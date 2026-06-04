Bán kết tennis Roland Garros: "Sharapova mới" gặp "Búp bê Ukraine", Shnaider đấu Chwalinska

Marta Kostyuk - Mirra Andreeva: Khoảng 20h, 4/6 (bán kết đơn nữ Roland Garros)

Roland Garros 2026 mang đến một trận bán kết đầy duyên nợ khi Kostyuk chạm trán Andreeva. Dù Andreeva được đánh giá là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất WTA hiện nay, cô lại toàn thua cả hai lần đối đầu Kostyuk trong năm nay và chưa giành nổi một set nào.

Andreeva (bên trái) gặp Kostyuk (bên phải) cuộc đối đầu giữa hai mỹ nhân quần vợt ở Pháp

Kostyuk, ví như "Búp bê Ukraine" đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng trên sân đất nện với chuỗi 17 trận thắng liên tiếp. Tay vợt Ukraine vừa tạo tiếng vang lớn khi loại cựu vô địch Iga Swiatek trước khi vượt qua Elina Svitolina để lần đầu góp mặt ở bán kết Roland Garros. Lối đánh giàu tốc độ, khả năng phản công sắc bén cùng sự tự tin đang biến Kostyuk trở thành một trong những đối thủ khó chịu nhất tour.

Bên kia lưới, Andreeva, ví như "Sharapova mới" cũng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc. Tài năng người Nga chỉ mất 15 game trong ba trận gần nhất và vừa hủy diệt Sorana Cirstea ở tứ kết. Sở hữu tư duy chiến thuật thông minh cùng kỹ năng chơi sân đất nện toàn diện, Andreeva đủ khả năng tạo ra thế trận cân bằng trước đối thủ.

Tuy nhiên, yếu tố tâm lý từ những lần đối đầu trước cùng phong độ thăng hoa của Kostyuk có thể tạo nên khác biệt trong trận chiến hứa hẹn rất căng thẳng này.

Dự đoán kết quả: Marta Kostyuk thắng 2-1.

Diana Shnaider - Maja Chwalinska: 21h30 ngày 4/6 (bán kết đơn nữ Roland Garros)

Bán kết Roland Garros 2026 chứng kiến cuộc đối đầu bất ngờ giữa hai tay vợt lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 người xuất sắc nhất Grand Slam. Diana Shnaider và Maja Chwalinska đều đang viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình tại Paris.

Shnaider là cái tên gây tiếng vang lớn hơn. Tay vợt Nga vừa tạo nên cú sốc khi loại số 1 thế giới Aryna Sabalenka sau màn ngược dòng ấn tượng 3-6, 7-5, 6-0 ở tứ kết. Trước đó, cô cũng vượt qua Madison Keys, cho thấy khả năng thi đấu bùng nổ trước các đối thủ hàng đầu. Hạt giống số 25 đang sở hữu chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và mới chỉ thua 2 set từ đầu giải.

Shnaider (bên trái) có thể chặn đứng hiện tượng Chwalinska (bên phải)?

Trong khi đó, Chwalinska tiếp tục hành trình ngoài mong đợi của một tay vợt vượt qua vòng loại. Xếp hạng 114 thế giới, đại diện Ba Lan đã thắng 8 trận liên tiếp tại Roland Garros, lần lượt đánh bại Qinwen Zheng, Elise Mertens và Anna Kalinskaya để tiến vào bán kết. Điểm mạnh của Chwalinska nằm ở sự ổn định, khả năng tận dụng break-point hiệu quả và tâm lý thi đấu thoải mái khi không chịu nhiều áp lực.

Hai tay vợt từng gặp nhau một lần trên sân đất nện tại giải ITF năm 2022 và Shnaider thắng 6-4, 6-4. Dù kết quả đó không mang nhiều ý nghĩa chuyên môn ở thời điểm hiện tại, nó phần nào cho thấy sự phù hợp của lối chơi Shnaider trên mặt sân này.

Chwalinska chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu, nhưng xét về chất lượng đối thủ đã vượt qua, kinh nghiệm thi đấu ở các trận cầu lớn cùng khả năng tấn công mạnh mẽ từ cuối sân, Shnaider vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Nếu duy trì được phong độ như trước Sabalenka, tay vợt Nga có nhiều cơ hội giành vé vào chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Dự đoán kết quả: Diana Shnaider thắng 2-0.

Lịch thi đấu Roland Garros ngày 4/6