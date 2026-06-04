Trực tiếp bóng đá U19 Timor Leste - U19 Indonesia: Chờ so tài hấp dẫn (U19 Đông Nam Á)
(20h, 4/6, U19 Đông Nam Á) U19 Indonesia được đánh giá cao hơn, nhưng U19 Timor Leste cũng có thể tạo ra bất ngờ.
U19 Đông Nam Á | 20h, 4/6 |
Điểm
Egidio de Oliveira
Aurio de Jesus
Vabio Canavaro
Joe Purificacao
Jose Arango
Totifanio
Tiago Lay
Leonio Quilton
Nicholas Pereira
Marico da Costa
Germano Junior
Điểm
Al Gasemi
Ibra Ohorella
Rafa Abdurahman
Jacob
Mathew Baker
Dony Tri Pamungkas
Welber Jardim
Fandi Bagus
Maouri Ananda
Theodore Evan
Arkhan Kaka
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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U19 Indonesia chiếm thế chủ động
U19 Indonesia đã chứng tỏ được sức mạnh vượt trội trước U19 Myanmar bằng lối chơi áp đảo. Ba bàn thắng vào lưới đối phương xem ra chưa phản ánh hết cục diện, cơ hội ăn bàn của đội bóng "xứ Vạn đảo". U19 Indonesia thể hiện lối chơi đầy sức mạnh, tổ chức lối đá có kỷ luật và chiến thuật cao. Sự ủng hộ của khán giả nhà càng tiếp thêm sức mạnh cho nhà đương kim vô địch.
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Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam chỉ đứng thứ 7 trong danh sách những đội tuyển sở hữu đội hình đắt giá nhất.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/06/2026 12:07 PM (GMT+7)