Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

andrea-vs-hugo
Rome Open
Andrea Pellegrino 0
Hugo Gaston 0
camila-vs-anhelina
Rome Open
Camila Osorio 0
Anhelina Kalinina 0
aleksandar-vs-lorenzo
Rome Open
Aleksandar Kovacevic -
Lorenzo Carboni -
anastasia-vs-irina-camelia
Rome Open
Anastasia Potapova 2
Irina-Camelia Begu 0
pedro-vs-jesper
Rome Open
Pedro Martinez 0
Jesper de Jong 2
donna-vs-aliona
Istanbul Open
Donna Vekic 2
Aliona Falei 1
pablo-vs-martin
Rome Open
Pablo Carreno Busta 2
Martin Damm 0
stefano-vs-stan
Rome Open
Stefano Travaglia 1
Stan Wawrinka 2

Sinner bỏ xa Alcaraz, "Búp bê" Kostyuk bay cao (Bảng xếp hạng tennis 4/5)

Sự kiện: ATP Tour WTA Tour Jannik Sinner

(Tin thể thao, tin tennis) Madrid Open khép lại với cú sốc lớn khi Sinner thống trị, Alcaraz chấn thương khiến cục diện đảo chiều.Ở nữ, Kostyuk bùng nổ giành WTA 1000, kéo bảng xếp hạng tennis vào giai đoạn biến động mạnh rõ rệt hơn.

  

Madrid Open 2026 vừa khép lại đã ngay lập tức tạo ra một làn sóng thay đổi lớn trên bảng xếp hạng ATP và WTA. Tuần lễ tại thủ đô Tây Ban Nha phơi bày rõ rệt sự phân tầng mới của quần vợt thế giới, đỉnh cao ngày càng vững của Jannik Sinner, một giai đoạn chững lại vì chấn thương của Carlos Alcaraz, và sự trỗi dậy đáng chú ý từ lớp kế cận ở cả hai hệ thống ATP, WTA.

Sinner (góc trên bên phải) tạo ra khoảng cách an toàn với Alcaraz (góc dưới bên phải)

Sinner (góc trên bên phải) tạo ra khoảng cách an toàn với Alcaraz (góc dưới bên phải)

ATP: Sinner tạo khoảng cách, Alcaraz bị kéo lại bởi chấn thương

Chung kết Madrid Open 2026 là một màn trình diễn mang tính khẳng định vị thế tuyệt đối của Sinner. Tay vợt người Ý gần như không cho Alexander Zverev bất kỳ cơ hội nào, khép lại trận đấu bằng chiến thắng áp đảo 6-1, 6-2 và qua đó củng cố ngôi số 1 thế giới với khoảng cách ngày càng khó san lấp.

Điều đáng nói không chỉ nằm ở chức vô địch, mà còn ở bức tranh tổng thể phía sau. Sinner đang giữ một vị thế gần như độc tôn, trong khi Alcaraz, người từng được xem là đối trọng lớn nhất lại rơi vào tình thế bị động vì chấn thương cổ tay. Việc buộc phải rút lui khỏi các giải lớn sắp tới khiến tay vợt người Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ bị nới rộng khoảng cách điểm số trong thời gian ngắn.

Ở phía sau, Zverev dù vẫn giữ vị trí top 3 nhưng lại đang ở trạng thái “kẹt giữa hai thế giới”, không đủ gần để đua ngôi số 1, nhưng cũng bị các tay vợt phía sau bám rất sát. Novak Djokovic vẫn duy trì sự hiện diện trong top 4, dù tần suất thi đấu không còn dày đặc như trước, khiến cuộc đua nhóm đầu trở nên khó đoán hơn trong các tuần tới.

WTA: Kostyuk thăng hoa, Swiatek trở lại nhóm tinh hoa

Nếu ATP chứng kiến sự thống trị rõ rệt, thì WTA lại mang màu sắc của những bước chuyển động linh hoạt hơn. Tâm điểm của tuần chính là màn bùng nổ của "Búp bê Ukraine" Marta Kostyuk, người đã biến Madrid thành sân khấu riêng của mình.

Kostyuk lên hạng 15 WTA

Kostyuk lên hạng 15 WTA

Chức vô địch mang về danh hiệu WTA 1000 đầu tiên trong sự nghiệp, đưa tay vợt Ukraine vươn lên vị trí 15 thế giới, cột mốc khẳng định cô không còn là “hiện tượng ngắn hạn”. Hành trình của Kostyuk tại Madrid cũng mang đậm dấu ấn khi cô lần lượt đánh bại nhiều đối thủ mạnh, trong đó có những tay vợt thuộc top 10.

Ở nhóm dẫn đầu, Aryna Sabalenka và Elena Rybakina vẫn giữ sự ổn định quen thuộc, nhưng sự trở lại của Iga Swiatek mới là điểm nhấn đáng chú ý. Tay vợt Ba Lan đã tái chiếm vị trí top 3, tái lập trật tự quen thuộc sau giai đoạn bị đẩy xuống sâu hơn bởi những biến động phong độ.

Ngược lại, Coco Gauff lại rơi khỏi nhóm ba tay vợt dẫn đầu khi không bảo vệ được lượng điểm lớn từ mùa trước, khiến cuộc đua top đầu WTA trở nên mở hơn, dù vẫn xoay quanh một nhóm rất hẹp các ứng viên quen thuộc.

Sự dịch chuyển rõ ràng ở cả hai hệ thống

Một điểm chung đáng chú ý giữa ATP và WTA chính là sự xuất hiện ngày càng rõ của thế hệ trẻ. Ở ATP, những cái tên như Arthur Fils, Jiri Lehecka hay Jakub Mensik bắt đầu chen chân sâu hơn vào top 30. Trong khi đó, WTA chứng kiến sự trỗi dậy của Mirra Andreeva, người vừa vào chung kết Madrid và tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao của thế hệ mới.

Không chỉ vậy, những gương mặt như Hailey Baptiste cũng tạo dấu ấn lớn khi tiến sâu bất ngờ, kéo thứ hạng lên mức cao nhất sự nghiệp và khiến cục diện top 20 WTA trở nên cạnh tranh hơn bao giờ hết.

Sau Madrid Open, bức tranh quần vợt thế giới đang trở nên rõ ràng hơn nhưng cũng phân hóa sâu hơn. Sinner đang tiến vào trạng thái thống trị ổn định, Alcaraz đối mặt giai đoạn thử thách vì thể trạng, trong khi Zverev và nhóm phía sau vẫn chưa đủ sức bứt phá.

Ở WTA, sự cân bằng giữa nhóm dẫn đầu vẫn được giữ, nhưng những nhân tố trẻ như Kostyuk hay Andreeva đang khiến cục diện trở nên khó đoán hơn theo từng tuần.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

 Jannik Sinner (Ý) 24

0

 14.350

2

 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 22

0

 12.960

3

 Alexander Zverev (Đức) 29

0

 5.805

4

 Novak Djokovic (Serbia) 38

0

 4.700

5

 Felix Auger-Aliassime (Canada) 25

0

 4.050

6

 Ben Shelton (Mỹ) 23

0

 4.030

7

 Taylor Fritz (Mỹ) 28 0 3.770

8

 Alex de Minaur (Úc) 27 0 3.755

9

 Daniil Medvedev (Nga) 30 +1 3.460

10

 Lorenzo Musetti (Ý) 24 -1 3.415

11

 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28 0 3.355

12

 Flavio Cobolli (Ý) 23 +1 2.750

13

 Jiri Lehecka (CH Séc) 24 +1 2.715

14

 Andrey Rublev (Nga) 28 -2 2.590

15

 Karen Khachanov (Nga) 29 +1 2.220

16

 Valentin Vacherot (Monaco) 27 +1 2.147

17

 Arthur Fils (Pháp) 21 +8 2.130

18

 Tommy Paul (Mỹ) 28 0 1.975

19

 Cameron Norrie (Anh) 30 +4 1.918

20

 Luciano Darderi (Ý) 24 +2 1.890

21

 Learner Tien (Mỹ) 20 0 1.870

22

 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 -3 1.865

23

 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 26 +1 1.820

24

 Arthur Rinderknech (Pháp) 30 +2 1.736

25

 Casper Ruud (Na Uy) 27 -10 1.735

26

 Tomas Martin Etcheverry (Argentina) 26 +3 1.660

27

 Francisco Cerundolo (Argentina) 27 -7 1.620

28

 Jakub Mensik (CH Séc) 20 -1 1.600

29

 Joao Fonseca (Brazil) 19 +2 1.435

30

 Corentin Moutet (Pháp) 27 0 1.413

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus) 27

0

 10.110

2

Elena Rybakina (Kazakhstan) 26

0

 8.555

3

Iga Swiatek (Ba Lan) 24

+1

 6.948

4

Coco Gauff (Mỹ) 22

-1

 6.749

5

Jessica Pegula (Mỹ) 32

0

 6.136

6

Amanda Anisimova (Mỹ) 24

0

 5.985

7

Mirra Andreeva 19

+1

 4.181

8

Jasmine Paolini (Ý) 30 +1 3.722

9

Victoria Mboko (Canada) 19 +1 3.531

10

Elina Svitolina (Ukraina) 31 -3 3.530

11

Karolina Muchova (Séc) 29 0 3.318

12

Belinda Bencic (Thụy Sĩ) 29 0 3.090

13

Linda Noskova (Séc) 21 0 2.999

14

Ekaterina Alexandrova 31 0 2.669

15

Marta Kostyuk (Ukraina) 23 +8 2.507

16

Naomi Osaka (Nhật Bản) 28 -1 2.341

17

Iva Jovic (Mỹ) 18 -1 2.235

18

Clara Tauson (Đan Mạch) 23 0 2.030

19

Madison Keys (Mỹ) 31 -2 1.946

20

Diana Shnaider 22 -1 1.946

21

Liudmila Samsonova 27 -1 1.895

22

Elise Mertens (Bỉ) 30 -1 1.858

23

Leylah Fernandez (Canada) 23 +2 1.851

24

Anna Kalinskaya 27 -2 1.758

25

Hailey Baptiste (Mỹ) 24 +7 1.747

26

Marie Bouzkova (Séc) 27 -2 1.651

27

Sorana Cirstea (Romania) 36 -1 1.595

28

Jaqueline Cristian (Romania) 27 +5 1.437

29

Ann Li (Mỹ) 25 +5 1.435

30

Emma Raducanu (Anh) 23 -3 1.430

8

Barcelona - Real Madrid 11.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 11/05
Thể lệ
Zverev xấu hổ vì thua chung kết sau 58 phút, "xin" Sinner bỏ Roland Garros
Zverev xấu hổ vì thua chung kết sau 58 phút, "xin" Sinner bỏ Roland Garros

(Tin thể thao, tin tennis) Thất bại chóng vánh sau 58 phút tại Madrid Open 2026 khiến Zverev xấu hổ xin lỗi khán giả, đồng thời thừa nhận khoảng cách...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/05/2026 16:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
ATP Tour Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN