc) 27 0 3.755 9 Daniil Medvedev (Nga) 30 +1 3.460 10 Lorenzo Musetti (Ý) 24 -1 3.415 11 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28 0 3.355 12 Flavio Cobolli (Ý) 23 +1 2.750 13 Jiri Lehecka (CH Séc) 24 +1 2.715 14 Andrey Rublev (Nga) 28 -2 2.590 15 Karen Khachanov (Nga) 29 +1 2.220 16 Valentin Vacherot (Monaco) 27 +1 2.147 17 Arthur Fils (Pháp) 21 +8 2.130 18 Tommy Paul (Mỹ) 28 0 1.975 19 Cameron Norrie (Anh) 30 +4 1.918 20 Luciano Darderi (Ý) 24 +2 1.890 21 Learner Tien (Mỹ) 20 0 1.870 22 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 -3 1.865 23 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 26 +1 1.820 24 Arthur Rinderknech (Pháp) 30 +2 1.736 25 Casper Ruud (Na Uy) 27 -10 1.735 26 Tomas Martin Etcheverry (Argentina) 26 +3 1.660 27 Francisco Cerundolo (Argentina) 27 -7 1.620 28 Jakub Mensik (CH Séc) 20 -1 1.600 29 Joao Fonseca (Brazil) 19 +2 1.435 30 Corentin Moutet (Pháp) 27 0 1.413

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA