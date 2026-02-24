Nhận định Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 24/2: Bứt tốc trên đỉnh

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atlético de Madrid vs Club Brugge
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Bayer Leverkusen vs Olympiakos Piraeus
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Newcastle United vs Qarabağ
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Inter Milan vs Bodø / Glimt
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Atalanta vs Borussia Dortmund
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Galatasaray
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Paris Saint-Germain vs Monaco
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Real Madrid vs Benfica
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Nhận định Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 24/2: Bứt tốc trên đỉnh

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Thanh Hóa CLB Công an Hà Nội

Nhận định bóng đá Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội, LPBank V.League 1 2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau 2 tuần nghỉ tết, giải vô địch quốc gia sẽ trở lại bằng trận đấu đáng chú ý giữa Thanh Hóa và CAHN. Cả 2 đang trải qua giai đoạn khó khăn nên rất cần một kết quả tốt.

Nhận định Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 24/2: Bứt tốc trên đỉnh - 1

Nhận định trước trận đấu Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội

Với Thanh Hóa, khó khăn nằm ở tình hình tài chính của đội bóng, lực lượng và cả vị trí khiêm tốn trên bảng xếp hạng. Bất chấp 3 trận liền bất bại, kiếm về 5 điểm thì Thanh Hóa vẫn chưa thể xóa nhòa nỗi lo xuống hạng. Khoảng cách giữa họ với vị trí nguy hiểm vẫn chỉ là 1 điểm.

Những trận đấu vừa qua, Thanh Hóa đã phải gồng mình chiến đấu trong bối cảnh nhân lực hạn hẹp. Thậm chí thủ môn Xuân Hoàng của họ luôn phải sẵn sàng đá tiền đạo khi cần.

Với việc chỉ có 16 đến 18 cầu thủ sử dụng cho các trận đấu gần đây, Thanh Hóa khó có thể thi đấu cường độ cao khi giải đấu sẽ đến giai đoạn mật độ dày. Đến một lúc nào đó, đội bóng này hoàn toàn có thể vụn vỡ.

Vậy nên hơn lúc nào hết, Thanh Hóa cần những sự bổ sung chất lượng, cần những nhân tố gây đột biến cao để có thể giúp đội bóng vững vàng ở cuộc đua trụ hạng. Nhưng đó là câu chuyện đường dài vì họ vẫn còn vướng án phạt FIFA. Lúc này, họ phải bước vào trận gặp CAHN với đội hình mong manh.

Nhận định Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 24/2: Bứt tốc trên đỉnh - 2

Phong độ, lịch sử đối đầu Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội

Trong khi đó, CAHN cũng trải qua giai đoạn khó khăn. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, họ đã bị loại khỏi 2 sân chơi quốc tế là Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á khiến bóng đá Việt Nam hụt hơi so với những đối thủ như Malaysia và Singapore. 8 trận vừa qua, CAHN thua tới 4 vào đó đều là những trận thua ở đấu trường quốc tế.

Rất may là ở mặt trận trong nước, CAHN vẫn thể hiện phong độ xuất sắc với 5 trận toàn thắng. Họ là đội duy nhất từ đầu chiến dịch LPBank V.League 1 2025/26 chưa phải nhận thất bại nào.

Chuỗi trận thăng hoa vừa qua của CAHN cộng với việc Viettel và Ninh Bình mất điểm đã giúp đội bóng của Quang Hải mở toang cánh cửa vô địch. Dù còn trong tay 2 trận chưa đấu nhưng họ đã tạo khoảng cách 2 điểm so với Ninh Bình.

Nếu hoàn tất 2 trận này, CAHN sẽ nới rộng khoảng cách tới 8 điểm so với phần còn lại. Trong bối cảnh chỉ còn mặt trận trong nước để chiến đấu, rõ ràng việc đội bóng ngành công an tăng tốc trong giai đoạn tới là không bất ngờ.

Trước mắt, họ có thể tăng tốc ở trận gặp Thanh Hóa vào tối nay. Trong vòng 2 năm qua, CAHN đang lấn lướt đối thủ khi họ giành 3 chiến thắng và chỉ thua 1 trận. 2 chuyến làm khách gần nhất tới xứ Thanh là 2 lần CAHN ca khúc khải hoàn. Họ ghi tới 6 bàn ở giai đoạn này. Có thể kịch bản ấy sẽ tái diễn vào chiều tối nay.

Đội hình dự kiến Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội

Thanh Hóa: Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Bá Tiến, Odilzhon Alisherovich, Văn Lợi, Xuân Hưng, Ngọc Tân, Ngọc Hà, Damoth Thongkhamsavath, Văn Tùng, Ngọc Mỹ.

CAHN: Nguyễn Filip, Pedant Quang Vinh, Việt Anh, Đình Trọng, Hugo Gomes, Thành Long, Minh Phúc, Quang Hải, Vitao, Văn Đô, Alan.

Dự đoán tỷ số: Đông Á Thanh Hóa 1-2 Công an Hà Nội

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Bóng đá Việt Nam đừng say men chiến thắng!
Bóng đá Việt Nam đừng say men chiến thắng!

Bóng đá Việt Nam vừa trượt một bậc trên bảng xếp hạng CLB châu Á của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/02/2026 08:49 AM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN