HLV Amorim phản bác Ronaldo vì chỉ trích MU, tự tin đánh bại Tottenham

Trong cuộc trò chuyện gần đây với nhà báo Piers Morgan, Ronaldo cho biết rằng Amorim đang đối mặt với thử thách lớn để xoay chuyển tình thế tại MU: "Amorim nỗ lực nhưng cần có thời gian. Tôi nghĩ vào lúc này, chỉ có phép màu mới giúp MU tìm lại đỉnh cao. Amorim rõ ràng không thể tìm thấy phép màu với đội bóng không có cấu trúc rõ ràng như MU hiện nay".

Ở buổi họp báo trước trận đấu giữa MU và Tottenham ở vòng 11 Ngoại hạng Anh (19h30, 8/11), HLV Amorim đã ngầm đồng ý với Ronaldo về những những vấn đề từng ở Old Trafford. Nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn tin vào tương lai tươi sáng cho "Quỷ đỏ":

"Tất nhiên, Ronaldo biết rằng những gì mình nói có tác động lớn đến mọi thứ. Nhưng điều chúng ta cần tập trung là tương lai. Chúng ta biết rằng MU đã mắc nhiều sai lầm trong quá khứ. Chúng tôi đang cố gắng thay đổi điều đó.

HLV Amorim không nghĩ rằng Ronaldo đúng hoàn toàn

Hãy đừng tập trung vào những gì đã xảy ra. Chúng ta cần hướng tới tương lai. Hãy tập trung vào cách chúng ta đang làm việc. Chúng tôi đang thay đổi nhiều thứ, đang cải thiện nhiều điều. Hãy tạm quên quá khứ đi".

Ngoài ra, HLV Amorim cho biết các cầu thủ MU hiện có sự tự tin nhất định: "Tôi nghĩ chúng tôi tự tin hơn. Chúng tôi tin tưởng hơn rằng mình có thể thắng bất kỳ trận đấu nào và đã chứng minh điều đó. Nhưng cũng cần nói rằng trận đấu gần nhất gặp Nottingham Forest rất khó khăn vì có những khoảnh khắc chúng tôi không phải là chính mình.

Chúng ta không được quên rằng vẫn còn rất nhiều điều cần cải thiện. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn cho mọi tình huống trong trận đấu. Nhưng chúng tôi cũng biết mình cần làm nhiều hơn để thắng những trận kiểu này. Chúng tôi có khả năng và sự tự tin, nhưng đôi khi vẫn gặp khó khăn ở những trận cần làm tốt hơn".