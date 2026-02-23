Giá cầu thủ Việt Nam tăng: Phần lớn là nhờ V-League

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atlético de Madrid vs Club Brugge
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Bayer Leverkusen vs Olympiakos Piraeus
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Newcastle United vs Qarabağ
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Inter Milan vs Bodø / Glimt
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Atalanta vs Borussia Dortmund
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Galatasaray
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Paris Saint-Germain vs Monaco
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Real Madrid vs Benfica
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Giá cầu thủ Việt Nam tăng: Phần lớn là nhờ V-League

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

V-League sắp trở lại sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đây mới là đấu trường xác định “giá trị thật” của cầu thủ.

Biểu đồ định giá của Nguyễn Đình Bắc, Trần Trung Kiên và Đinh Quang Kiệt cho thấy một quy luật đáng chú ý: cầu thủ chỉ thật sự "lên giá" khi được kiểm chứng bằng thời gian thi đấu ở V-League.

Có một thực tế không thể phủ nhận, các chiếc áo U, dù có là áo đội tuyển quốc gia U23 hay U22 hoặc U21, tất cả chỉ là giúp các cầu thủ có chút danh tiếng, bởi thị trường chỉ trả tiền cho những gì diễn ra ở giải vô địch quốc gia.

Dựa vào V-League: Giá trị của Nguyễn Đình Bắc đứng yên là đúng

Theo cập nhật từ Transfermarkt, tiền đạo sinh năm 2004 vẫn được định giá 300.000 euro - mức cao so với mặt bằng cầu thủ 21 tuổi ở Việt Nam. Tuy nhiên, con số này được thiết lập từ tháng 1-2025 và gần như không thay đổi suốt hơn một năm qua.

Giá cầu thủ Việt Nam tăng: Phần lớn là nhờ V-League - 1

Biểu đồ giá trị của Đình Bắc cho thấy trạng thái "dậm chân tại chỗ": chỉ dao động nhẹ (giảm 25.000 euro rồi trở lại mốc cũ), nhưng không có bước nhảy vọt. Nguyên nhân nằm ở dữ liệu chuyên môn tại V-League.

Số bàn thắng chính thức của Đình Bắc còn hạn chế. Đáng chú ý, bàn thắng vào lưới Tampines Rovers bị xóa khi CLB CAHN thua trên bàn giấy vì vi phạm quy định đăng ký cầu thủ. Nỗ lực cá nhân có, nhưng thành tích ghi nhận trên bảng thống kê chưa đủ mạnh để tạo cú hích về định giá.

Mốc 300.000 euro hiện tại vì thế phản ánh nhiều hơn tiềm năng và danh tiếng từ bóng đá trẻ, chứ chưa phải sự khẳng định ở giải quốc nội. Muốn tiến lên ngưỡng 400.000 hay 500.000 euro, con đường duy nhất của Đình Bắc vẫn là bàn thắng và vai trò nổi bật tại V-League.

Trần Trung Kiên giá tăng gấp 8 lần nhờ bắt chính ở V-League

Trái ngược với Đình Bắc, thủ môn Trần Trung Kiên (HAGL) là minh chứng trực tiếp cho mố-i liên hệ giữa phút ra sân và giá trị thị trường. Từ mức 25.000 euro, anh tăng lên 200.000 euro – gấp 8 lần.

Giá cầu thủ Việt Nam tăng: Phần lớn là nhờ V-League - 2

Sự bứt phá này không đến từ hồ sơ đội tuyển trẻ hay chiều cao 1m92, mà từ việc bắt chính ở V-League. Trung Kiên được giao khung thành, đối diện ngoại binh, chịu áp lực thật và duy trì phong độ ổn định.

Thị trường không định giá thủ môn vì tiềm năng hình thể, mà vì khả năng đứng vững trước cường độ thi đấu cao. V-League đã biến một tài năng trẻ thành tài sản có giá.

Đinh Quang Kiệt tăng giá gấp 4 lần nhờ đá đủ 90 phút mỗi tuần

Với trung vệ sinh năm 2007 của HAGL, quy luật càng rõ. Đinh Quang Kiệt đã ra sân 13 trận ở mùa giải, trong đó 12 trận đá trọn 90 phút; tổng cộng có 22 trận chuyên nghiệp. Giá trị của anh tăng từ 25.000 euro lên 100.000 euro chỉ trong vài tháng.

Đinh Quang Kiệt (bìa phải)

Đinh Quang Kiệt (bìa phải)

Không phải vì số lần khoác áo đội U, mà vì anh được sử dụng thường xuyên ở V-League, năng lực được kiểm chứng qua những lần đối đầu các tiền đạo ngoại, đặc biệt Kiệt rất tự tin.

Những trận gặp Đà Nẵng hay Thể Công Viettel cho thấy Quang Kiệt không chỉ có thể hình 1m95 mà còn đọc tình huống tốt và giữ được tâm lý ổn định. Thị trường nhìn thấy một cầu thủ đá được ở V-League, và giá trị tăng theo điều đó.

Bài học từ bóng đá thế giới

Quy luật "thời gian thi đấu ở giải quốc nội quyết định giá trị cầu thủ" không chỉ đúng với Việt Nam mà là nguyên tắc chung của bóng đá thế giới.

Tiền vệ Jude Bellingham từng được xem là tài năng lớn của bóng đá Anh khi còn đá trẻ cho Birmingham City. Tuy nhiên, giá trị của anh chỉ thật sự bứt phá khi chuyển sang Dortmund và thi đấu thường xuyên tại Bundesliga

Từ mức khoảng 25 triệu euro lúc mới sang Đức, Bellingham nhanh chóng vượt mốc 100 triệu euro nhờ vai trò trụ cột, ghi bàn và chơi ổn định trước các đối thủ hàng đầu châu Âu. Giá trị tăng không phải số lần khoác áo U21 Anh, mà chính các trận đấu tại Bundesliga đã biến Bellingham thành tài sản triệu đô.

Tiền vệ Pedri nổi lên ở các đội trẻ Tây Ban Nha, nhưng giá trị thị trường chỉ tăng vọt khi anh chiếm suất đá chính tại Barcelona ở La Liga. 

Pedri được định giá cao không phải vì từng vô địch U21 châu Âu, mà vì anh không chỉ thường xuyên ra sân thi đấu trước các đối thủ Real Madrid, Atletico Madrid, mà còn gánh tuyến giữa của Barcelona trong môi trường đỉnh cao. Áo U giúp Pedri được nhận diện, còn La Liga mới là nơi xác nhận đẳng cấp.

Thủ môn Emiliano Martínez từng vô địch World Cup cùng Argentina, nhưng trước đó nhiều năm chỉ ngồi ghế dự bị tại Arsenal. Giá trị của anh gần như không tăng dù có danh tiếng. 

Chỉ đến khi sang Aston Villa và bắt chính tại Premier League, Martinez mới được định giá cao. Thị trường không trả tiền cho danh hiệu quá khứ, mà cho khả năng chịu áp lực mỗi tuần ở giải vô địch quốc gia.

Kylian Mbappé từng vô địch U19 châu Âu, nhưng giá trị chỉ tăng mạnh khi anh tỏa sáng tại Monaco ở Ligue 1: ghi bàn, vô địch quốc gia và loại Man City ở Champions League. Nếu Mbappé chỉ dừng ở cấp độ trẻ, anh sẽ không bao giờ được định giá hàng trăm triệu euro.

Những trường hợp này cho thấy: đội trẻ giúp cầu thủ được chú ý, nhưng giải vô địch quốc gia mới là nơi thị trường chốt giá.

Bóng đá trẻ chỉ là tiềm năng, không phải giá trị

Từ những trường hợp trên, từ Việt Nam bước ra thế giới, có thể rút ra một kết luận mang tính nguyên tắc là các đội tuyển U giúp phát hiện, nhận diện các cầu thủ tiềm năng, còn giải vô địch quốc gia mới là đấu trường xác nhận đẳng cấp.

U23 Việt Nam

U23 Việt Nam

Một cầu thủ có thể tỏa sáng ở U19, U20 hay U23, nhưng nếu không trụ được ở giải vô địch quốc gia, cụ thể ở Việt Nam là V-League, giá trị sẽ đứng yên hoặc đi xuống. Ngược lại, chỉ cần đá chính ổn định ở giải quốc nội, dù không quá nổi ở đội trẻ, giá trị vẫn có thể tăng đều.

Vì vậy, đánh giá một nền bóng đá không thể chỉ dựa vào thành tích giải trẻ, mà phải nhìn vào đội tuyển quốc gia và chất lượng của giải vô địch quốc gia - nơi phản ánh đúng trình độ thật.

Giá trị cầu thủ không tăng nhờ danh xưng tài năng trẻ, mà nhờ phút thi đấu thật, bàn thắng thật, trận đấu thật và tất cả đều diễn ra ở V-League, giải đấu cao nhất của nền bóng đá Việt Nam.

Nguyễn Đình Bắc đang ở ngưỡng tiềm năng cao, nhưng nếu không chuyển hóa thành con số tại V-League, mốc 300.000 euro sẽ chỉ là "trần tạm thời". Trong khi đó, Trần Trung Kiên và Đinh Quang Kiệt cho thấy con đường ngắn nhất để tăng giá trị không phải là U23, mà là V-League.

Bóng đá trẻ là mở cánh cửa, nhưng bóng đá đỉnh cao mới là nơi các cầu thủ khẳng định giá trị thật của mình.
Cầu thủ từng là “chiến mã” tuyến giữa ĐT Việt Nam, tiết lộ hành trình làm mới mình trong năm Ngọ
Cầu thủ từng là “chiến mã” tuyến giữa ĐT Việt Nam, tiết lộ hành trình làm mới mình trong năm Ngọ

Trong dòng chảy bóng đá Việt Nam, hành trình của Ngô Hoàng Thịnh gợi nhiều suy ngẫm về sự chuyển mình sau đỉnh cao. Từng là gương mặt quen thuộc ở...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Tú ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/02/2026 09:19 AM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN