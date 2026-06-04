Video tennis Auger-Aliassime - Cobolli: Ngược dòng đỉnh cao (Roland Garros)

Set đấu thứ nhất chứng kiến Auger-Aliassime chơi xuất sắc. Dù sớm bị mất break nhưng anh vẫn có được thêm 2 break point sau đó để thắng 6-4 Cobolli.

Nhưng đây là tất cả những gì Auger-Aliassime làm được ở trận này. Bước sang set 2, Cobolli chơi tốt hơn hẳn. Anh không nao núng dù mất break trước, bởi sau đó vẫn có 2 lần bẻ game cầm giao bóng của Auger-Aliassime để thắng 6-4.

Cobolli thể hiện bản lĩnh đáng nể.

Sang set 3, Cobolli chơi chắc chắn hơn khi không cho Auger-Aliassime có cơ hội bẻ game cầm giao bóng của mình. Cobolli còn kịp có thêm 1 break point để thắng 6-4.

Tới set 4, Auger-Aliassime rất cố gắng lật ngược thế cờ. Nhưng Cobolli không cho phép điều đó xảy ra. Anh giành thêm 1 break point để thắng 6-4, qua đấy hoàn tất màn ngược dòng sau 4 set và 3 giờ 26 phút thi đấu.