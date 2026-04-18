Trực tiếp bóng đá Tottenham - Brighton: Chủ nhà đầy bất ổn (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h, 19/4 | Tottenham Hotspur Tottenham 0 - 0 Brighton (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tottenham vs Brighton Brighton Điểm Kinsky Porro Danso Van de Ven Udogie Gray Gallagher Tel Simons Richarlison Solanke Điểm Verbruggen Wieffer Van Hecke Boscagli Kadioglu Ayari Gross Gomez Hinshelwood Minteh Welbeck Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tottenham Tottenham Brighton Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kinsky, Porro, Danso, Van de Ven, Udogie, Gray, Gallagher, Tel, Simons, Richarlison, Solanke Verbruggen, Wieffer, Van Hecke, Boscagli, Kadioglu, Ayari, Gross, Gomez, Hinshelwood, Minteh, Welbeck

Tottenham vẫn chìm trong khủng hoảng

Tottenham vẫn chìm trong khủng hoảng

Sự xuất hiện của HLV Roberto De Zerbi chưa thể mang đến hiệu ứng tích cực như kỳ vọng cho Tottenham. Trận thua 0-1 trước Sunderland không chỉ nối dài chuỗi phong độ thất vọng mà còn khiến Spurs tiếp tục mắc kẹt trong nhóm cuối bảng Premier League.

Tệ hơn, đội trưởng Cristian Romero dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ hết mùa, khiến hàng thủ vốn mong manh càng thêm khủng hoảng. Dù lối chơi có phần cải thiện, Tottenham vẫn thiếu sự sắc bén cần thiết để chuyển hóa thành điểm số trong giai đoạn sống còn của mùa giải.

Brighton bay cao với phong độ ấn tượng

Trái ngược hoàn toàn, Brighton đang trở thành một trong những đội có phong độ tốt nhất giải đấu. Họ giành trọn 9 điểm ở 3 vòng gần nhất và thắng 5 trong 6 trận gần đây kể từ sau khi bị Liverpool loại khỏi FA Cup.

Đội bóng của Fabian Hurzeler hiện chỉ còn kém nhóm top 6 đúng 2 điểm và đang hướng tới chiến thắng sân khách thứ 4 liên tiếp tại Premier League. Với sự hưng phấn hiện tại cùng ký ức từng thắng Tottenham 4-1 mùa trước, Brighton có đầy đủ cơ sở để tự tin ở chuyến làm khách lần này.

