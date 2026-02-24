Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Nam Định: Không có bàn thắng cuối trận (V-League)

V-League | 19h15, 24/2 | Hàng Đẫy Thể Công Viette 1 - 0 Nam Định (H1: 0-0) Thông tin trước trận Thể Công Viette vs Nam Định Nam Định Điểm Văn Việt Viết Tú Paulinho Colonna Tuấn Tài Hoàng Minh Văn Tú Văn Khang Weslay Nata Mạnh Dũng Lucao Điểm Nguyên Mạnh Văn Vũ Lucas Thanh Hào Văn Kiên Romulo Caio Cesar Ti Phông Đình Sơn Hoàng Anh Xuân Son Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thể Công Viette Thể Công Viette Nam Định Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Nhật Nam 68' Xem video Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu Nam Định giao bóng trước. 7’ Nam Định tấn công Xem video Pha phối hợp bên cánh trái của Nam Định. Caio Cesar có cơ hội dứt điểm nhưng hậu vệ Thể Công Viettel đã kịp khép góc và ngăn chặn cầu thủ đội khách. 18’ Bàn thắng của Thể Công Viettel không được công nhận Xem video Từ quả phạt góc bên cánh phải, cầu thủ Thể Công Viettel đánh đầu tung lưới Nam Định. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng vì xác định Đinh Viết Tú phạm lỗi với thủ môn Nguyên Mạnh. 22’ Nhâm Mạnh Dũng bỏ lỡ đáng tiếc Xem video Nhâm Mạnh Dũng nhận đường chuyền và không rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên ở tình huống đối mặt với Nguyên Mạnh, tiền đạo của Thể Công Viettel lại dứt điểm quá hiền. 27’ Khuất Văn Khang đá phạt Xem video Cú đá phạt của Khuất Văn Khang đưa bóng đi chệch khung thành Nam Định. 30’ Nam Định tấn công biên Xem video Xuân Son phối hợp với đồng đội bên cánh trái trước khi bị hậu vệ Thể Công Viettel phạm lỗi. 40’ Caio Cesar bỏ lỡ Xem video Từ quả tạt bên cánh phải, Xuân Son đánh dầu đưa bóng vào trong cho Caio Cesar. Tuy nhiên cầu thủ này lại dứt điểm không trúng bóng. 45+5’ Lucao bị phạm lỗi nguy hiểm Xem video Lucao đang nằm sân sau pha vào bóng cực kì thô bạo của Đình Sơn bên phía Nam Định. 45+9’ Hiệp 1 kết thúc Tỷ số tạm thời là 0-0. Hiệp 2 bắt đầu. 49’ Cầu thủ Nam Định bỏ lỡ đáng tiếc Xem video Cầu thủ Nam Định thả bóng rất hay cho Akolo có cơ hội dứt điểm, bóng đi vào phần lưới sau khung thành Thể Công Viettel. 56’ Nam Định tấn công nguy hiểm!! Xem video Từ cánh trái, Ti Phông căng ngang vào trong. Rất may, Đinh Viết Tú đã phán đoán được tình huống để cắt bóng trước khi Xuân Son kịp tiếp cận khung thành đội chủ nhà. 61’ Xuân Son dứt điểm, Văn Việt cứu thua!!! Xem video Trong vòng vây 3 cầu thủ Thể Công Viettel, Xuân Son vẫn xoay sở nỗ lực trước khi dứt điểm, tuy nhiên thủ môn Văn Việt đã đổ người bắt gọn bóng, giải nguy cho đội chủ nhà. 68’ Vào! Vào! 1-0 cho Thể Công Viettel Xem video Văn Khang đá phạt khiến Nguyên Mạnh vất vả cản phá. Bóng bật ra và Lê Quốc Nhật Nam băng vào đá bồi tung lưới Nam Định. Sau vài phút tham khảo VAR, trọng tài quyết định công nhận bàn thắng. 78’ Xuân Son dứt điểm Xem video Từ cú sút phạt của cầu thủ Nam Định, bóng đi lập bập qua nhiều cầu thủ. Xuân Son quyết định thực hiện pha giật gót nhưng chưa đủ hiểm để làm khó thủ môn Văn Việt. 90’ Trận đấu có 6 phút bù giờ. 90+10’ Hết giờ Chung cuộc: Thể Công Viettel 1-0 Nam Định. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Văn Việt, Viết Tú, Paulinho, Colonna, Tuấn Tài, Hoàng Minh, Văn Tú, Văn Khang, Weslay Nata, Mạnh Dũng, Lucao Nguyên Mạnh, Văn Vũ, Lucas, Thanh Hào, Văn Kiên, Romulo, Caio Cesar, Ti Phông, Đình Sơn, Hoàng Anh, Xuân Son

Đi tìm chiến thắng sau 6 tháng

Không ít người sốc khi biết, Nam Định đã trải qua 6 tháng chưa biết mùi chiến thắng ở V-League. Cụ thể, kể từ trận thắng PVF-CAND 2-1 vào ngày 27/8/2025, nhà đương kim vô địch thi đấu thêm 9 trận nhưng chỉ có 6 trận hòa và 3 thất bại. Việc phải phân sức cho các đấu trường Cúp C1 Đông Nam Á, AFC Champions League II dường như cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sự ổn định của "Đội bóng thành Nam".

Nam Định phải tránh nhóm đua trụ hạng

Hiện tại, Nam Định đang đứng hạng 10/14 với 12 điểm, chỉ nhiều hơn đội xếp áp chót (phải đá play-off chuyển hạng) cách biệt 1 điểm mong manh. Xuân Son cùng các đồng đội tất nhiên rất không muốn bản thân tạo nên dấu ấn chưa từng có trong lịch sử V.League, nhà ĐKVĐ đầu tiên phải nhận tấm vé ngược xuống hạng.

Chủ nhà cần sớm trở lại cuộc đua vô địch

Thể Công lẽ ra đã ở vị thế tốt hơn nếu không có những trận hòa như thua trước Thanh Hóa và Hà Tĩnh ở 2 vòng đấu gần nhất. Thay vì giấc mơ hão huyền bảo vệ ngôi vương, thầy trò HLV Mauro Jeronimo lúc này phải tập trung giành giật từng điểm số nhằm nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lịch sử đối đầu đang không ủng hộ đội khách. 10 lần chạm trán Thể Công gần đây, Nam Định mới thắng 3, hòa 2 và thua tới 5.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn