Trực tiếp bóng đá Tottenham - MU: "Quỷ đỏ" phục hận hay thêm nợ? (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 19h30, 8/11 | SVĐ Tottenham Hotspur Tottenham 0 - 0 MU (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tottenham vs MU MU Điểm Vicario Porro Romero Van De Ven Spence Bentancur Palhinha Sarr Kudus Simons Richarlison Điểm Lammens Yoro De Ligt Luke Shaw Amad Casemiro Bruno Fernandes Dalot Mbeumo Cunha Sesko Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tottenham Tottenham MU Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Spence, Bentancur, Palhinha, Sarr, Kudus, Simons, Richarlison Lammens, Yoro, De Ligt, Luke Shaw, Amad, Casemiro, Bruno Fernandes, Dalot, Mbeumo, Cunha, Sesko

Tottenham áp đảo MU

Mùa trước, Tottenham đối đầu MU 4 lần trên mọi đấu trường và thắng cả 4 trận, bao gồm chung kết Europa League với chiến thắng 1-0, kết thúc chuỗi 17 năm không danh hiệu của “Gà trống”. Tính rộng ra, MU chưa thắng trận nào trong 7 lần gặp Tottenham gần nhất, hòa 2 và thua 5.

Chiến thắng gần nhất của “Quỷ đỏ” trước “Gà trống” diễn ra vào tháng 10/2022, khi Fred và Bruno Fernandes lập công giúp MU dưới thời HLV Erik Ten Hag đánh bại Tottenham của HLV Antonio Conte 2-0 tại Old Trafford. Trong trận đấu đó, Antony, Jadon Sancho và Marcus Rashford ra sân từ đầu cho MU. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo, ngồi dự bị nhưng không được sử dụng, đã rời sân trước khi trận đấu kết thúc.

"Bụt chùa nhà không thiêng"

HLV Ruben Amorim vẫn chưa có chiến thắng nào trước Tottenham, thất bại trong cả 3 trận. Vì thế, HLV Thomas Frank chắc chắn sẽ quyết tâm duy trì thành tích ấn tượng này.

Tuy nhiên, Tottenham nhiều khả năng muốn trận đấu diễn ra trên sân khách, bởi phong độ của họ trên sân nhà khác biệt. “Gà trống” chỉ thắng một trận Ngoại hạng Anh tại sân nhà từ đầu mùa, trong khi Bournemouth, Wolves, Aston Villa và Chelsea đều có điểm tại “tổ ấm” của Tottenham.

Tính rộng ra, Tottenham là đội để thua sân nhà nhiều nhất Ngoại hạng Anh trong năm 2025 (9 trận). Ngoài ra, bản thân HLV Frank đã thua 9/16 trận sân nhà gần nhất ở Ngoại hạng Anh (thắng 3, hòa 4), bao gồm cả giai đoạn dẫn dắt Brentford.

MU có phong độ ấn tượng

MU bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ, sau tháng 10 thành công với 3 chiến thắng Ngoại hạng Anh trước Sunderland, Liverpool và Brighton. Kết quả này giúp HLV Amorim giành giải “HLV xuất sắc nhất tháng”, trong khi Bryan Mbeumo được bầu “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng”, mang lại tín hiệu tích cực cho nửa đỏ thành Manchester.

Chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp giúp MU tự tin hướng đến 3 điểm ngay tại London, tiếp tục phong độ khởi sắc gần đây. Trong khi đó, Tottenham sẽ quyết tâm duy trì thành tích ấn tượng trước MU và cải thiện phong độ sân nhà.

Frank chỉ ra lợi thế của MU

HLV Thomas Frank của Tottenham tỏ ra lo ngại MU có thêm thời gian nghỉ ngơi sau khi Tottenham thi đấu ở Champions League giữa tuần, điều có thể trở thành yếu tố quyết định.

Ông chia sẻ: “Không nghi ngờ gì, đó là một lợi thế, không nghi ngờ gì cả. Từ đầu mùa, tôi đã nói rằng chúng tôi muốn cạnh tranh ở cả hai đấu trường bởi vị trí mà chúng tôi hướng tới. Chúng tôi cần thi đấu tốt ở Champions League và vẫn duy trì phong độ tại Premier League.

Không có cách nào khác, điều đó liên quan đến người hâm mộ, uy tín, tài chính, tham vọng và những mục tiêu chúng tôi muốn đạt được. Nhưng việc có một tuần chuẩn bị cho trận đấu, có được sự tươi mới, điều đó thực sự có ý nghĩa”.

Mbeumo có duyên với mành lưới Tottenham

Bên cạnh phong độ cải thiện gần đây, MU còn có lý do khác để tự tin chấm dứt chuỗi không thắng Tottenham. Mbeumo đã ghi 4 bàn vào lưới “Gà trống” tại Ngoại hạng Anh, biến đội bóng thành London trở thành đối thủ ưa thích thứ ba của anh, chỉ sau Brighton và Southampton (cùng 5 bàn).

Đáng chú ý, 3/4 bàn được Mbeumo thực hiện ngay tại sân nhà của Tottenham. Tiền đạo người Cameroon được dự đoán tiếp tục đá chính trên hàng công MU, sát cánh cùng Matheus Cunha và Benjamin Sesko.