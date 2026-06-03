Trực tiếp bóng đá U19 Philippines - U19 Australia: So tài không khoan nhượng (U19 Đông Nam Á)

U19 Đông Nam Á | 20h, 3/6 | U19 Philippines 0 - 0 U19 Australia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U19 Philippines vs U19 Australia U19 Australia Điểm Alonso Aguilar Jian Caraig Martin Merino Bryan Villanueva Alexander Sabatin John Saut Cyrelle Saut Justin Frias Karl Absalon Kamil Amirul Uriel Reyes Điểm Anthony Pavlesic Zac de Jesus Marcus Younis Kaelan Majekodunmi Kane Vidmar Rhys Youlley Jake Najdovski Alessandro Lopane Archie Goodwin Max Caputo Thomas Waddingham Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U19 Philippines U19 Philippines U19 Australia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alonso Aguilar, Jian Caraig, Martin Merino, Bryan Villanueva, Alexander Sabatin, John Saut, Cyrelle Saut, Justin Frias, Karl Absalon, Kamil Amirul, Uriel Reyes Anthony Pavlesic, Zac de Jesus, Marcus Younis, Kaelan Majekodunmi, Kane Vidmar, Rhys Youlley, Jake Najdovski, Alessandro Lopane, Archie Goodwin, Max Caputo, Thomas Waddingham

U19 Australia vượt trội

Giải năm nay, U19 Australia rơi vào bảng đấu cực nhẹ gồm có 3 đội (hai bảng còn lại đủ 4 đội) và Philippines hay Campuchia rõ ràng đều thua xa "Socceroos". Còn nhớ kỳ 2024 cũng diễn ra trên đất Indonesia, U19 Australia khi đó đã toàn thắng vòng bảng, từng hủy diệt U19 Lào (6-0) lẫn U19 Việt Nam (6-2).

Khó khăn với U19 Philippines

U19 Philippines chưa từng vượt qua vòng bảng giải U19 Đông Nam Á và rất hay thua đậm trước các đội mạnh hơn hẳn. Ví dụ cách đây 2 năm, U19 Philippines từng thua Indonesia tới 0-6.

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