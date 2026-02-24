Nhận định Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 24/2: Bứt tốc trên đỉnh

Nhận định trước trận đấu Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội

Với Thanh Hóa, khó khăn nằm ở tình hình tài chính của đội bóng, lực lượng và cả vị trí khiêm tốn trên bảng xếp hạng. Bất chấp 3 trận liền bất bại, kiếm về 5 điểm thì Thanh Hóa vẫn chưa thể xóa nhòa nỗi lo xuống hạng. Khoảng cách giữa họ với vị trí nguy hiểm vẫn chỉ là 1 điểm.

Những trận đấu vừa qua, Thanh Hóa đã phải gồng mình chiến đấu trong bối cảnh nhân lực hạn hẹp. Thậm chí thủ môn Xuân Hoàng của họ luôn phải sẵn sàng đá tiền đạo khi cần.

Với việc chỉ có 16 đến 18 cầu thủ sử dụng cho các trận đấu gần đây, Thanh Hóa khó có thể thi đấu cường độ cao khi giải đấu sẽ đến giai đoạn mật độ dày. Đến một lúc nào đó, đội bóng này hoàn toàn có thể vụn vỡ.

Vậy nên hơn lúc nào hết, Thanh Hóa cần những sự bổ sung chất lượng, cần những nhân tố gây đột biến cao để có thể giúp đội bóng vững vàng ở cuộc đua trụ hạng. Nhưng đó là câu chuyện đường dài vì họ vẫn còn vướng án phạt FIFA. Lúc này, họ phải bước vào trận gặp CAHN với đội hình mong manh.

Phong độ, lịch sử đối đầu Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội

Trong khi đó, CAHN cũng trải qua giai đoạn khó khăn. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, họ đã bị loại khỏi 2 sân chơi quốc tế là Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á khiến bóng đá Việt Nam hụt hơi so với những đối thủ như Malaysia và Singapore. 8 trận vừa qua, CAHN thua tới 4 vào đó đều là những trận thua ở đấu trường quốc tế.

Rất may là ở mặt trận trong nước, CAHN vẫn thể hiện phong độ xuất sắc với 5 trận toàn thắng. Họ là đội duy nhất từ đầu chiến dịch LPBank V.League 1 2025/26 chưa phải nhận thất bại nào.

Chuỗi trận thăng hoa vừa qua của CAHN cộng với việc Viettel và Ninh Bình mất điểm đã giúp đội bóng của Quang Hải mở toang cánh cửa vô địch. Dù còn trong tay 2 trận chưa đấu nhưng họ đã tạo khoảng cách 2 điểm so với Ninh Bình.

Nếu hoàn tất 2 trận này, CAHN sẽ nới rộng khoảng cách tới 8 điểm so với phần còn lại. Trong bối cảnh chỉ còn mặt trận trong nước để chiến đấu, rõ ràng việc đội bóng ngành công an tăng tốc trong giai đoạn tới là không bất ngờ.

Trước mắt, họ có thể tăng tốc ở trận gặp Thanh Hóa vào tối nay. Trong vòng 2 năm qua, CAHN đang lấn lướt đối thủ khi họ giành 3 chiến thắng và chỉ thua 1 trận. 2 chuyến làm khách gần nhất tới xứ Thanh là 2 lần CAHN ca khúc khải hoàn. Họ ghi tới 6 bàn ở giai đoạn này. Có thể kịch bản ấy sẽ tái diễn vào chiều tối nay.

Đội hình dự kiến Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội Thanh Hóa: Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Bá Tiến, Odilzhon Alisherovich, Văn Lợi, Xuân Hưng, Ngọc Tân, Ngọc Hà, Damoth Thongkhamsavath, Văn Tùng, Ngọc Mỹ. CAHN: Nguyễn Filip, Pedant Quang Vinh, Việt Anh, Đình Trọng, Hugo Gomes, Thành Long, Minh Phúc, Quang Hải, Vitao, Văn Đô, Alan. Dự đoán tỷ số: Đông Á Thanh Hóa 1-2 Công an Hà Nội

