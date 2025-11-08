Nhận định bóng đá Tottenham - MU: Thời cơ "Quỷ đỏ" phá dớp (Ngoại hạng Anh)

Phong độ của MU và Tottenham

MU đang hồi sinh mạnh mẽ sau khởi đầu mùa giải đầy sóng gió. “Quỷ đỏ” đã toàn thắng cả 3 trận ở Ngoại hạng Anh trong tháng 10, trước khi hòa 2-2 với Nottingham Forest hôm 1/11. Chuỗi phong độ ấn tượng đó đã giúp nửa đỏ thành Manchester thâu tóm cả hai giải thưởng cá nhân tháng 10. HLV Ruben Amorim nhận danh hiệu “HLV xuất sắc nhất tháng”, còn Bryan Mbeumo được trao giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất tháng”.

MU đã bất bại 4 trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, trong đó có 3 chiến thắng

HLV Amorim khẳng định các học trò của ông “đang cống hiến hết sức” và “có thể làm tốt hơn nữa” trong hành trình trở lại nhóm đầu BXH. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng nhấn mạnh MU phải duy trì cường độ thi đấu sau khi chứng kiến dấu hiệu thiếu năng lượng trong trận hòa Nottingham Forest.

Hiện MU đang đứng thứ tám, bằng điểm với chính Tottenham và Chelsea nhưng kém về hiệu số. “Quỷ đỏ” sẽ hướng tới mục tiêu nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 5, điều họ chưa làm được kể từ tháng 1-2/2024, cũng là giai đoạn gần nhất MU ghi từ 2 bàn trở lên trong 5 trận liên tiếp.

Ở phía bên kia, sau khi bị chính các CĐV nhà la ó vì trận thua bạc nhược 0-1 trước kình địch Chelsea hôm 2/11, Tottenham đã có màn “rửa mặt” đầy ấn tượng khi vùi dập Copenhagen 4-0 trên sân nhà ở Champions League hồi giữa tuần.

Các CĐV Tottenham giờ chỉ mong đội nhà duy trì được sự ổn định. HLV Thomas Frank tin rằng đội đã “tiến bộ một bước”, cả về lối chơi lẫn cấu trúc vận hành, nhưng việc màn trình diễn bùng nổ trước Copenhagen có trở thành bước ngoặt hay không vẫn còn phải chờ đợi. “Gà trống” hiện đứng thứ sáu trên BXH Ngoại hạng Anh và chỉ kém Liverpool (đứng thứ ba) đúng 1 điểm.

Thành tích đối đầu

MU không có thành tích tốt mỗi khi gặp Tottenham gần đây. “Quỷ đỏ” không thắng trong 7 lần chạm trán “Gà trống” gần nhất trên mọi đấu trường (hòa 2, thua 5), trong đó thua cả 4 trận gần nhất. Còn nhớ hồi tháng 5, Tottenham đã đánh bại MU 1-0 tại Bilbao (Tây Ban Nha) trong trận chung kết Europa League. Đội gần nhất từng thắng MU 5 trận liên tiếp là Liverpool, giai đoạn 2000-2002.

Tuy nhiên, Tottenham lại là đội để thua sân nhà nhiều nhất Ngoại hạng Anh trong năm 2025 (9 trận). Ngoài ra, bản thân HLV Frank đã thua 9/16 trận sân nhà gần nhất ở Ngoại hạng Anh (thắng 3, hòa 4), bao gồm cả giai đoạn dẫn dắt Brentford.

Bên cạnh phong độ cải thiện gần đây, MU còn có lý do khác để tự tin chấm dứt chuỗi không thắng Tottenham. Mbeumo đã ghi 4 bàn vào lưới “Gà trống” tại Ngoại hạng Anh, biến đội bóng thành London trở thành đối thủ ưa thích thứ ba của anh, chỉ sau Brighton và Southampton (cùng 5 bàn). Trong đó, 3/4 bàn được Mbeumo thực hiện ngay tại sân nhà của Tottenham. Tiền đạo người Cameroon được dự đoán tiếp tục đá chính trên hàng công MU, sát cánh cùng Matheus Cunha và Benjamin Sesko.