Trực tiếp bóng đá Fulham - Liverpool: Bắt nạt chủ nhà không dễ (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 4/1 | Craven Cottage Fulham 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Fulham vs Liverpool Liverpool Điểm Leno Robinson Cuenca Andersen Castagne Lukic Berge Kevin Smith Rowe Wilson Jimenez Điểm Alisson Kerkez Van Dijk Konate Bradley Gravenberch Mac Allister Szoboszlai Frimpong Wirtz Ekitike Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Fulham Fulham Liverpool Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Leno, Robinson, Cuenca, Andersen, Castagne, Lukic, Berge, Kevin, Smith Rowe, Wilson, Jimenez Alisson, Kerkez, Van Dijk, Konate, Bradley, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Frimpong, Wirtz, Ekitike

Liverpool không vững vàng

Liverpool không có bước nhảy trên BXH Premier League sau khi bị cầm chân 0-0 bởi Leeds, và họ sẽ vào trận này trong bối cảnh đại chiến gặp Arsenal đang đến gần. Liverpool đang bất bại 7 vòng liên tiếp nhưng lối đá của đội bị đánh giá là khá... sợ thua, phản ánh sự không chắc chắn của HLV Arne Slot trên ghế chỉ đạo.

Phong độ sân khách của Liverpool không thực sự ấn tượng, kể từ tháng 9 đến nay họ mới chỉ thắng tại sân của West Ham và Tottenham, đều trong lúc 2 đội bóng này phong độ không tốt.

Fulham có sự thoải mái

Fulham đang chơi khá tốt khi thắng 3, hòa 1/4 trận đấu gần đây tại giải Ngoại hạng Anh. Và với những kết quả tích cực ấy, đội bóng của HLV Marco Silva đã vươn lên vị trí thứ 11 tại bảng xếp hạng. Họ đã tạm thoát ra khỏi cuộc đua trụ hạng nên có sự thoải mái tâm lý hơn so với đầu mùa.

Fulham ít khi thắng trước Liverpool, với chỉ 2 trận thắng suốt từ năm 2012 đến nay. Nhưng với môt hàng công có sự góp mặt của những Harry Wilson và Kevin khá năng nổ, bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.