Giá cầu thủ Việt Nam tăng: Phần lớn là nhờ V-League

Biểu đồ định giá của Nguyễn Đình Bắc, Trần Trung Kiên và Đinh Quang Kiệt cho thấy một quy luật đáng chú ý: cầu thủ chỉ thật sự "lên giá" khi được kiểm chứng bằng thời gian thi đấu ở V-League.

Có một thực tế không thể phủ nhận, các chiếc áo U, dù có là áo đội tuyển quốc gia U23 hay U22 hoặc U21, tất cả chỉ là giúp các cầu thủ có chút danh tiếng, bởi thị trường chỉ trả tiền cho những gì diễn ra ở giải vô địch quốc gia.

Dựa vào V-League: Giá trị của Nguyễn Đình Bắc đứng yên là đúng

Theo cập nhật từ Transfermarkt, tiền đạo sinh năm 2004 vẫn được định giá 300.000 euro - mức cao so với mặt bằng cầu thủ 21 tuổi ở Việt Nam. Tuy nhiên, con số này được thiết lập từ tháng 1-2025 và gần như không thay đổi suốt hơn một năm qua.

Biểu đồ giá trị của Đình Bắc cho thấy trạng thái "dậm chân tại chỗ": chỉ dao động nhẹ (giảm 25.000 euro rồi trở lại mốc cũ), nhưng không có bước nhảy vọt. Nguyên nhân nằm ở dữ liệu chuyên môn tại V-League.

Số bàn thắng chính thức của Đình Bắc còn hạn chế. Đáng chú ý, bàn thắng vào lưới Tampines Rovers bị xóa khi CLB CAHN thua trên bàn giấy vì vi phạm quy định đăng ký cầu thủ. Nỗ lực cá nhân có, nhưng thành tích ghi nhận trên bảng thống kê chưa đủ mạnh để tạo cú hích về định giá.

Mốc 300.000 euro hiện tại vì thế phản ánh nhiều hơn tiềm năng và danh tiếng từ bóng đá trẻ, chứ chưa phải sự khẳng định ở giải quốc nội. Muốn tiến lên ngưỡng 400.000 hay 500.000 euro, con đường duy nhất của Đình Bắc vẫn là bàn thắng và vai trò nổi bật tại V-League.

Trần Trung Kiên giá tăng gấp 8 lần nhờ bắt chính ở V-League

Trái ngược với Đình Bắc, thủ môn Trần Trung Kiên (HAGL) là minh chứng trực tiếp cho mố-i liên hệ giữa phút ra sân và giá trị thị trường. Từ mức 25.000 euro, anh tăng lên 200.000 euro – gấp 8 lần.

Sự bứt phá này không đến từ hồ sơ đội tuyển trẻ hay chiều cao 1m92, mà từ việc bắt chính ở V-League. Trung Kiên được giao khung thành, đối diện ngoại binh, chịu áp lực thật và duy trì phong độ ổn định.

Thị trường không định giá thủ môn vì tiềm năng hình thể, mà vì khả năng đứng vững trước cường độ thi đấu cao. V-League đã biến một tài năng trẻ thành tài sản có giá.

Đinh Quang Kiệt tăng giá gấp 4 lần nhờ đá đủ 90 phút mỗi tuần

Với trung vệ sinh năm 2007 của HAGL, quy luật càng rõ. Đinh Quang Kiệt đã ra sân 13 trận ở mùa giải, trong đó 12 trận đá trọn 90 phút; tổng cộng có 22 trận chuyên nghiệp. Giá trị của anh tăng từ 25.000 euro lên 100.000 euro chỉ trong vài tháng.

Đinh Quang Kiệt (bìa phải)

Không phải vì số lần khoác áo đội U, mà vì anh được sử dụng thường xuyên ở V-League, năng lực được kiểm chứng qua những lần đối đầu các tiền đạo ngoại, đặc biệt Kiệt rất tự tin.

Những trận gặp Đà Nẵng hay Thể Công Viettel cho thấy Quang Kiệt không chỉ có thể hình 1m95 mà còn đọc tình huống tốt và giữ được tâm lý ổn định. Thị trường nhìn thấy một cầu thủ đá được ở V-League, và giá trị tăng theo điều đó.

Bài học từ bóng đá thế giới

Quy luật "thời gian thi đấu ở giải quốc nội quyết định giá trị cầu thủ" không chỉ đúng với Việt Nam mà là nguyên tắc chung của bóng đá thế giới.

Tiền vệ Jude Bellingham từng được xem là tài năng lớn của bóng đá Anh khi còn đá trẻ cho Birmingham City. Tuy nhiên, giá trị của anh chỉ thật sự bứt phá khi chuyển sang Dortmund và thi đấu thường xuyên tại Bundesliga.

Từ mức khoảng 25 triệu euro lúc mới sang Đức, Bellingham nhanh chóng vượt mốc 100 triệu euro nhờ vai trò trụ cột, ghi bàn và chơi ổn định trước các đối thủ hàng đầu châu Âu. Giá trị tăng không phải số lần khoác áo U21 Anh, mà chính các trận đấu tại Bundesliga đã biến Bellingham thành tài sản triệu đô.

Tiền vệ Pedri nổi lên ở các đội trẻ Tây Ban Nha, nhưng giá trị thị trường chỉ tăng vọt khi anh chiếm suất đá chính tại Barcelona ở La Liga.

Pedri được định giá cao không phải vì từng vô địch U21 châu Âu, mà vì anh không chỉ thường xuyên ra sân thi đấu trước các đối thủ Real Madrid, Atletico Madrid, mà còn gánh tuyến giữa của Barcelona trong môi trường đỉnh cao. Áo U giúp Pedri được nhận diện, còn La Liga mới là nơi xác nhận đẳng cấp.

Thủ môn Emiliano Martínez từng vô địch World Cup cùng Argentina, nhưng trước đó nhiều năm chỉ ngồi ghế dự bị tại Arsenal. Giá trị của anh gần như không tăng dù có danh tiếng.

Chỉ đến khi sang Aston Villa và bắt chính tại Premier League, Martinez mới được định giá cao. Thị trường không trả tiền cho danh hiệu quá khứ, mà cho khả năng chịu áp lực mỗi tuần ở giải vô địch quốc gia.

Kylian Mbappé từng vô địch U19 châu Âu, nhưng giá trị chỉ tăng mạnh khi anh tỏa sáng tại Monaco ở Ligue 1: ghi bàn, vô địch quốc gia và loại Man City ở Champions League. Nếu Mbappé chỉ dừng ở cấp độ trẻ, anh sẽ không bao giờ được định giá hàng trăm triệu euro.

Những trường hợp này cho thấy: đội trẻ giúp cầu thủ được chú ý, nhưng giải vô địch quốc gia mới là nơi thị trường chốt giá.

Bóng đá trẻ chỉ là tiềm năng, không phải giá trị

Từ những trường hợp trên, từ Việt Nam bước ra thế giới, có thể rút ra một kết luận mang tính nguyên tắc là các đội tuyển U giúp phát hiện, nhận diện các cầu thủ tiềm năng, còn giải vô địch quốc gia mới là đấu trường xác nhận đẳng cấp.

U23 Việt Nam

Một cầu thủ có thể tỏa sáng ở U19, U20 hay U23, nhưng nếu không trụ được ở giải vô địch quốc gia, cụ thể ở Việt Nam là V-League, giá trị sẽ đứng yên hoặc đi xuống. Ngược lại, chỉ cần đá chính ổn định ở giải quốc nội, dù không quá nổi ở đội trẻ, giá trị vẫn có thể tăng đều.

Vì vậy, đánh giá một nền bóng đá không thể chỉ dựa vào thành tích giải trẻ, mà phải nhìn vào đội tuyển quốc gia và chất lượng của giải vô địch quốc gia - nơi phản ánh đúng trình độ thật.