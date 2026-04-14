Siêu máy tính dự đoán Arsenal sáng cửa vô địch Ngoại hạng Anh, Tottenham xuống hạng

Arsenal chững lại nhưng vẫn giữ “pole” vô địch

Arsenal chịu tổn thất nặng nề trong hành trình chinh phục Premier League khi bất ngờ để thua 1-2 trước Bournemouth ngay trên sân nhà. Thất bại này khiến khoảng cách 9 điểm mà họ tạo ra trước đó bị thu hẹp đáng kể.

Arsenal đang chịu sức ép lớn nhưng vẫn được đánh giá là đội có nhiều cơ hội vô địch

Cùng thời điểm, Manchester City thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước Chelsea tại Stamford Bridge, qua đó rút ngắn cách biệt xuống còn 6 điểm. Khoảng cách này hoàn toàn có thể tiếp tục bị bào mòn nếu Arsenal thất bại trong cuộc đối đầu trực tiếp với Man City – đội bóng còn trong tay một trận chưa đấu.

Dù vậy, theo siêu máy tính Ngoại hạng Anh, Arsenal vẫn là ứng viên số một cho chức vô địch. Mô hình dự đoán đội chủ sân Emirates sẽ kết thúc mùa giải với 83 điểm, hơn Man City 6 điểm.

Cuộc đua top 4 ngã ngũ

Không chỉ dự đoán cuộc đua vô địch, siêu máy tính cũng đưa ra bức tranh tổng thể về top đầu. Manchester United được dự báo sẽ cán đích ở vị trí thứ ba dù vừa để thua Leeds United 1-2 trên sân nhà, trong khi Aston Villa giành suất thứ tư.

Carrick sẽ giúp MU giành vé dự Champions League mùa tới

Liverpool nhiều khả năng chiếm vị trí thứ năm – tấm vé cuối cùng dự Champions League, còn Chelsea xếp thứ sáu. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Everton, Brentford và Sunderland.

Những dự báo này phản ánh cục diện tương đối rõ ràng ở nhóm cạnh tranh châu Âu, khi các đội bóng lớn dần ổn định phong độ ở giai đoạn nước rút.

Tottenham bên bờ vực lịch sử buồn

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, kịch bản u ám đang chờ đợi Tottenham. Theo siêu máy tính Ngoại hạng Anh, “Gà trống” có nguy cơ rớt hạng với tổng cộng 37 điểm – nhiều hơn hiện tại 7 điểm khi mùa giải còn 6 vòng.

Tottenham có nguy cơ lớn sẽ xuống hạng

Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là mùa giải tệ nhất của Tottenham trong lịch sử Premier League, vượt qua cột mốc đáng quên 44 điểm ở mùa 1997/98.

Tân HLV trưởng Roberto De Zerbi, sau trận thua 0-1 trước Sunderland trong ngày ra mắt, thừa nhận đội bóng của ông không đáng phải nhận thất bại nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt ở khía cạnh tinh thần.

Trong khi đó, West Ham được dự báo trụ hạng trong gang tấc với khoảng cách chỉ 2 điểm so với nhóm xuống hạng. Hai cái tên còn lại nhiều khả năng phải chia tay Premier League là Burnley và Wolves.

Siêu máy tính Ngoại hạng Anh dự đoán: