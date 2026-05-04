U17 Việt Nam vào guồng tại Jeddah, HLV Cristiano Roland gửi 'tối hậu thư'

Sau một ngày nghỉ ngơi và hồi phục, đội tuyển U17 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Jeddah (Saudi Arabia), chính thức khởi động giai đoạn chuẩn bị trực tiếp cho trận ra quân gặp U17 Yemen tại VCK U17 châu Á 2026.

Không khí trên sân tập diễn ra sôi nổi khi các cầu thủ nhanh chóng lấy lại sự hứng khởi sau hành trình di chuyển dài. Mặt sân đạt chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, trong khi điều kiện thời tiết tại Jeddah tương đối dễ chịu, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ C, có gió và dịu dần về chiều tối, giúp toàn đội thuận lợi thích nghi.

Theo HLV trưởng Cristiano Roland, giai đoạn hiện tại mang ý nghĩa bản lề trong việc đưa các cầu thủ trở lại nhịp độ thi đấu. “Điều quan trọng nhất là giúp các em thích nghi nhanh nhất sau hành trình di chuyển. Buổi tập đầu tiên chủ yếu để làm quen với sân bãi, trái bóng và tốc độ thi đấu. Tôi hài lòng với tinh thần nỗ lực của toàn đội. Các cầu thủ đều sẵn sàng hướng tới trạng thái tốt nhất cho giải đấu”, ông chia sẻ.

Nhà cầm quân người Brazil cũng nhấn mạnh tính khắc nghiệt của sân chơi châu lục. Theo ông, VCK U17 châu Á là môi trường cạnh tranh cao hơn hẳn, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực, chiến thuật lẫn tâm lý thi đấu.

Trong các buổi tập tới, ban huấn luyện sẽ tập trung hoàn thiện những nội dung then chốt như tổ chức lối chơi khi có bóng, khả năng bọc lót trong phòng ngự và đặc biệt là hiệu quả dứt điểm. “Chúng tôi vẫn còn những điểm cần cải thiện, nhất là các chuyển động chiến thuật và khâu dứt điểm. Điều tích cực là các cầu thủ đều nhận thức rõ vấn đề và đang nỗ lực điều chỉnh từng ngày”, HLV Roland cho biết.

Đáng chú ý, ông Roland một lần nữa nhắc lại bài học từ VCK U17 châu Á 2025 khi U17 Việt Nam dừng bước sau ba trận hòa đầy tiếc nuối. Theo ông, việc không tận dụng tốt cơ hội đã khiến đội đánh mất lợi thế ở những thời điểm quyết định. “Tôi luôn nhắc các cầu thủ: không được lãng phí bất kỳ cơ hội nào. Ở cấp độ này, chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung cũng có thể phải trả giá. Chúng ta cần hướng tới chiến thắng, chứ không chỉ là nỗ lực”, ông nhấn mạnh.

Dù đánh giá cao khả năng tấn công của lứa cầu thủ hiện tại, HLV trưởng U17 Việt Nam cho rằng yếu tố then chốt vẫn nằm ở sự cân bằng giữa công và thủ. Đây sẽ là trọng tâm trong quá trình hoàn thiện đội hình trước khi bước vào giải.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Jeddah trong những ngày tới, trước khi bước vào trận ra quân gặp U17 Yemen vào ngày 7/5. Trận đấu này mang ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội cạnh tranh tấm vé vào tứ kết của thầy trò HLV Cristiano Roland tại bảng C.