Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Real Betis: Coi chừng Antony (La Liga)
(22h15, 4/1, vòng 18 La Liga) Real Madrid dự báo có ngày thi đấu không hề dễ dàng trước các cầu thủ Real Betis.
Laliga | 22h15, 4/1 | Bernabeu
Điểm
Courtois
Valverde
Asencio
Rudiger
Carreras
Tchouameni
Guler
Camavinga
Bellingham
Rodrygo
Vinicius
Điểm
Valles
Bellerin
Natan
Bartra
Gomez
Deossa
Roca
Antony
Fornals
Ruibal
Hernandez
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Real Madrid không thể chủ quan
Real Madrid bước vào cuộc đối đầu Real Betis với việc đối diện một số bất lợi. "Los Blancos" mất Mbappe vì chấn thương, do vậy sẽ phải trông đợi Vinicius và Rodrygo. Những cầu thủ này hiện lại không có phong độ thực sự xuất sắc.
Nhìn sang Real Betis, họ có phong độ ấn tượng trước ngày đấu Real Madrid. Antony và các đồng đội thắng tới 6 trận trong 8 trận gần nhất.
Antony sẽ là mối đe dọa mà Real Madrid phải dè chừng. Anh ghi 8 bàn và có 5 kiến tạo sau 19 trận ra sân. Mùa trước, Antony cũng có những thời điểm gây ra khó khăn cho Real Madrid.
Mbappe nằm trong nhóm những tiền đạo "lười" nhất La Liga và fan Real Madrid cho rằng Vinicius đã bị ảnh hưởng vì đá với siêu sao người Pháp.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/01/2026 16:04 PM (GMT+7)