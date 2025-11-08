Lộ đội hình MU đấu Tottenham: Binh hùng tướng mạnh, sao trẻ lại bị hắt hủi

⚠️ 2 sự thiếu vắng đáng chú ý của MU ở đại chiến

Chiều thứ Sáu, các cầu thủ MU di chuyển bằng tàu từ ga Stockport đến London để chuẩn bị cho trận gặp Tottenham ở vòng 11 Ngoại hạng Anh (19h30, 8/11). Tuy nhiên, Kobbie Mainoo và Lisandro Martinez không xuất hiện trong nhóm cầu thủ.

Tại buổi họp báo trước trận, HLV Ruben Amorim từ chối tiết lộ tình hình lực lượng, song hình ảnh từ chuyến đi cho thấy Mainoo nhiều khả năng đã ở lại Manchester. Thay vào đó, tiền vệ trẻ Jack Fletcher được điền tên vào danh sách di chuyển cùng đội.

Dàn sao MU hành quân tới London chuẩn bị cho đại chiến Tottenham

Martinez mới chỉ trở lại tập luyện toàn phần sau chấn thương dây chằng đầu gối kéo dài 9 tháng. Dù đã hồi phục tốt, ban huấn luyện quyết định không vội vàng để anh ra sân, nhằm tránh nguy cơ tái phát.

🌟 Jack Fletcher được trao cơ hội

Jack Fletcher, 18 tuổi, là con trai cựu danh thủ Darren Fletcher, đang thi đấu cho đội U21 MU ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tháng 10 vừa qua, Jack lần đầu được điền tên vào danh sách thi đấu của đội 1 trong trận gặp Brentford, dù chưa ra sân.

Anh cũng góp mặt trên ghế dự bị ở các trận gặp West Ham, Chelsea. Người anh song sinh của Jack – Tyler Fletcher – hiện đang khoác áo đội trẻ MU.

HLV Amorim đồng hành cùng các thành viên

❌ Dấu hỏi về tương lai của Mainoo

Việc Mainoo vắng mặt khiến người hâm mộ MU không khỏi lo lắng. Tiền vệ 20 tuổi từng bày tỏ mong muốn ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vì không được trọng dụng dưới thời HLV Amorim. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khi đó khẳng định muốn giữ Mainoo lại nhưng sau 11 trận trên mọi đấu trường, anh vẫn sắm vai "người thừa".

Tại Ngoại hạng Anh mùa này, tiền vệ 20 tuổi mới có 138 phút ra sân từ ghế dự bị, đồng thời chỉ đá chính 1 lần trên mọi đấu trường trong trận thua Grimsby Town ở League Cup.

Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, Mainoo vẫn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và nỗ lực trong các buổi tập. HLV Amorim đánh giá cao thái độ của anh, song thừa nhận chưa thể bố trí tiền vệ này trong đội hình xuất phát thời điểm hiện tại.

HLV Amorim đặt niềm tin vào Jack Fletcher thay vì Mainoo

🕰️ Kỷ lục 85 năm đứng trước nguy cơ chấm dứt

Sự vắng mặt của Mainoo có thể ảnh hưởng đến một trong những kỷ lục đáng tự hào nhất của MU. Trong suốt 85 năm qua, luôn có ít nhất 1 cầu thủ xuất thân từ học viện CLB góp mặt trong danh sách thi đấu của đội 1 ở mọi trận đấu chính thức.

Mainoo đã giúp duy trì chuỗi truyền thống này trong 4 trận gần nhất. Tuy nhiên, nếu Jack Fletcher hoặc thủ môn Tom Heaton không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận gặp Tottenham, kỷ lục kéo dài từ năm 1939 có thể chính thức khép lại.

Trước thềm chuyến làm khách trên sân Tottenham, MU đạt phong độ cao với 4 trận bất bại ở Ngoại hạng Anh (3 thắng, 1 hòa). Trong khi đó, tiền đạo Bryan Mbeumo vừa nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10", còn Amorim được vinh danh là “HLV xuất sắc nhất tháng 10”.