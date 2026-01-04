Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Real Betis: Coi chừng Antony (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Real Madrid La liga 2025-26

(22h15, 4/1, vòng 18 La Liga) Real Madrid dự báo có ngày thi đấu không hề dễ dàng trước các cầu thủ Real Betis.

  

Laliga | 22h15, 4/1 | Bernabeu

Real Madrid
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Real Betis: Coi chừng Antony (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Real Betis: Coi chừng Antony (La Liga) - 1
Real Betis
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Real Betis: Coi chừng Antony (La Liga) - 1
Courtois, Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras, Tchouameni, Guler, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinicius
Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Real Betis: Coi chừng Antony (La Liga) - 1
Valles, Bellerin, Natan, Bartra, Gomez, Deossa, Roca, Antony, Fornals, Ruibal, Hernandez

Real Madrid không thể chủ quan

Real Madrid bước vào cuộc đối đầu Real Betis với việc đối diện một số bất lợi. "Los Blancos" mất Mbappe vì chấn thương, do vậy sẽ phải trông đợi Vinicius và Rodrygo. Những cầu thủ này hiện lại không có phong độ thực sự xuất sắc.

Nhìn sang Real Betis, họ có phong độ ấn tượng trước ngày đấu Real Madrid. Antony và các đồng đội thắng tới 6 trận trong 8 trận gần nhất. 

Antony sẽ là mối đe dọa mà Real Madrid phải dè chừng. Anh ghi 8 bàn và có 5 kiến tạo sau 19 trận ra sân. Mùa trước, Antony cũng có những thời điểm gây ra khó khăn cho Real Madrid.

Lộ diện thống kê chứng minh Mbappe "lười biếng", fan Real thông cảm cho Vinicius
Lộ diện thống kê chứng minh Mbappe "lười biếng", fan Real thông cảm cho Vinicius

Mbappe nằm trong nhóm những tiền đạo "lười" nhất La Liga và fan Real Madrid cho rằng Vinicius đã bị ảnh hưởng vì đá với siêu sao người Pháp.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/01/2026 16:04 PM (GMT+7)
