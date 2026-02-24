Tennis đỉnh cao thế giới: Medvedev gặp thử thách từ tay vợt Trung Quốc, khó khăn chờ Zverev

Daniil Medvedev - Shang Juncheng: Khoảng 17h, 24/2 (vòng 1 đơn nam Dubai)

Vòng một đơn nam giải ATP 500 tại Dubai hứa hẹn mang đến trận đấu đáng chú ý khi Daniil Medvedev chạm trán tài năng trẻ Trung Quốc Shang Juncheng tại Dubai Tennis Championships. Trận đấu diễn ra trên mặt sân cứng ngoài trời quen thuộc ở Aviation Club Tennis Centre, điều kiện vốn rất phù hợp với lối chơi phản công, điều bóng bền và khả năng trả giao sắc bén của tay vợt người Nga.

Medvedev (bên trái) gặp đối thủ người Trung Quốc, Shang (bên phải)

Medvedev bước vào giải với mục tiêu chinh phục danh hiệu Dubai lần thứ hai trong sự nghiệp. Nhà vô địch năm 2023 khởi đầu mùa 2026 bằng chức vô địch tại Brisbane, nhưng sau đó lại có dấu hiệu chững lại khi thua 3 trong 4 trận gần nhất. Dù vậy, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao cùng bản lĩnh ở các giải ATP 500 vẫn là điểm tựa lớn cho cựu số 1 thế giới trong hành trình tìm lại sự ổn định.

Điểm đáng chú ý là Medvedev vừa đánh bại chính Shang cách đây một tuần tại Doha với tỷ số 6-4, 6-2. Ở trận đó, tay vợt người Nga kiểm soát hoàn toàn bằng những cú trả giao sâu và khả năng phòng ngự chuyển sang tấn công cực nhanh, thứ vũ khí thường khiến các đối thủ trẻ gặp nhiều lúng túng.

Phía bên kia, Shang Juncheng, 21 tuổi, vẫn đang trong quá trình trở lại sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương. Từng được xem là một trong những tài năng sáng giá của thế hệ mới, nhưng thứ hạng hiện tại (261 thế giới) cho thấy anh chưa tìm lại được nhịp thi đấu ổn định. Dẫu vậy, Shang sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, di chuyển linh hoạt và sẵn sàng chơi mạo hiểm khi có cơ hội, đủ khả năng tạo bất ngờ nếu đối thủ mất tập trung.

Tuy nhiên, trong điều kiện sân cứng nhanh tại Dubai, nơi những tay vợt có khả năng kiểm soát thế trận từ cuối sân thường chiếm ưu thế, Medvedev rõ ràng nắm nhiều lợi thế hơn. Sự khác biệt về kinh nghiệm, độ ổn định và khả năng triển khai chiến thuật ở các thời điểm quan trọng nhiều khả năng sẽ quyết định cục diện.

Dự đoán kết quả: Daniil Medvedev thắng 2-0.

Alexander Zverev - Corentin Moutet: Khoảng 8h30, 25/2 (vòng 1 Mexican Open)

Zverev trở lại tour lần đầu kể từ bán kết Australian Open 2026 đầy kịch tính. Thất bại trước Alcaraz chắc chắn còn để lại dư âm, song nó cũng cho thấy Zverev đang ở rất gần đỉnh cao phong độ. Hiện xếp hạng 4 thế giới và từng vô địch Acapulco năm 2021, anh hiểu rõ cách chinh phục mặt sân này.

Zverev (bên trái) đối đầu đối thủ mà anh từng 2 lần đánh bại Moutet (bên phải)

Bên kia lưới, Moutet vừa dừng bước ngay vòng một Delray Beach dù đã thắng set mở màn trước Tommy Paul. Trước đó tại Australian Open, tay vợt người Pháp vào tới vòng ba trước khi thua Alcaraz. Lối chơi biến hóa, giàu cảm giác bóng và không ngại những pha xử lý ngẫu hứng giúp Moutet có thể gây khó chịu, đặc biệt khi kéo đối thủ vào những loạt bóng không theo “kịch bản”.

Về đối đầu, Zverev đang dẫn 2-0. Nếu lần gặp đầu tại Stuttgart là chiến thắng khá dễ dàng cho tay vợt Đức, thì màn so tài ở Bắc Kinh năm ngoái cho thấy Moutet có thể đẩy trận đấu vào thế giằng co ba set. Dù vậy, trên mặt sân cứng nhanh tại Acapulco, nơi những cú giao bóng một và khả năng tấn công bóng hai phát huy tối đa hiệu quả, lợi thế vẫn nghiêng rõ về phía Zverev.

Đây có thể là bài test không đơn giản cho trận ra quân sau quãng nghỉ, nhưng với đẳng cấp, kinh nghiệm và động lực khẳng định lại vị thế sau Melbourne, Zverev nhiều khả năng sẽ kiểm soát thế trận khi bước vào những thời điểm then chốt.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 2-0.

Lịch thi đấu tennis ngày 24/2, rạng sáng 25/2