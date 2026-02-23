Ngoại binh CLB CAHN: Đắt giá ngang Quang Hải, góp công vào 18 bàn sau 17 trận

Leo Artur tên đầy đủ là Leonardo Artur de Melo, sinh ngày 23/3/1995 tại Osasco, Brazil. Ảnh: CLB CAHN.

Leo Artur bắt đầu sự nghiệp tại đội trẻ Corinthians và được đôn lên đội một vào năm 2013. Trong thời gian này, anh được cho mượn tại nhiều câu lạc bộ khác nhau để tích lũy kinh nghiệm, bao gồm Guarani, Penapolense, Paysandu, Mogi Mirim, Oeste và Osasco Audax. Ảnh: CLB CAHN.

Sau đó, Leo Artur lần lượt khoác áo Ponte Preta, Ferroviaria, Fluminense, Sport Recife, Mirassol và Figueirense. Ảnh: CLB CAHN.

Từ năm 2023-2024, Leo Artur đầu quân cho Quy Nhơn Bình Định. Ảnh: CLB CAHN.

Ngày 13/8/2024, Leo Artur gia nhập CLB CAHN. Ảnh: CLB CAHN.

Vị trí sở trường của Leo Artur là tiền vệ tấn công nhưng khi cần, anh cũng có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ cánh. Ảnh: CLB CAHN.

Artur được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 400.000 euro, ngang bằng với người đồng đội Nguyễn Quang Hải. Ảnh: CLB CAHN.

Artur sở hữu chiều cao 1m77, cân nặng 68kg. Ảnh: CLB CAHN.

Mùa giải này, Artur có 20 lần ra sân trên mọi đấu trường (thi đấu tổng cộng 1.518 phút), ghi 7 bàn và có 14 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Ảnh: CLB CAHN.

Nếu tính riêng ở V.League, Artur ra sân 9 trận, ghi 6 bàn và có 6 pha kiến tạo thành bàn. Ảnh: CLB CAHN.

Leo Artur chưa từng khoác áo các cấp đội đội tuyển của Brazil. Ảnh: CLB CAHN.