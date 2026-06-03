Trực tiếp bóng đá U19 Philippines - U19 Australia: So tài không khoan nhượng (U19 Đông Nam Á)
(20h ngày 3/6, U19 Đông Nam Á 2026) U19 Australia được đánh giá cao hơn, nhưng U19 Philippines cũng hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ cho đối thủ.
U19 Đông Nam Á | 20h, 3/6 |
Điểm
Alonso Aguilar
Jian Caraig
Martin Merino
Bryan Villanueva
Alexander Sabatin
John Saut
Cyrelle Saut
Justin Frias
Karl Absalon
Kamil Amirul
Uriel Reyes
Điểm
Anthony Pavlesic
Zac de Jesus
Marcus Younis
Kaelan Majekodunmi
Kane Vidmar
Rhys Youlley
Jake Najdovski
Alessandro Lopane
Archie Goodwin
Max Caputo
Thomas Waddingham
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U19 Australia vượt trội
Giải năm nay, U19 Australia rơi vào bảng đấu cực nhẹ gồm có 3 đội (hai bảng còn lại đủ 4 đội) và Philippines hay Campuchia rõ ràng đều thua xa "Socceroos". Còn nhớ kỳ 2024 cũng diễn ra trên đất Indonesia, U19 Australia khi đó đã toàn thắng vòng bảng, từng hủy diệt U19 Lào (6-0) lẫn U19 Việt Nam (6-2).
Khó khăn với U19 Philippines
U19 Philippines chưa từng vượt qua vòng bảng giải U19 Đông Nam Á và rất hay thua đậm trước các đội mạnh hơn hẳn. Ví dụ cách đây 2 năm, U19 Philippines từng thua Indonesia tới 0-6.
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Chiến thắng 3-0 trước U19 Timor-Leste giúp U19 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại Giải U19 Đông Nam Á 2026.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/06/2026 12:50 PM (GMT+7)