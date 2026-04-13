Tottenham thay tướng mãi chưa đổi vận ở Ngoại hạng Anh, khó tránh xuống hạng

Sự kém cỏi của Tottenham

Tottenham Hotspur đã cố gắng thay đổi bằng cách thay tới 3 huấn luyện viên khác nhau trong mùa giải này, nhưng cuộc chiến trụ hạng vẫn bám dai dẳng lấy đội bóng thành London. Thậm chí, tình hình càng ngày trở nên cam go với Spurs.

Với 6 trận còn lại, có vẻ như Roberto De Zerbi sẽ rất khó đảo ngược tình thế. Việc thay tướng có vẻ không đổi được vận cho "Gà trống" thành London, khi trận thua 0-1 trước Sunderland vừa qua lại cho thấy màn trình diễn nhạt nhẽo khác của Tottenham.

Nỗi thất vọng của Tottenham

Sunderland tỏ ra sắc bén, mạnh mẽ và có sự gắn kết tốt hơn hẳn Tottenham suốt trận đấu. Bàn thắng của Sunderland đến theo cách cực kỳ may mắn, khi cú sút của Nordi Mukiele chạm phải Van De Ven và đổi hướng, khiến thủ môn Kinsky bị đánh lừa. Tuy nhiên, cách hàng thủ Spurs để hậu vệ phải đối phương thoải mái dâng cao rồi cắt vào trong và tung cú sút là rất kém.

Hiện Sunderland chính thức đẩy Tottenham xuống nhóm "cầm đèn đỏ". Spurs kém vị trí an toàn của West Ham khoảng cách 2 điểm.

Tottenham là một đội bóng yếu kém cả về tinh thần lẫn thể chất. Họ không hề nguy hiểm trong tấn công, quá mỏng manh ở tuyến giữa và gần như không có khả năng giữ sạch lưới. Đó là một sự kết hợp độc hại.

Đây là tập thể thiếu tự tin và đã chơi tệ trong nhiều tháng qua. Họ đã có 14 trận liên tiếp không thắng ở Ngoại hạng Anh. 2 huấn luyện viên trước đã cố gắng nhưng đều thất bại trong việc thay đổi đội bóng.

Không có điều gì đứng về Tottenham

HLV De Zerbi đã đàm phán bản hợp đồng khiến ông trở thành một trong những huấn luyện viên được trả lương cao nhất Ngoại hạng Anh. Ông cần chứng minh mình xứng đáng với điều đó bằng việc giữ chân Tottenham ở lại với sân chơi số một xứ sở sương mù. Bằng không, chiến lược gia này có lẽ lại bị đuổi việc sau khi mùa giải 2025/26 khép lại.

De Zerbi đã xây dựng danh tiếng của mình nhờ lối chơi tấn công phóng khoáng ở các đội bóng ông dẫn dắt, nhưng dấu ấn đó gần như vắng bóng trong trận ra mắt Tottenham. Khi đội bóng đang rơi tự do như Spurs, họ cần những yếu tố nhỏ đứng về mình, ví dụ như may mắn. Nhưng ngay cả khi tưởng chừng họ có được quả phạt đền ở hiệp một, trọng tài Rob Jones vẫn được triệu tập đến màn hình VAR để đảo ngược quyết định.

HLV De Zerbi cảm nhận rõ áp lực lớn ngay trong trận đầu dẫn dắt Tottenham

Dù có cần hay không, HLV De Zerbi cũng đã nhận được bài học thực tế ngay lập tức về những thói quen tự hủy của Tottenham. Trên khán đài sân Ánh Sáng, các cổ động viên Sunderland đã hát vang suốt 11 phút bù giờ cuối trận: “Các người sẽ xuống hạng, các người sẽ xuống hạng”.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là những thứ mà Tottenham đều đang không có. Hình ảnh đội bóng vừa dự Cúp C1, vừa xuống hạng trong cùng 1 mùa giải đang hiện rõ hơn bao giờ hết. Không ai mong muốn sự sụp đổ này, nhưng phép màu nào cứu nổi "Gà trống" đây?