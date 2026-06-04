10 bóng hồng khuynh đảo bóng chuyền VNL: Đẹp như siêu mẫu, chơi như siêu sao

FIVB Volleyball Nations League (VNL) 2026, giải bóng chuyền khốc liệt nhất hành tinh dành cho các đội tuyển nữ quốc gia đã chính thức khởi tranh, kéo dài từ ngày 3/6 đến 26/7/2026. Giải đấu năm nay chứng kiến sự mở rộng quy mô lịch sử lên 18 anh tài mạnh nhất thế giới.

Các đội bóng phải trải qua 3 tuần vòng bảng nghẹt thở được tổ chức xuyên lục địa tại các quốc gia như Canada, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, và Philippines để săn tìm tấm vé danh giá lọt vào Vòng chung kết tại Ma Cao (TQ), Trung Quốc (diễn ra từ ngày 22-26/7). VNL 2026 không chỉ là cuộc đấu trí, đấu sức đỉnh cao mà còn là sàn diễn của những bóng hồng tuyệt sắc.

Cùng điểm mặt 10 "đóa hồng" sở hữu cả tài năng kiệt xuất lẫn nhan sắc khuynh đảo mọi góc máy đã và đang chuẩn bị bước vào cuộc tranh tài khốc liệt năm nay.

1. Valeriia Nudha (Ukraina)

"Cơn lốc trẻ" trong hành trình lịch sử tại VNL 2026. Valeriia Nudha (2002) cùng tuyển nữ Ukraina đang thu hút mọi ống kính khi đây là lần đầu tiên quốc gia này giành quyền tham dự VNL. Đối đầu ngay "chị đại" Mỹ tại tuần thi đấu thứ nhất ở Quebec (Canada), chủ công tài năng có nụ cười tỏa nắng này được kỳ vọng sẽ tạo nên cú sốc lớn.

2. Zehra Gunes (Thổ Nhĩ Kỳ)

"Bức tường thép" bảo vệ ngai vàng của Thổ Nhĩ Kỳ. Biểu tượng nhan sắc cao 1m98 Zehra Gunes bước vào chiến dịch VNL 2026 với trọng trách cùng đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tìm lại vinh quang vô địch. Chắn bóng đỉnh cao và thần thái chuẩn siêu mẫu, cô là thỏi nam châm hút truyền thông lớn nhất tuần đấu tại Ankara.

3. Rachel Fairbanks (Mỹ)

Bộ não chiến thuật thế hệ mới của nhà cựu vô địch. Thay thế các đàn chị kỳ cựu, cây chuyền hai tài năng Rachel Fairbanks chính thức lĩnh xướng lối chơi của tuyển Mỹ tại VNL 2026. Sở hữu gương mặt khả ái chuẩn hoạt náo viên, cô đang cùng tuyển Mỹ quyết tâm săn tìm danh hiệu VNL thứ 4 trong lịch sử.

4. Yoshino Sato (Nhật Bản)

Niềm hy vọng mới cho ngôi vương của xứ mặt trời mọc. Sau ngôi Á quân đầy tiếc nuối mùa trước, chủ công có vẻ đẹp trong trẻo Sato đang là ngòi nổ cực kỳ đáng xem của tuyển Nhật Bản tại VNL 2026. Lối đánh tốc độ của cô hứa hẹn sẽ bùng nổ khi Nhật Bản được thi đấu tại quê nhà Osaka ở tuần 3.

5. Martyna Czyrnianska (Ba Lan)

Vũ khí hạng nặng giúp Ba Lan đổi màu huy chương. Sở hữu chiều cao 1m94 và gương mặt thanh tú, chủ công Czyrnianska là nhân tố không thể thay thế của tuyển Ba Lan tại VNL 2026. Sải tay sấm sét của Czyrnianska được kỳ vọng sẽ giúp Ba Lan phá dớp 3 năm liền giành HCĐ để lọt vào trận chung kết tại Ma Cao.

6. Ekaterina Antropova (Ý)

Cao 2m02 với những cú phát bóng hủy diệt, đối chuyền lộng lẫy Ekaterina Antropova đang là trung tâm trong hành trình bảo vệ chức vô địch VNL của đội tuyển Ý. Đẳng cấp của nhà vô địch Olympic giúp Antropova luôn chiếm trọn spotlight ở mọi bảng đấu cô đặt chân đến.

7. Marta Fedyk (Ukraina)

Đóa hồng kiêu sa trong làn sóng tân binh. Sát cánh cùng Nudha, chủ công sinh năm 2002 Marta Fedyk là mảnh ghép nhan sắc kiêm sức mạnh của tuyển Ukraina tại giải đấu năm nay. Gương mặt đậm chất điện ảnh cùng lối chơi lăn xả giúp cô biến các trận đấu của Ukraina thành một bữa tiệc mãn nhãn cho người hâm mộ.

8. Liza Safronova (Thổ Nhĩ Kỳ)

Thiên thần tuổi teen sẵn sàng bước ra ánh sáng VNL. Ở tuổi 20, tài năng trẻ cao 1m93 Liza Safronova đã được điền tên vào danh sách thử lửa tại chiến dịch khốc liệt VNL 2026. Làn gió mới đầy bùng nổ từ Safronova hứa hẹn sẽ giúp hàng công của nhà cựu vô địch Thổ Nhĩ Kỳ có thêm nhiều phương án biến hóa.

9. Julita Piasecka (Ba Lan)

Nàng siêu mẫu rực sáng trên thảm đấu quốc tế. Từ chối nhiều lời mời catwalk để theo đuổi đam mê, Julita Piasecka (1m89) mang đến VNL 2026 một sức hút đặc biệt nhờ tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Cô đang cùng các đồng đội quyết tâm đưa Ba Lan thống trị vòng bảng để giành tấm vé trực tiếp tới Ma Cao tranh tài.

10. Ilkin Aydın (Thổ Nhĩ Kỳ)

Bản lĩnh và thần thái của thủ lĩnh thế hệ mới. Chủ công sinh năm 2000 Aydın bước vào VNL 2026 với một tâm thế hoàn toàn khác, thủ lĩnh tinh thần rực lửa của tuyển nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Thần thái sang chảnh cùng lối chơi tràn đầy năng lượng của cô chính là điểm tựa để đội bóng chinh phục chiếc cúp vàng năm nay.