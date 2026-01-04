Trực tiếp bóng đá Man City - Chelsea: "Rắn mất đầu" khó toàn mạng ở Etihad (Ngoại hạng Anh)
(0h30, 5/1, vòng 20 Ngoại hạng Anh) Một Chelsea không HLV trưởng khó có thể rời Etihad với chỉ 1 điểm, khi Man City đã toàn thắng tại đây 7 trận liên tiếp.
Premier League | 0h30, 5/1 | Etihad
Điểm
Donnarumma
O'Reilly
Gvardiol
Dias
Nunes
Nico Gonzalez
Bernardo Silva
Doku
Foden
Cherki
Haaland
Điểm
Sanchez
Gusto
Fofana
Chalobah
James
Santos
Enzo Fernandez
Garnacho
Palmer
Neto
Joao Pedro
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Phải thắng đại chiến
Man City đánh rơi 2 điểm cực kỳ quan trọng trong buổi đêm thứ Năm khi bị cầm hòa bởi một Sunderland cực kỳ nguy hiểm. Cách biệt giữa họ với Arsenal đã tăng lên 7 điểm và họ hoặc thắng trận này, hoặc cách biệt đó sẽ được ấn định khi vòng đấu kết thúc và đặt Man City vào thế khó khăn trước loạt trận đầy thách thức phía trước.
Kể từ sau trận thua Tottenham hồi tháng 8, Man City đã toàn thắng tại Etihad. Họ đang thắng 7 trận liên tiếp trước các CĐV nhà và ghi tới 25 bàn thắng.
"Rắn mất đầu"
Chelsea đang trong những ngày náo loạn, việc họ sa sút trong 9 vòng vừa qua đã góp phần khiến HLV trưởng Enzo Maresca ra đi. "The Blues" vẫn chưa đưa về HLV mới và đang có sự nhiễu loạn thông tin về tình hình nội bộ đội bóng, ảnh hưởng toàn cục đến sự chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này.
Không chỉ có phong độ không tốt, Chelsea cũng đang trong chuỗi trận không thành công trước Man City. Từ sau trận chung kết Champions League năm 2021 khi Thomas Tuchel đang dẫn dắt, Chelsea đã không thắng một trận nào trước "The Citizens" và Man City đã thắng tới 4/5 trận gần nhất tiếp Chelsea tại Etihad.
HLV tạm quyền Chelsea, Calum McFarlane, đã không giấu nổi sự phấn khích khi lần đầu nắm quyền đội một, sau khi Enzo Maresca bất ngờ rời ghế nóng ngay...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/01/2026 16:34 PM (GMT+7)