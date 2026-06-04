Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc – El Salvador: Chênh lệch đẳng cấp (Giao hữu)

Giao Hữu | 8h, 4/6 | Hàn Quốc 0 - 0 El Salvador (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hàn Quốc vs El Salvador El Salvador Điểm Kim Seung-gyu Lee Ki-hyuk Kim Min-jae Lee Han-beom Kim Moon-hwan Kim Jin-gyu Paik Seung-ho Castrop Hwang Hee-chan Lee Jae-sung Son Heung-min Điểm Gonzalez Clavel Sibrian Cruz A. Henriquez J. Henriquez Martinez Diaz Gil Vasquez Ordaz Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hàn Quốc Hàn Quốc El Salvador Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kim Seung-gyu, Lee Ki-hyuk, Kim Min-jae, Lee Han-beom, Kim Moon-hwan, Kim Jin-gyu, Paik Seung-ho, Castrop, Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Son Heung-min Gonzalez, Clavel, Sibrian, Cruz, A. Henriquez, J. Henriquez, Martinez, Diaz, Gil, Vasquez, Ordaz

Chênh lệch đẳng cấp quá lớn

Chênh lệch đẳng cấp quá lớn

Hàn Quốc đang đứng thứ 25 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn El Salvador tới 75 bậc. Khoảng cách này phản ánh rõ sự khác biệt về chất lượng đội hình, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng cạnh tranh ở các giải đấu lớn.

Đội bóng xứ kim chi cũng vừa lấy lại sự tự tin bằng chiến thắng 5-0 trước Trinidad & Tobago, với các ngôi sao như Son Heung-min, Hwang Hee-chan hay Cho Gue-sung đều để lại dấu ấn.

Cơ hội cho màn tổng duyệt hoàn hảo

Hàn Quốc bước vào trận đấu với nền tảng vững chắc sau chiến dịch vòng loại World Cup bất bại, giành 11 chiến thắng, hòa 5 trận và ghi tới 40 bàn thắng. Điều đó cho thấy sức mạnh tập thể chứ không chỉ phụ thuộc vào Son Heung-min.

Ngược lại, El Salvador gây thất vọng khi thua 5/6 trận ở vòng loại CONCACAF và không ghi nổi bàn nào trước Panama cùng Suriname. Nếu duy trì được sức tấn công hiện tại, Hàn Quốc hoàn toàn có thể giành thêm một chiến thắng đậm để tạo đà trước World Cup 2026.