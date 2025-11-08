Trực tiếp bóng đá Tottenham - MU: "Quỷ đỏ" phục hận hay thêm nợ? (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Manchester United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Hamburger SV vs Borussia Dortmund
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs Heidenheim
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
West Ham United vs Burnley
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Fulham
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Olympique Marseille vs Brest
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Juventus vs Torino
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Sunderland vs Arsenal
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atlético de Madrid vs Levante
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Parma vs Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Wolverhampton Wanderers
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Bologna vs Napoli
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Eintracht Frankfurt vs Mainz 05
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Celta de Vigo vs Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Trực tiếp bóng đá Tottenham - MU: "Quỷ đỏ" phục hận hay thêm nợ? (Ngoại hạng Anh)

Premier League 2025-26 Manchester United

(19h30, 8/11, vòng 11) MU không có thành tích tốt mỗi khi gặp Tottenham gần đây. Với phong độ khởi sắc vừa qua, đoàn quân của HLV Ruben Amorim tự tin chấm dứt điều đó.

   

Premier League | 19h30, 8/11 | SVĐ Tottenham Hotspur

Tottenham
Trực tiếp bóng đá Tottenham - MU: "Quỷ đỏ" phục hận hay thêm nợ? (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Tottenham - MU: "Quỷ đỏ" phục hận hay thêm nợ? (Ngoại hạng Anh) - 1
MU
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Tottenham - MU: "Quỷ đỏ" phục hận hay thêm nợ? (Ngoại hạng Anh) - 1
Vicario, Porro, Romero, Van De Ven, Spence, Bentancur, Palhinha, Sarr, Kudus, Simons, Richarlison
Trực tiếp bóng đá Tottenham - MU: "Quỷ đỏ" phục hận hay thêm nợ? (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, Yoro, De Ligt, Luke Shaw, Amad, Casemiro, Bruno Fernandes, Dalot, Mbeumo, Cunha, Sesko

Tottenham áp đảo MU

Mùa trước, Tottenham đối đầu MU 4 lần trên mọi đấu trường và thắng cả 4 trận, bao gồm chung kết Europa League với chiến thắng 1-0, kết thúc chuỗi 17 năm không danh hiệu của “Gà trống”. Tính rộng ra, MU chưa thắng trận nào trong 7 lần gặp Tottenham gần nhất, hòa 2 và thua 5.

Trực tiếp bóng đá Tottenham - MU: "Quỷ đỏ" phục hận hay thêm nợ? (Ngoại hạng Anh) - 1

Chiến thắng gần nhất của “Quỷ đỏ” trước “Gà trống” diễn ra vào tháng 10/2022, khi Fred và Bruno Fernandes lập công giúp MU dưới thời HLV Erik Ten Hag đánh bại Tottenham của HLV Antonio Conte 2-0 tại Old Trafford. Trong trận đấu đó, Antony, Jadon Sancho và Marcus Rashford ra sân từ đầu cho MU. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo, ngồi dự bị nhưng không được sử dụng, đã rời sân trước khi trận đấu kết thúc.

"Bụt chùa nhà không thiêng"

HLV Ruben Amorim vẫn chưa có chiến thắng nào trước Tottenham, thất bại trong cả 3 trận. Vì thế, HLV Thomas Frank chắc chắn sẽ quyết tâm duy trì thành tích ấn tượng này.

Tuy nhiên, Tottenham nhiều khả năng muốn trận đấu diễn ra trên sân khách, bởi phong độ của họ trên sân nhà khác biệt. “Gà trống” chỉ thắng một trận Ngoại hạng Anh tại sân nhà từ đầu mùa, trong khi Bournemouth, Wolves, Aston Villa và Chelsea đều có điểm tại “tổ ấm” của Tottenham.

Tính rộng ra, Tottenham là đội để thua sân nhà nhiều nhất Ngoại hạng Anh trong năm 2025 (9 trận). Ngoài ra, bản thân HLV Frank đã thua 9/16 trận sân nhà gần nhất ở Ngoại hạng Anh (thắng 3, hòa 4), bao gồm cả giai đoạn dẫn dắt Brentford.

MU có phong độ ấn tượng

MU bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ, sau tháng 10 thành công với 3 chiến thắng Ngoại hạng Anh trước Sunderland, Liverpool và Brighton. Kết quả này giúp HLV Amorim giành giải “HLV xuất sắc nhất tháng”, trong khi Bryan Mbeumo được bầu “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng”, mang lại tín hiệu tích cực cho nửa đỏ thành Manchester.

Chuỗi 4 trận bất bại liên tiếp giúp MU tự tin hướng đến 3 điểm ngay tại London, tiếp tục phong độ khởi sắc gần đây. Trong khi đó, Tottenham sẽ quyết tâm duy trì thành tích ấn tượng trước MU và cải thiện phong độ sân nhà.

Frank chỉ ra lợi thế của MU

HLV Thomas Frank của Tottenham tỏ ra lo ngại MU có thêm thời gian nghỉ ngơi sau khi Tottenham thi đấu ở Champions League giữa tuần, điều có thể trở thành yếu tố quyết định.

Ông chia sẻ: “Không nghi ngờ gì, đó là một lợi thế, không nghi ngờ gì cả. Từ đầu mùa, tôi đã nói rằng chúng tôi muốn cạnh tranh ở cả hai đấu trường bởi vị trí mà chúng tôi hướng tới. Chúng tôi cần thi đấu tốt ở Champions League và vẫn duy trì phong độ tại Premier League.

Không có cách nào khác, điều đó liên quan đến người hâm mộ, uy tín, tài chính, tham vọng và những mục tiêu chúng tôi muốn đạt được. Nhưng việc có một tuần chuẩn bị cho trận đấu, có được sự tươi mới, điều đó thực sự có ý nghĩa”.

Mbeumo có duyên với mành lưới Tottenham

Bên cạnh phong độ cải thiện gần đây, MU còn có lý do khác để tự tin chấm dứt chuỗi không thắng Tottenham. Mbeumo đã ghi 4 bàn vào lưới “Gà trống” tại Ngoại hạng Anh, biến đội bóng thành London trở thành đối thủ ưa thích thứ ba của anh, chỉ sau Brighton và Southampton (cùng 5 bàn).

Đáng chú ý, 3/4 bàn được Mbeumo thực hiện ngay tại sân nhà của Tottenham. Tiền đạo người Cameroon được dự đoán tiếp tục đá chính trên hàng công MU, sát cánh cùng Matheus Cunha và Benjamin Sesko.

Theo Sỹ Ánh

08/11/2025 12:27 PM (GMT+7)
Trực tiếp bóng đá hôm nay
