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Trực tiếp bóng đá U19 Philippines - U19 Australia: So tài không khoan nhượng (U19 Đông Nam Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay

(20h ngày 3/6, U19 Đông Nam Á 2026) U19 Australia được đánh giá cao hơn, nhưng U19 Philippines cũng hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ cho đối thủ.

U19 Đông Nam Á | 20h, 3/6 |

U19 Philippines
Trực tiếp bóng đá U19 Philippines - U19 Australia: So tài không khoan nhượng (U19 Đông Nam Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U19 Philippines - U19 Australia: So tài không khoan nhượng (U19 Đông Nam Á) - 1
U19 Australia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U19 Philippines - U19 Australia: So tài không khoan nhượng (U19 Đông Nam Á) - 1
Alonso Aguilar, Jian Caraig, Martin Merino, Bryan Villanueva, Alexander Sabatin, John Saut, Cyrelle Saut, Justin Frias, Karl Absalon, Kamil Amirul, Uriel Reyes
Trực tiếp bóng đá U19 Philippines - U19 Australia: So tài không khoan nhượng (U19 Đông Nam Á) - 1
Anthony Pavlesic, Zac de Jesus, Marcus Younis, Kaelan Majekodunmi, Kane Vidmar, Rhys Youlley, Jake Najdovski, Alessandro Lopane, Archie Goodwin, Max Caputo, Thomas Waddingham

U19 Australia vượt trội

Giải năm nay, U19 Australia rơi vào bảng đấu cực nhẹ gồm có 3 đội (hai bảng còn lại đủ 4 đội) và Philippines hay Campuchia rõ ràng đều thua xa "Socceroos". Còn nhớ kỳ 2024 cũng diễn ra trên đất Indonesia, U19 Australia khi đó đã toàn thắng vòng bảng, từng hủy diệt U19 Lào (6-0) lẫn U19 Việt Nam (6-2).

Khó khăn với U19 Philippines

U19 Philippines chưa từng vượt qua vòng bảng giải U19 Đông Nam Á và rất hay thua đậm trước các đội mạnh hơn hẳn. Ví dụ cách đây 2 năm, U19 Philippines từng thua Indonesia tới 0-6.

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Chưa thật sự yên tâm về U19 Việt Nam
Chưa thật sự yên tâm về U19 Việt Nam

Chiến thắng 3-0 trước U19 Timor-Leste giúp U19 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại Giải U19 Đông Nam Á 2026.

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Theo Hải My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/06/2026 12:50 PM (GMT+7)
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