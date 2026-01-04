Trực tiếp bóng đá Fulham - Liverpool: Bắt nạt chủ nhà không dễ (Ngoại hạng Anh)
(22h, 4/1, vòng 20 Ngoại hạng Anh) Fulham đã có phong độ gần như hoàn hảo trong đợt nghỉ lễ cuối năm trước khi tiếp đón Liverpool.
Premier League | 22h, 4/1 | Craven Cottage
Điểm
Leno
Robinson
Cuenca
Andersen
Castagne
Lukic
Berge
Kevin
Smith Rowe
Wilson
Jimenez
Điểm
Alisson
Kerkez
Van Dijk
Konate
Bradley
Gravenberch
Mac Allister
Szoboszlai
Frimpong
Wirtz
Ekitike
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Liverpool không vững vàng
Liverpool không có bước nhảy trên BXH Premier League sau khi bị cầm chân 0-0 bởi Leeds, và họ sẽ vào trận này trong bối cảnh đại chiến gặp Arsenal đang đến gần. Liverpool đang bất bại 7 vòng liên tiếp nhưng lối đá của đội bị đánh giá là khá... sợ thua, phản ánh sự không chắc chắn của HLV Arne Slot trên ghế chỉ đạo.
Phong độ sân khách của Liverpool không thực sự ấn tượng, kể từ tháng 9 đến nay họ mới chỉ thắng tại sân của West Ham và Tottenham, đều trong lúc 2 đội bóng này phong độ không tốt.
Fulham có sự thoải mái
Fulham đang chơi khá tốt khi thắng 3, hòa 1/4 trận đấu gần đây tại giải Ngoại hạng Anh. Và với những kết quả tích cực ấy, đội bóng của HLV Marco Silva đã vươn lên vị trí thứ 11 tại bảng xếp hạng. Họ đã tạm thoát ra khỏi cuộc đua trụ hạng nên có sự thoải mái tâm lý hơn so với đầu mùa.
Fulham ít khi thắng trước Liverpool, với chỉ 2 trận thắng suốt từ năm 2012 đến nay. Nhưng với môt hàng công có sự góp mặt của những Harry Wilson và Kevin khá năng nổ, bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.
