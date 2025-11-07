Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Dự đoán tỷ số vòng 11 Ngoại hạng Anh: Man City quyết chiến Liverpool, MU e sợ Tottenham

2 đội bóng thành Manchester là Man City và MU sẽ phải đối diện với thách thức lớn ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

   

Man City quyết đấu Liverpool

Man City lẫn Liverpool đều trở lại mạch thắng trước khi 2 đội gặp nhau ở vòng 11 Ngoại hạng Anh (23h30, 9/11). Trong khi nửa xanh thành Manchester lần lượt đánh bại Bournemouth và Dortmund, thì Liverpool khuất phục Aston Villa và Real Madrid.

Haaland như thường lệ duy trì phong độ ghi bàn không thể cản phá. Anh sẽ thách thức Van Dijk, người từng nhiều lần gây ra khó khăn cho tiền đạo người Na Uy. 

Trong khi đó, Salah cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi ngày tịt ngòi. Điều này giúp HLV Slot cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn trong bối cảnh Isak chưa có thể trạng tốt nhất. 

Man City quyết đấu Liverpool

Man City quyết đấu Liverpool

Mùa giải năm ngoái, Liverpool xuất sắc đánh bại Man City sau cả 2 lượt trận. HLV Slot hy vọng kỳ tích đó được tái lập ở trận đấu tới. 

Man City có lợi thế chơi trên sân nhà nên HLV Pep Guardiola không muốn đội nhà lại bị Liverpool đánh gục. Nên nhớ từ đầu mùa 2025/26 tới hiện tại, chỉ có Tottenham đủ sức khuất phục "The Citizens" ở Etihad. 

Không ít cuộc đối đầu gần đây giữa Man City và Liverpool đã đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh như những trận đấu kinh điển. Trận cầu tới cũng hứa hẹn có diễn biến tương tự, đặc biệt khi Man City có trong tay 19 điểm, chỉ hơn Liverpool 1 điểm.

Man City và Liverpool chưa đạt phong độ đỉnh cao mùa này nhưng đang tiến bộ từng trận. Dự báo màn rượt đuổi tỷ số xuất hiện khi cả hai đều chuộng bóng đá tấn công. Khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân có thể định đoạt kết quả cho bất kỳ bên nào.

MU coi chừng Tottenham

MU và Tottenham hiện có cùng 17 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Chính vì vậy, 2 đội quyết tâm giành 3 điểm ở trận đấu tới (19h30, 8/11) để bỏ đối phương ở lại phía sau. 

Xét về phong độ, MU tỏ ra nhỉnh hơn so với Tottenham. Đoàn quân HLV Amorim thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 vòng đấu gần đây ở Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Spurs thắng 2 trận, thua 2 trận và hòa 1 trận. 

Nhưng điều đó chưa hẳn làm các CĐV MU an tâm, bởi trong những năm trở lại đây, Tottenham đã hóa thân thành đối thủ kỵ rơ của "Quỷ đỏ". Cụ thể, trong 7 lần gần nhất đôi bên gặp nhau, Spurs giành được 5 chiến thắng và không thua trận nào. 

MU không thể chủ quan khi đối đầu Tottenham

MU không thể chủ quan khi đối đầu Tottenham

Nhân sự của MU có sự khởi sắc khi Lisandro Martinez là trường hợp duy nhất phải ngồi ngoài. Trong khi đó, Tottenham mất hàng loạt cầu thủ quan trọng như James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Dragusin, Dominic Solanke, Yves Bissouma, Ben Davies, Kota Takai và Archie Gray vì chấn thương. Chưa kể MU còn thi đấu ở ít giải hơn nên họ có thể bảo toàn lực lượng.

Điểm chung của MU và Tottenham vào lúc này là hàng thủ bất ổn. 2 đội đều chỉ giữ sạch lưới 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đây là cơ sở để người hâm mộ trông đợi vào cơn mưa bàn thắng ở trận đấu sắp tới. 

Arsenal "ngư ông đắc lợi"

Arsenal sẽ gặp Sunderland ở vòng 11 Ngoại hạng Anh (0h30, 9/11). Đội bóng của HLV Arteta sẽ tìm chiến thắng thứ 11 liên tiếp trên mọi đấu trường. 

Sunderland hiện gây bất ngờ khi nắm trong tay 18 điểm và xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Do vậy, nếu đánh bại đối thủ này, Arsenal không chỉ củng cố ngôi đầu, mà còn tiếp tục loại bỏ thêm đối thủ trong cuộc đua tranh vị trí dẫn đầu. 

Arsenal khó bị ngăn cản

Arsenal khó bị ngăn cản

Trong trường hợp Liverpool và Man City cầm chân nhau, Arsenal càng vui. Họ đã chờ đợi chức vô địch Ngoại hạng Anh quá lâu và đây là thời điểm không thể thích hợp hơn để tích lũy điểm số, qua đó tạo ra cách biệt lớn với nhóm bám đuổi. 

Arsenal từng không ít lần dẫn đầu Ngoại hạng Anh trong những mùa giải trở lại đây nhưng không thể vô địch. Chính vì vậy, "Pháo thủ" quyết tâm không để sai lầm tái diễn. 

Dự đoán tỷ số các trận vòng 11 Ngoại hạng Anh

Ngày 8/11:

19h30: Tottenham 2-2 MU

22h: Everton 1-1 Fulham

22h: West Ham 1-0 Burnley

Ngày 9/11: 

0h30: Sunderland 0-2 Arsenal

3h: Chelsea 3-1 Wolves

21h: Crystal Palace 1-1 Brighton

21h: Aston Villa 2-2 Bournemouth

21h: Brentford 1-2 Newcastle

21h: Nottingham Forest 1-1 Leeds United

23h30: Man City 2-2 Liverpool

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

07/11/2025 10:09 AM (GMT+7)
