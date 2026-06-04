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Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam - U19 Myanmar: Thắng đậm & dưỡng sức chờ Indonesia (U19 Đông Nam Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay U19 Việt Nam

(16h, 4/6, bảng A, U19 Đông Nam Á) U19 Việt Nam cần một chiến thắng đậm nhưng cũng cần phân phối sức trước lượt cuối gặp chủ nhà U19 Indonesia.

U19 Đông Nam Á | 16h, 4/6 | North Sumatra

U19 Việt Nam
Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam - U19 Myanmar: Thắng đậm & dưỡng sức chờ Indonesia (U19 Đông Nam Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam - U19 Myanmar: Thắng đậm & dưỡng sức chờ Indonesia (U19 Đông Nam Á) - 1
U19 Myanmar
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam - U19 Myanmar: Thắng đậm & dưỡng sức chờ Indonesia (U19 Đông Nam Á) - 1
Xuân Tín, Minh Hợi, Quốc Khánh, Tấn Dũng, Duy Khang, Công Hậu, Quốc Hòa, Văn Khánh, Hồng Phong, Tấn Minh, Đức Vũ
Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam - U19 Myanmar: Thắng đậm & dưỡng sức chờ Indonesia (U19 Đông Nam Á) - 1
Sai Khant Min Nyo, Thet Paing Soe, Swan Zar Ni, Sai Khan Nyi, Sai Bo Bo Kyaw, Thaw Zin Ko, Kaung Khant Kyaw, Sai Zom Shang, Myo Khant Kyaw, Kyaw Thiha, Thura Min Thant

U19 Việt Nam ra quân thắng lợi với tỷ số 3-0 trước U19 Timor Leste, nhưng U19 Indonesia ở cùng bảng cũng đã thắng 3-0 trước U19 Myanmar để hai đội bằng nhau cả về điểm lẫn hiệu số phụ. Sẽ chỉ có đội đầu bảng được vào thẳng bán kết còn vị trí nhì bảng phải so sánh hiệu số với 2 đội nhì bảng còn lại.

Do đó chiến thắng đậm là điều rất cần cho trận này với U19 Việt Nam, nhưng bên cạnh đó cũng cần sự phân phối sức dưới điều kiện thời tiết nắng nóng. Trận cuối gặp U19 Indonesia dự kiến sẽ quyết định đội nào đoạt vé vào thẳng và đó sẽ là điều HLV Yutaka Ikeuchi tính toán đến.

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Nhận định U19 Việt Nam vs U19 Myanmar: Thắng để đi tiếp
Nhận định U19 Việt Nam vs U19 Myanmar: Thắng để đi tiếp

U19 Việt Nam làm tất cả đánh bại U19 Myanmar, lượt trận thứ 2 bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026, lúc 16h ngày 4/6.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

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-04/06/2026 09:57 AM (GMT+7)
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