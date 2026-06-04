Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam - U19 Myanmar: Thắng đậm & dưỡng sức chờ Indonesia (U19 Đông Nam Á)

U19 Đông Nam Á | 16h, 4/6 | North Sumatra U19 Việt Nam 0 - 0 U19 Myanmar (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U19 Việt Nam vs U19 Myanmar U19 Myanmar Điểm Xuân Tín Minh Hợi Quốc Khánh Tấn Dũng Duy Khang Công Hậu Quốc Hòa Văn Khánh Hồng Phong Tấn Minh Đức Vũ Điểm Sai Khant Min Nyo Thet Paing Soe Swan Zar Ni Sai Khan Nyi Sai Bo Bo Kyaw Thaw Zin Ko Kaung Khant Kyaw Sai Zom Shang Myo Khant Kyaw Kyaw Thiha Thura Min Thant Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U19 Việt Nam U19 Việt Nam U19 Myanmar Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Xuân Tín, Minh Hợi, Quốc Khánh, Tấn Dũng, Duy Khang, Công Hậu, Quốc Hòa, Văn Khánh, Hồng Phong, Tấn Minh, Đức Vũ Sai Khant Min Nyo, Thet Paing Soe, Swan Zar Ni, Sai Khan Nyi, Sai Bo Bo Kyaw, Thaw Zin Ko, Kaung Khant Kyaw, Sai Zom Shang, Myo Khant Kyaw, Kyaw Thiha, Thura Min Thant

U19 Việt Nam ra quân thắng lợi với tỷ số 3-0 trước U19 Timor Leste, nhưng U19 Indonesia ở cùng bảng cũng đã thắng 3-0 trước U19 Myanmar để hai đội bằng nhau cả về điểm lẫn hiệu số phụ. Sẽ chỉ có đội đầu bảng được vào thẳng bán kết còn vị trí nhì bảng phải so sánh hiệu số với 2 đội nhì bảng còn lại.

Do đó chiến thắng đậm là điều rất cần cho trận này với U19 Việt Nam, nhưng bên cạnh đó cũng cần sự phân phối sức dưới điều kiện thời tiết nắng nóng. Trận cuối gặp U19 Indonesia dự kiến sẽ quyết định đội nào đoạt vé vào thẳng và đó sẽ là điều HLV Yutaka Ikeuchi tính toán đến.

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