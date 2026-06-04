Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam - U19 Myanmar: Thắng đậm & dưỡng sức chờ Indonesia (U19 Đông Nam Á)
(16h, 4/6, bảng A, U19 Đông Nam Á) U19 Việt Nam cần một chiến thắng đậm nhưng cũng cần phân phối sức trước lượt cuối gặp chủ nhà U19 Indonesia.
U19 Đông Nam Á | 16h, 4/6 | North Sumatra
Điểm
Xuân Tín
Minh Hợi
Quốc Khánh
Tấn Dũng
Duy Khang
Công Hậu
Quốc Hòa
Văn Khánh
Hồng Phong
Tấn Minh
Đức Vũ
Điểm
Sai Khant Min Nyo
Thet Paing Soe
Swan Zar Ni
Sai Khan Nyi
Sai Bo Bo Kyaw
Thaw Zin Ko
Kaung Khant Kyaw
Sai Zom Shang
Myo Khant Kyaw
Kyaw Thiha
Thura Min Thant
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U19 Việt Nam ra quân thắng lợi với tỷ số 3-0 trước U19 Timor Leste, nhưng U19 Indonesia ở cùng bảng cũng đã thắng 3-0 trước U19 Myanmar để hai đội bằng nhau cả về điểm lẫn hiệu số phụ. Sẽ chỉ có đội đầu bảng được vào thẳng bán kết còn vị trí nhì bảng phải so sánh hiệu số với 2 đội nhì bảng còn lại.
Do đó chiến thắng đậm là điều rất cần cho trận này với U19 Việt Nam, nhưng bên cạnh đó cũng cần sự phân phối sức dưới điều kiện thời tiết nắng nóng. Trận cuối gặp U19 Indonesia dự kiến sẽ quyết định đội nào đoạt vé vào thẳng và đó sẽ là điều HLV Yutaka Ikeuchi tính toán đến.
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U19 Việt Nam làm tất cả đánh bại U19 Myanmar, lượt trận thứ 2 bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026, lúc 16h ngày 4/6.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/06/2026 09:57 AM (GMT+7)