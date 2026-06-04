Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thụy Điển vs Greece
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Tây Ban Nha vs Iraq
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Pháp vs Côte d'Ivoire
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Mexico vs Serbia
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Singapore vs Trung Quốc
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Thái Lan vs Kuwait
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Kuwait - KUW Kuwait
-
Indonesia vs Oman
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Oman - OMA Oman
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

Trực tiếp bóng đá U19 Timor Leste - U19 Indonesia: Chờ so tài hấp dẫn (U19 Đông Nam Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay

(20h, 4/6, U19 Đông Nam Á) U19 Indonesia được đánh giá cao hơn, nhưng U19 Timor Leste cũng có thể tạo ra bất ngờ.

U19 Đông Nam Á | 20h, 4/6 |

U19 Timor Leste
Trực tiếp bóng đá U19 Timor Leste - U19 Indonesia: Chờ so tài hấp dẫn (U19 Đông Nam Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U19 Timor Leste - U19 Indonesia: Chờ so tài hấp dẫn (U19 Đông Nam Á) - 1
U19 Indonesia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U19 Timor Leste - U19 Indonesia: Chờ so tài hấp dẫn (U19 Đông Nam Á) - 1
Egidio de Oliveira, Aurio de Jesus, Vabio Canavaro, Joe Purificacao, Jose Arango, Totifanio, Tiago Lay, Leonio Quilton, Nicholas Pereira, Marico da Costa, Germano Junior
Trực tiếp bóng đá U19 Timor Leste - U19 Indonesia: Chờ so tài hấp dẫn (U19 Đông Nam Á) - 1
Al Gasemi, Ibra Ohorella, Rafa Abdurahman, Jacob, Mathew Baker, Dony Tri Pamungkas, Welber Jardim, Fandi Bagus, Maouri Ananda, Theodore Evan, Arkhan Kaka

U19 Indonesia chiếm thế chủ động

U19 Indonesia đã chứng tỏ được sức mạnh vượt trội trước U19 Myanmar bằng lối chơi áp đảo. Ba bàn thắng vào lưới đối phương xem ra chưa phản ánh hết cục diện, cơ hội ăn bàn của đội bóng "xứ Vạn đảo". U19 Indonesia thể hiện lối chơi đầy sức mạnh, tổ chức lối đá có kỷ luật và chiến thuật cao. Sự ủng hộ của khán giả nhà càng tiếp thêm sức mạnh cho nhà đương kim vô địch.

Xem ĐỘC QUYỀN Giải vô địch U19 Đông Nam Á từ 01/06 – 14/06 trên TV360 tại https://tv360.vn. Miễn phí data 4G/5G Viettel

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026?

 BÌNH CHỌN    Xem kết quả

U19 Việt Nam sở hữu đội hình rẻ hơn cả U19 Đông Timor
U19 Việt Nam sở hữu đội hình rẻ hơn cả U19 Đông Timor

Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, U19 Việt Nam chỉ đứng thứ 7 trong danh sách những đội tuyển sở hữu đội hình đắt giá nhất.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hải My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/06/2026 12:07 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN