CLB Công an Hà Nội tổn thất nặng vì quy định bất ngờ

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Công an Hà Nội

Tấm thẻ đỏ ở AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) khiến tiền đạo Leo Artur của câu lạc bộ Công an Hà Nội bị phạt cả ở V.League.

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thông báo tiền đạo Leo Artur (câu lạc bộ Công an Hà Nội) không được ra sân thi đấu trong trận đá bù vòng 10 V.League gặp CLB Đông Á Thanh Hóa ngày 24/2. Cầu thủ này phải chấp hành án phạt cấm thi đấu theo điều khoản hiếm khi được áp dụng trong Quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Trong trận đấu với Tampines Rovers tại AFC Champions League Two, Leo Artur nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ đối phương. Đại diện của bóng đá Việt Nam nhận thất bại 1-3 trên sân khách và thua với tổng tỉ số 1-6. Ở lượt đi, họ thẳng 4-0 nhưng bị xử thua do đưa vào sân 2 cầu thủ không đủ tư cách thi đấu. CLB Công an Hà Nội bị loại khỏi giải và Leo Artur bị "treo giò" vì nhận thẻ đỏ.

Án phạt ở Cúp C2 châu Á khiến Leo Artur bị cấm thi đấu ở V.League.

Án phạt ở Cúp C2 châu Á khiến Leo Artur bị cấm thi đấu ở V.League.

Thông thường, án phạt này sẽ áp dụng cho lần tiếp theo đội bóng của Leo Artur tham dự đấu trường châu Á, theo Quy chế về kỷ luật của AFC. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil còn phải chịu thêm một án phạt khác, có hiệu lực ở đấu trường quốc nội.

Quy định tại khoản 6 Điều 11 Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2026) ghi rõ: "Một người bị phạt thẻ đỏ trực tiếp ở các trận đấu cuối cùng tại giải đấu cấp CLB của AFC sẽ bị đình chỉ làm nhiệm vụ, thi đấu ở trận đấu tiếp theo tại giải bóng đá quốc gia do LĐBĐVN, Đơn vị tổ chức giải tổ chức".

Như vậy, Leo Artur bị cấm thi đấu ở trận CLB Công an Hà Nội gặp Thanh Hóa ngày mai 24/2.

Leo Artur đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Mùa này, anh sớm có 6 bàn thắng và 6 đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn tại V.League. Anh có 3 đường kiến tạo tại cúp C2 châu Á, 1 bàn và 4 đường kiến tạo tại AFF Club Championship.

Về phía đội chủ nhà, CLB Thanh Hóa cũng chịu tổn thất nặng nề khi Doãn Ngọc Tân không ra sân vì vấn đề thể lực, Nguyễn Đình Huyên bị cấm thi đấu do nhận đủ 3 thẻ vàng kể từ đầu giải. Họ vẫn chưa gỡ được án cấm chuyển nhượng từ FIFA nên không đăng kí thêm cầu thủ mới.

Bài học không được phép quên của CLB Công an Hà Nội và bóng đá Việt Nam
Bài học không được phép quên của CLB Công an Hà Nội và bóng đá Việt Nam

(NLĐO) - CLB Công an Hà Nội đã nhận một cú “đánh” đau không đến từ chuyên môn, mà từ quy trình quản trị.

Theo Mai Phương ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/02/2026 15:32 PM (GMT+7)
