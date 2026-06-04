Trực tiếp bóng đá U19 Timor Leste - U19 Indonesia: Chờ so tài hấp dẫn (U19 Đông Nam Á)

U19 Đông Nam Á | 20h, 4/6 | U19 Timor Leste 0 - 0 U19 Indonesia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U19 Timor Leste vs U19 Indonesia U19 Indonesia Điểm Egidio de Oliveira Aurio de Jesus Vabio Canavaro Joe Purificacao Jose Arango Totifanio Tiago Lay Leonio Quilton Nicholas Pereira Marico da Costa Germano Junior Điểm Al Gasemi Ibra Ohorella Rafa Abdurahman Jacob Mathew Baker Dony Tri Pamungkas Welber Jardim Fandi Bagus Maouri Ananda Theodore Evan Arkhan Kaka Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U19 Timor Leste U19 Timor Leste U19 Indonesia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Egidio de Oliveira, Aurio de Jesus, Vabio Canavaro, Joe Purificacao, Jose Arango, Totifanio, Tiago Lay, Leonio Quilton, Nicholas Pereira, Marico da Costa, Germano Junior Al Gasemi, Ibra Ohorella, Rafa Abdurahman, Jacob, Mathew Baker, Dony Tri Pamungkas, Welber Jardim, Fandi Bagus, Maouri Ananda, Theodore Evan, Arkhan Kaka

U19 Indonesia chiếm thế chủ động

U19 Indonesia đã chứng tỏ được sức mạnh vượt trội trước U19 Myanmar bằng lối chơi áp đảo. Ba bàn thắng vào lưới đối phương xem ra chưa phản ánh hết cục diện, cơ hội ăn bàn của đội bóng "xứ Vạn đảo". U19 Indonesia thể hiện lối chơi đầy sức mạnh, tổ chức lối đá có kỷ luật và chiến thuật cao. Sự ủng hộ của khán giả nhà càng tiếp thêm sức mạnh cho nhà đương kim vô địch.

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