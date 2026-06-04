Video tennis Auger-Aliassime - Cobolli: Ngược dòng đỉnh cao (Roland Garros)
(Tứ kết Roland Garros 2026) Cobolli có màn trình diễn vô cùng xuất sắc trước Auger-Aliassime để đoạt vé vào bán kết.
Set đấu thứ nhất chứng kiến Auger-Aliassime chơi xuất sắc. Dù sớm bị mất break nhưng anh vẫn có được thêm 2 break point sau đó để thắng 6-4 Cobolli.
Nhưng đây là tất cả những gì Auger-Aliassime làm được ở trận này. Bước sang set 2, Cobolli chơi tốt hơn hẳn. Anh không nao núng dù mất break trước, bởi sau đó vẫn có 2 lần bẻ game cầm giao bóng của Auger-Aliassime để thắng 6-4.
Cobolli thể hiện bản lĩnh đáng nể.
Sang set 3, Cobolli chơi chắc chắn hơn khi không cho Auger-Aliassime có cơ hội bẻ game cầm giao bóng của mình. Cobolli còn kịp có thêm 1 break point để thắng 6-4.
Tới set 4, Auger-Aliassime rất cố gắng lật ngược thế cờ. Nhưng Cobolli không cho phép điều đó xảy ra. Anh giành thêm 1 break point để thắng 6-4, qua đấy hoàn tất màn ngược dòng sau 4 set và 3 giờ 26 phút thi đấu.
|
Auger- Aliassime
|
6-4, 4-6, 4-6, 4-6
|
Cobolli
|
7
|
Aces
|
8
|
4
|
Lỗi kép
|
2
|
74%
|
Tỷ lệ giao bóng 1
|
62%
|
70%
|
Giao bóng 1 ăn điểm
|
69%
|
50%
|
Giao bóng 2 ăn điểm
|
56%
|
3/11
|
Điểm Break
|
5/10
|
125/252
|
Tổng số điểm
|
127/252
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/06/2026 00:40 AM (GMT+7)