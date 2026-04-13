Tottenham rớt xuống vị trí thứ 18: "Thảm kịch" nào chờ phía trước?

Tottenham đã chính thức rời vùng an toàn

Sau nhiều lần “rập rình”, Tottenham đã chính thức rớt xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng sau vòng 32 Ngoại hạng Anh. Tân HLV De Zerbi chưa thể tạo ra sự khác biệt khi “Gà trống” vẫn chưa thể có trận thắng nào trong năm 2026! Hiện tại, họ kém đội xếp liền trên là West Ham đúng 2 điểm.

Về mặt lý thuyết, khoảng cách này không phải là không thể san lấp. Thế nhưng, vấn đề của Tottenham lúc này tới từ tâm lý của các cầu thủ hơn là chuyên môn. Vậy trong trường hợp “Gà trống” không vùng lên đúng lúc, ngoài chuyện xuống hạng, họ sẽ phải đối mặt với điều gì nữa?

Doanh thu sẽ sụt giảm nghiêm trọng

Đầu tiên là doanh thu sụt giảm cực kỳ nghiêm trọng. Theo tính toán từ BBC, Tottenham sẽ mất khoảng 261 triệu bảng nếu như xuống hạng ở mùa giải này. Mùa trước, họ kiếm được 690 triệu bảng, đứng thứ 9 toàn châu Âu. Nhưng câu chuyện sẽ rất khác khi xuống hạng.

Cảnh tượng khán đài đông đúc khó lòng còn xuất hiện nếu Tottenham giữ nguyên giá vé khi rớt hạng

Thứ bị ảnh hưởng đầu tiên chắc chắn là doanh thu bán vé. Hiện tại, Tottenham kiếm được khoảng 160 triệu bảng mỗi năm từ nguồn thu này. Sau khi xây sân mới có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, “Gà trống” là một trong những đội bán vé đắt nhất (trung bình 76 bảng/vé).

Tất nhiên nhiều CĐV sẽ lựa chọn ngồi nhà xem qua truyền hình nếu như Tottenham phải chơi ở hạng nhất mùa sau. Doanh thu từ bản quyền truyền hình cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi không còn thi đấu tại Ngoại hạng Anh và cúp châu Âu. Ngoài ra, những bản hợp đồng tài trợ béo bở cũng sẽ bị giảm do rớt hạng.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu của cơn bĩ cực. Doanh thu giảm nhưng chi phí hoạt động của Tottenham chưa chắc đã giảm. Các khoản chi phí hoạt động như điện, nước, vận chuyển, bảo hiểm, tiếp thị, quản lý vẫn phải giữ nguyên. Nói đơn giản là Tottenham vẫn phải trả tiền điện, tiền nước như vậy cho một trận đấu ở hạng nhất, thay vì một trận Ngoại hạng Anh.

Năm ngoái, chi phí hoạt động của Tottenham lên tới 260 triệu bảng, cao thứ ba toàn châu Âu. Số nhân viên đang làm việc tại CLB là 877 người, cao thứ 12 tại châu Âu. “Gà trống” sẽ phải cắt giảm bớt nhân sự nhưng cắt như thế nào để không tạo ra cuộc khủng hoảng là câu chuyện không hề dễ.

Tổng quỹ lương của Tottenham đang là 276 triệu bảng. Theo BBC, họ có cài điều khoản cho mọi cầu thủ là sẽ giảm nửa lương nếu đội bóng xuống hạng. Tức là, Tottenham sẽ giảm mức lương xuống còn 138 triệu bảng nếu giữ nguyên được đội hình năm nay.

Theo luật tại bóng đá Anh, Tottenham cũng sẽ được hỗ trợ về mức lương kịch trần, cao hơn khoản 30 triệu bảng so với phần còn lại của hạng nhất trong năm đầu tiên rớt hạng. Điều đó giúp họ dễ thở hơn không ít nhưng quỹ lương hiện tại của Tottenham đang gấp từ 4,5 đến 5,5 lần so với các đội đang chơi ở hạng nhất, tức là họ vẫn sẽ phải hạ quỹ lương.

Nguy cơ mất sạch đội hình

Nên nhớ rằng xuống hạng không đồng nghĩa với việc các cầu thủ có thể hủy hợp đồng (trừ một vài người có điều khoản đặc biệt). Tuy nhiên, hầu như chẳng ai muốn phải đá ở hạng nhất cả. Bởi vậy, cuộc tháo chạy khỏi Tottenham là điều dễ thấy.

Bao nhiêu cầu thủ sẽ chịu ở lại Tottenham nếu đội bóng này rớt hạng?

Ngoài Ben Davies có thâm niên 10 năm gắn bó với CLB, đa phần các cầu thủ hiện tại của Tottenham đều mới chỉ ở CLB này từ 3-4 năm. Bởi vậy, “Gà trống” khó lòng có thể mong đợi lòng trung thành tới từ các cầu thủ như Nedved, Buffon hay Del Piero từng làm tại Juventus vào năm 2006.

Tottenham sẽ phải đối mặt với việc mất nhiều trụ cột. Sức mạnh đội hình của họ sẽ sụt giảm nghiêm trọng, tức là khả năng cạnh tranh để trở lại hạng đấu cao nhất của Anh sẽ bị đặt dấu hỏi lớn.

Hãy nhìn sang tấm gương của Leicester City. Họ vừa xuống hạng ở mùa trước và đang đứng trước nguy cơ tiếp tục xuống hạng ở mùa này. Khi đó, Tottenham sẽ trở thành cái tên của quá khứ.