Toulouse vs Lille 12/04/26 - Trực tiếp
Logo Toulouse - TFC Toulouse
0
Logo Lille - LIL Lille
0
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Hamburger SV
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Como vs Inter Milan
Logo Como - COM Como
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Olympique Lyonnais vs Lorient
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Athletic Club vs Villarreal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Fiorentina vs Lazio
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Manchester United vs Leeds United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Sporting CP
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Celta de Vigo vs Freiburg
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Betis vs Sporting Braga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-

Kết quả bóng đá Sunderland - Tottenham: Tranh cãi thoát thẻ đỏ, bàn thua đen đủi (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26

(Vòng 32 Ngoại hạng Anh) Đây là một trận đấu có vô số cơ hội, vô số tranh cãi và sự hồi hộp trong 11 phút bù giờ.

   

HLV Roberto De Zerbi tung đội hình 4-3-3 trong trận đầu dẫn dắt Tottenham, và Spurs có khởi đầu không tồi trên sân Ánh Sáng. Bergvall sút hụt trong khu 5m50 ngay ở phút thứ 2 và không lâu sau Richarlison có cú đá không thắng được Roefs, nhưng Sunderland sau đó cũng đáp trả với 2 cơ hội nguy hiểm của Brobbey.

Brobbey đánh nguội với Porro nhưng thoát thẻ đỏ

Tranh cãi nổ ra khi trọng tài cho Tottenham hưởng penalty vì pha ngã của Kolo Muani, nhưng tổ VAR minh oan cho chủ nhà. Thế trận trở nên ăn miếng trả miếng: Solanke díu chân trước cầu môn Sunderland ở phút 27, trong khi phía bên kia Mukiele đánh đầu cận thành vọt xà và Xhaka bắt vô-lê đi sạt cột dọc trong gang tấc.

Thêm một tranh cãi nữa nổ ra khi Brobbey chỉ bị thẻ vàng sau hành vi đánh cùi chỏ với Porro, và tiền đạo người Hà Lan suýt nữa ghi bàn ở phút 45+2 nhưng bị Kinsky cản phá. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Solanke có cơ hội sút cận thành với chỉ Roefs trước mặt, nhưng ý đồ xỏ háng lại bị Roefs cản được bằng gót chân.

Spurs tiếp tục có thêm những pha bỏ lỡ ở nhịp xử lý cuối khi sang hiệp 2 khiến HLV De Zerbi quyết định thay 3 người một lúc. Nhưng ông chưa kịp thay thì bàn thua đã đến: Mukiele từ cánh phải đột phá vào mà không bị các cầu thủ Tottenham áp sát nhanh, và cú sút của hậu vệ người Pháp đập Van de Ven đổi hướng khiến Kinsky bó tay.

Mukiele ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm cho Sunderland

Bàn thua đã đen, Spurs còn thêm vận xui khi Romero va chạm với Kinsky và phải rời sân vì chấn thương, rất có thể sẽ khiến anh lỡ World Cup. Đáng nói là chính Brobbey đã xô Romero vào Kinsky nhưng Brobbey một lần nữa không bị thẻ, và chỉ có nỗ lực cứu bóng vạch vôi của Udogie ở phút 89 mới không khiến Tottenham buông xuôi trong thời gian bù giờ, tận 11 phút do chấn thương của Romero.

Trong 11 phút đó, Roefs đã suýt để bóng lọt tay trong một pha đá phạt của Porro, trước khi chính Porro sút căng nhưng bị Roefs đẩy vọt xà ngang ở phút 90+7. Không có thêm cơ hội nào, và Tottenham sẽ phải ngồi ở nhóm xuống hạng sau vòng đấu này.

Tỷ số trận đấu: Sunderland 1-0 Tottenham (hiệp 1: 0-0).

Đội hình xuất phát: Mukiele 60'

Sunderland: Roefs, Mukiele, O'Nien, Alderete, Reinildo, Xhaka, Sadiki, Diarra, Rigg, Le Fee, Brobbey.

Tottenham: Kinsky; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Gray, Gallagher, Bergvall; Kolo Muani, Solanke, Richarlison.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV

Theo Q.D

-12/04/2026 20:55 PM (GMT+7)
