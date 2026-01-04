Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Real Betis: Coi chừng Antony (La Liga)

Laliga | 22h15, 4/1 | Bernabeu Real Madrid 0 - 0 Real Betis (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Real Madrid vs Real Betis Real Betis Điểm Courtois Valverde Asencio Rudiger Carreras Tchouameni Guler Camavinga Bellingham Rodrygo Vinicius Điểm Valles Bellerin Natan Bartra Gomez Deossa Roca Antony Fornals Ruibal Hernandez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Real Madrid Real Madrid Real Betis Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Courtois, Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras, Tchouameni, Guler, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Valles, Bellerin, Natan, Bartra, Gomez, Deossa, Roca, Antony, Fornals, Ruibal, Hernandez

Real Madrid không thể chủ quan

Real Madrid bước vào cuộc đối đầu Real Betis với việc đối diện một số bất lợi. "Los Blancos" mất Mbappe vì chấn thương, do vậy sẽ phải trông đợi Vinicius và Rodrygo. Những cầu thủ này hiện lại không có phong độ thực sự xuất sắc.

Nhìn sang Real Betis, họ có phong độ ấn tượng trước ngày đấu Real Madrid. Antony và các đồng đội thắng tới 6 trận trong 8 trận gần nhất.

Antony sẽ là mối đe dọa mà Real Madrid phải dè chừng. Anh ghi 8 bàn và có 5 kiến tạo sau 19 trận ra sân. Mùa trước, Antony cũng có những thời điểm gây ra khó khăn cho Real Madrid.