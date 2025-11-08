Lộ đội hình MU đấu Tottenham: Binh hùng tướng mạnh, sao trẻ lại bị hắt hủi

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Manchester United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Hamburger SV vs Borussia Dortmund
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs Heidenheim
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
West Ham United vs Burnley
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Fulham
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Olympique Marseille vs Brest
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Juventus vs Torino
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Sunderland vs Arsenal
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atlético de Madrid vs Levante
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Parma vs Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Wolverhampton Wanderers
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Bologna vs Napoli
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Eintracht Frankfurt vs Mainz 05
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Celta de Vigo vs Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Sự kiện: Premier League 2025-26 MU - Tottenham: Đại chiến vì Top 4 Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sự vắng mặt của tiền vệ trẻ trong dàn sao MU tới London chuẩn bị cho đại chiến Tottenham (19h30, 8/11) khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang.

   

⚠️ 2 sự thiếu vắng đáng chú ý của MU ở đại chiến

Chiều thứ Sáu, các cầu thủ MU di chuyển bằng tàu từ ga Stockport đến London để chuẩn bị cho trận gặp Tottenham ở vòng 11 Ngoại hạng Anh (19h30, 8/11). Tuy nhiên, Kobbie Mainoo và Lisandro Martinez không xuất hiện trong nhóm cầu thủ.

Tại buổi họp báo trước trận, HLV Ruben Amorim từ chối tiết lộ tình hình lực lượng, song hình ảnh từ chuyến đi cho thấy Mainoo nhiều khả năng đã ở lại Manchester. Thay vào đó, tiền vệ trẻ Jack Fletcher được điền tên vào danh sách di chuyển cùng đội.

Dàn sao MU hành quân tới London chuẩn bị cho đại chiến Tottenham

Dàn sao MU hành quân tới London chuẩn bị cho đại chiến Tottenham

Martinez mới chỉ trở lại tập luyện toàn phần sau chấn thương dây chằng đầu gối kéo dài 9 tháng. Dù đã hồi phục tốt, ban huấn luyện quyết định không vội vàng để anh ra sân, nhằm tránh nguy cơ tái phát.

🌟 Jack Fletcher được trao cơ hội

Jack Fletcher, 18 tuổi, là con trai cựu danh thủ Darren Fletcher, đang thi đấu cho đội U21 MU ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tháng 10 vừa qua, Jack lần đầu được điền tên vào danh sách thi đấu của đội 1 trong trận gặp Brentford, dù chưa ra sân.

Anh cũng góp mặt trên ghế dự bị ở các trận gặp West Ham, Chelsea. Người anh song sinh của Jack – Tyler Fletcher – hiện đang khoác áo đội trẻ MU.

HLV Amorim đồng hành cùng các thành viên

HLV Amorim đồng hành cùng các thành viên

❌ Dấu hỏi về tương lai của Mainoo

Việc Mainoo vắng mặt khiến người hâm mộ MU không khỏi lo lắng. Tiền vệ 20 tuổi từng bày tỏ mong muốn ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vì không được trọng dụng dưới thời HLV Amorim. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khi đó khẳng định muốn giữ Mainoo lại nhưng sau 11 trận trên mọi đấu trường, anh vẫn sắm vai "người thừa".

Tại Ngoại hạng Anh mùa này, tiền vệ 20 tuổi mới có 138 phút ra sân từ ghế dự bị, đồng thời chỉ đá chính 1 lần trên mọi đấu trường trong trận thua Grimsby Town ở League Cup.

Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, Mainoo vẫn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và nỗ lực trong các buổi tập. HLV Amorim đánh giá cao thái độ của anh, song thừa nhận chưa thể bố trí tiền vệ này trong đội hình xuất phát thời điểm hiện tại.

HLV Amorim đặt niềm tin vào&nbsp;Jack Fletcher thay vì Mainoo

HLV Amorim đặt niềm tin vào Jack Fletcher thay vì Mainoo

🕰️ Kỷ lục 85 năm đứng trước nguy cơ chấm dứt

Sự vắng mặt của Mainoo có thể ảnh hưởng đến một trong những kỷ lục đáng tự hào nhất của MU. Trong suốt 85 năm qua, luôn có ít nhất 1 cầu thủ xuất thân từ học viện CLB góp mặt trong danh sách thi đấu của đội 1 ở mọi trận đấu chính thức.

Mainoo đã giúp duy trì chuỗi truyền thống này trong 4 trận gần nhất. Tuy nhiên, nếu Jack Fletcher hoặc thủ môn Tom Heaton không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận gặp Tottenham, kỷ lục kéo dài từ năm 1939 có thể chính thức khép lại.

Trước thềm chuyến làm khách trên sân Tottenham, MU đạt phong độ cao với 4 trận bất bại ở Ngoại hạng Anh (3 thắng, 1 hòa). Trong khi đó, tiền đạo Bryan Mbeumo vừa nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10", còn Amorim được vinh danh là “HLV xuất sắc nhất tháng 10”.

Những cầu thủ MU tham dự trận gặp Tottenham

Thủ môn: Lammens, Bayindir, Heaton.

Hậu vệ: Dalot, Yoro, Mazraoui, De Ligt, Dorgu, Shaw, Maguire.

Tiền vệ: Ugarte, Casemiro, Fernandes, Mount. J. Fletcher, Amad

Tiền đạo: Cunha, Sesko, Mbeumo, Zirkzee.

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp)

08/11/2025 04:19 AM (GMT+7)
