Trực tiếp bóng đá Tottenham - Brighton: Chủ nhà đầy bất ổn (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 18/4, vòng 33) Tottenham vẫn khủng hoảng, còn Brighton lại thăng hoa trước màn đối đầu cho thấy sự trái ngược rõ rệt về phong độ giữa hai đội.
Premier League | 2h, 19/4 | Tottenham Hotspur
Điểm
Kinsky
Porro
Danso
Van de Ven
Udogie
Gray
Gallagher
Tel
Simons
Richarlison
Solanke
Điểm
Verbruggen
Wieffer
Van Hecke
Boscagli
Kadioglu
Ayari
Gross
Gomez
Hinshelwood
Minteh
Welbeck
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tottenham vẫn chìm trong khủng hoảng
Sự xuất hiện của HLV Roberto De Zerbi chưa thể mang đến hiệu ứng tích cực như kỳ vọng cho Tottenham. Trận thua 0-1 trước Sunderland không chỉ nối dài chuỗi phong độ thất vọng mà còn khiến Spurs tiếp tục mắc kẹt trong nhóm cuối bảng Premier League.
Tệ hơn, đội trưởng Cristian Romero dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ hết mùa, khiến hàng thủ vốn mong manh càng thêm khủng hoảng. Dù lối chơi có phần cải thiện, Tottenham vẫn thiếu sự sắc bén cần thiết để chuyển hóa thành điểm số trong giai đoạn sống còn của mùa giải.
Brighton bay cao với phong độ ấn tượng
Trái ngược hoàn toàn, Brighton đang trở thành một trong những đội có phong độ tốt nhất giải đấu. Họ giành trọn 9 điểm ở 3 vòng gần nhất và thắng 5 trong 6 trận gần đây kể từ sau khi bị Liverpool loại khỏi FA Cup.
Đội bóng của Fabian Hurzeler hiện chỉ còn kém nhóm top 6 đúng 2 điểm và đang hướng tới chiến thắng sân khách thứ 4 liên tiếp tại Premier League. Với sự hưng phấn hiện tại cùng ký ức từng thắng Tottenham 4-1 mùa trước, Brighton có đầy đủ cơ sở để tự tin ở chuyến làm khách lần này.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/04/2026 15:44 PM (GMT+7)