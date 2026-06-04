Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc – El Salvador: Chênh lệch đẳng cấp (Giao hữu)
(8h, 4/6, giao hữu) Sau màn hủy diệt Trinidad & Tobago, Hàn Quốc hướng đến trận gặp El Salvador với mục tiêu hoàn tất quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, thầy trò HLV Hong Myung-bo được kỳ vọng sẽ tiếp tục có chiến thắng thuyết phục.
Giao Hữu | 8h, 4/6 |
Điểm
Kim Seung-gyu
Lee Ki-hyuk
Kim Min-jae
Lee Han-beom
Kim Moon-hwan
Kim Jin-gyu
Paik Seung-ho
Castrop
Hwang Hee-chan
Lee Jae-sung
Son Heung-min
Điểm
Gonzalez
Clavel
Sibrian
Cruz
A. Henriquez
J. Henriquez
Martinez
Diaz
Gil
Vasquez
Ordaz
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Chênh lệch đẳng cấp quá lớn
Chênh lệch đẳng cấp quá lớn
Hàn Quốc đang đứng thứ 25 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn El Salvador tới 75 bậc. Khoảng cách này phản ánh rõ sự khác biệt về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng cạnh tranh ở các giải đấu lớn.
Đội bóng xứ kim chi cũng vừa lấy lại sự tự tin bằng chiến thắng 5-0 trước Trinidad & Tobago, với các ngôi sao như Son Heung-min, Hwang Hee-chan hay Cho Gue-sung đều để lại dấu ấn.
Cơ hội cho màn tổng duyệt hoàn hảo
Hàn Quốc bước vào trận đấu với nền tảng vững chắc sau chiến dịch vòng loại World Cup bất bại, giành 11 chiến thắng, hòa 5 trận và ghi tới 40 bàn thắng. Điều đó cho thấy sức mạnh tập thể chứ không chỉ phụ thuộc vào Son Heung-min.
Ngược lại, El Salvador gây thất vọng khi thua 5/6 trận ở vòng loại CONCACAF và không ghi nổi bàn nào trước Panama cùng Suriname. Nếu duy trì được sức tấn công hiện tại, Hàn Quốc hoàn toàn có thể giành thêm một chiến thắng đậm để tạo đà trước World Cup 2026.
ĐT Hàn Quốc chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ sẽ tham dự World Cup 2026 với sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao như Son Heung Min, Lee Kang In hay...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/06/2026 23:15 PM (GMT+7)