Trực tiếp bóng đá Man City - Chelsea: "Rắn mất đầu" khó toàn mạng ở Etihad (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 0h30, 5/1 | Etihad Man City 0 - 0 Chelsea (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man City vs Chelsea Chelsea Điểm Donnarumma O'Reilly Gvardiol Dias Nunes Nico Gonzalez Bernardo Silva Doku Foden Cherki Haaland Điểm Sanchez Gusto Fofana Chalobah James Santos Enzo Fernandez Garnacho Palmer Neto Joao Pedro Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City Chelsea Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Donnarumma, O'Reilly, Gvardiol, Dias, Nunes, Nico Gonzalez, Bernardo Silva, Doku, Foden, Cherki, Haaland Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, James, Santos, Enzo Fernandez, Garnacho, Palmer, Neto, Joao Pedro

Phải thắng đại chiến

Man City đánh rơi 2 điểm cực kỳ quan trọng trong buổi đêm thứ Năm khi bị cầm hòa bởi một Sunderland cực kỳ nguy hiểm. Cách biệt giữa họ với Arsenal đã tăng lên 7 điểm và họ hoặc thắng trận này, hoặc cách biệt đó sẽ được ấn định khi vòng đấu kết thúc và đặt Man City vào thế khó khăn trước loạt trận đầy thách thức phía trước.

Kể từ sau trận thua Tottenham hồi tháng 8, Man City đã toàn thắng tại Etihad. Họ đang thắng 7 trận liên tiếp trước các CĐV nhà và ghi tới 25 bàn thắng.

"Rắn mất đầu"

Chelsea đang trong những ngày náo loạn, việc họ sa sút trong 9 vòng vừa qua đã góp phần khiến HLV trưởng Enzo Maresca ra đi. "The Blues" vẫn chưa đưa về HLV mới và đang có sự nhiễu loạn thông tin về tình hình nội bộ đội bóng, ảnh hưởng toàn cục đến sự chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này.

Không chỉ có phong độ không tốt, Chelsea cũng đang trong chuỗi trận không thành công trước Man City. Từ sau trận chung kết Champions League năm 2021 khi Thomas Tuchel đang dẫn dắt, Chelsea đã không thắng một trận nào trước "The Citizens" và Man City đã thắng tới 4/5 trận gần nhất tiếp Chelsea tại Etihad.