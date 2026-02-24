Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Công an Hà Nội: Vitao được xóa thẻ đỏ (V-League) (Hết giờ)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Atlético de Madrid vs Club Brugge
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Bayer Leverkusen vs Olympiakos Piraeus
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Newcastle United vs Qarabağ
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Inter Milan vs Bodø / Glimt
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Atalanta vs Borussia Dortmund
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Galatasaray
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Paris Saint-Germain vs Monaco
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Real Madrid vs Benfica
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Công an Hà Nội: Vitao được xóa thẻ đỏ (V-League) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Thanh Hóa CLB Công an Hà Nội

(Đá bù vòng 10 V-League) Vitao của Công an Hà Nội được xóa thẻ đỏ nhờ VAR là tình huống đáng chú ý cuối cùng trong trận.

   

Danh sách các trận đấu HOT

Vuốt ngang để xem tiếp bảng
Atlético de Madrid vs Club Brugge
Atlético de Madrid
-
Club Brugge
-
TV360
Bayer Leverkusen vs Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen
-
Olympiakos Piraeus
-
TV360
Newcastle United vs Qarabağ
Newcastle United
-
Qarabağ
-
TV360, On Sports News
Inter Milan vs Bodø / Glimt
Inter Milan
-
Bodø / Glimt
-
TV360, On Football
Atalanta vs Borussia Dortmund
Atalanta
-
Borussia Dortmund
-
TV360
Juventus vs Galatasaray
Juventus
-
Galatasaray
-
TV360
Paris Saint-Germain vs Monaco
Paris Saint-Germain
-
Monaco
-
TV360
Real Madrid vs Benfica
Real Madrid
-
Benfica
-
TV360
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Viktoria Plzeň
-
Panathinaikos
-
Đang cập nhật
Stuttgart vs Celtic
Stuttgart
-
Celtic
-
Đang cập nhật

V-League | 18h, 24/2 | Thanh Hóa

Thanh Hóa
Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Công an Hà Nội: Vitao được xóa thẻ đỏ (V-League) (Hết giờ) - 1
1 - 3
Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Công an Hà Nội: Vitao được xóa thẻ đỏ (V-League) (Hết giờ) - 1
Công an Hà Nội
(H1: 1-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Damoth 28' Xem video
56' Alan (phạt đền)
Xem video 66' Văn Hậu
Xem video 80' Alan

1’

 Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Công an Hà Nội: Vitao được xóa thẻ đỏ (V-League) (Hết giờ) - 1

Trận đấu bắt đầu!

Trận đấu bắt đầu.

5’

Không được!

Công an Hà Nội định đánh nhanh bằng bóng dài nhưng Quang Hải không thể theo kịp đường bóng. 

7’

Suýt có bàn thắng!

CAHN lại nhồi bóng dài cho Quang Hải và Xuân Hoàng băng ra đấm bóng. Đình Bắc đón bóng hay và lốp bóng luôn. Đáng tiếc bóng lại đi ra ngoài. 

11’

Đá phạt quá tệ!

CAHN được hưởng đá phạt nhưng Văn Đô treo bóng quá tệ và bóng đi thẳng ra ngoài. 

18’

Tranh chấp nảy lửa!

Hai đội đang tranh chấp cực mạnh ở khu vực giữa sân, bóng liên tục đổi chủ. 

22’

Chuyền quá mạnh!

Công an Hà Nội tiếp tục phất dài và lần này Đình Bắc là người băng xuống nhưng bóng vẫn đi quá mạnh. 

26’

Đánh đầu!

Đội khách tạo ra sự hỗn loạn trong vòng cấm và Việt Anh có cơ hội đánh đầu cận thành. Đáng tiếc, bóng lại đi ra ngoài. 

28’

 Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Công an Hà Nội: Vitao được xóa thẻ đỏ (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOOOOO!!! THANH HÓA 1-0 CÔNG AN HÀ NỘI!

Rất khó tin với sai lầm của Đình Bắc và Damoth đã thắng Filip Nguyễn trong pha đối mặt. 

33’

Cứu nguy kịp thời!

Abdurakhmanov vừa có pha xoạc bóng chính xác giúp Thanh Hóa thoát thua trong tình huống CAHN phản công nhanh với 3 cầu thủ tấn công. 

36’

Cứu thua xuất sắc!

Xuân Hoàng vừa có pha cứu thua hay sau cú đánh đầu cận thành của Alan. 

42’

Dứt điểm liên tiếp!

Minh Đoàn có 2 pha dứt điểm liên tiếp nhưng do quá vội, cả hai tình huống đều không tạo nên nguy hiểm. 

45’

Suýt phản lưới nhà!

Minh Đoàn cố gắng đánh đầu cản phá nhưng lại hướng về khung thành đội nhà. Bóng đi rất khó nhưng Xuân Hoàng vẫn cứu thua thành công. 

45+2’

 Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Công an Hà Nội: Vitao được xóa thẻ đỏ (V-League) (Hết giờ) - 1

Hết hiệp một!

Thanh Hóa dẫn trước 1-0. 

46’

 Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Công an Hà Nội: Vitao được xóa thẻ đỏ (V-League) (Hết giờ) - 1

Hiệp hai bắt đầu!

Hiệp hai bắt đầu. 

50’

Không được!

Ngọc Mỹ tạt bóng vào trong và Văn Tùng cố dứt điểm nhưng bóng vọt xà ngang. 

54’

 Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Công an Hà Nội: Vitao được xóa thẻ đỏ (V-League) (Hết giờ) - 1

PHẠT ĐỀN CHO CÔNG AN HÀ NỘI!

Alan dứt điểm cực nhanh và bóng đã chạm vào tay Văn Lợi. Phạt đền cho Công an Hà Nội. 

56’

 Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Công an Hà Nội: Vitao được xóa thẻ đỏ (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOOO!! THANH HÓA 1-1 CÔNG AN HÀ NỘI!

Alan sửa bóng vào góc phải bằng lòng chân phải cực mượt. Xuân Hoàng đoán sai hướng nên không có cơ hội cản phá. 

62’

Liên tục treo bóng bổng!

Công an Hà Nội liên tục treo bóng vào vòng cấm của Thanh Hóa nhưng chưa thể tạo ra hiệu quả. 

66’

 Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Công an Hà Nội: Vitao được xóa thẻ đỏ (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOOOO!! THANH HÓA 1-2 CÔNG AN HÀ NỘI!

Bóng rơi ra sau một pha tranh chấp và Văn Hậu quyết định sút luôn từ giữa sân. Xuân Hoàng đứng quá cao nên không kịp về cản phá. 

71’

Không được!

Đình Bắc băng xuống để đón đường chuyền dài nhưng Xuân Hoàng đã băng ra kịp thời. 

78’

Đánh đầu!

Alan đánh đầu sau pha tạt bóng từ quả phạt góc nhưng bóng đi thiếu chính xác. 

80’

 Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Công an Hà Nội: Vitao được xóa thẻ đỏ (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀ..OOOOO!! THANH HÓA 1-3 CÔNG AN HÀ NỘI!

Alan nhận đường chuyền ngang của Quang Hải trong vòng cấm và dễ dàng đánh bại Xuân Hoàng.

87’

Không được!

Quốc Phương treo bóng vào vòng cấm nhưng hậu vệ Công an Hà Nội đã phá bóng ra ngoài. 

90’

Quá đáng tiếc!

Ngọc Mỹ có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng lại trượt chân và dứt điểm ra ngoài. 

90+5’

 Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Công an Hà Nội: Vitao được xóa thẻ đỏ (V-League) (Hết giờ) - 1

THẺ ĐỎ TRỰC TIẾP!

Vitao cố tình đá vào chân Ngọc Mỹ để chống phản công và trọng tài Ngô Duy Lân rút thẳng thẻ đỏ. 

90+8’

VAR VÀO CUỘC VÀ XÓA THẺ ĐỎ!

Tổ VAR tư vấn và thẻ đỏ của Vitao được xóa và thay bằng thẻ vàng. 

90+9’

 Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Công an Hà Nội: Vitao được xóa thẻ đỏ (V-League) (Hết giờ) - 1

Hết giờ!

TỈ số chung cuộc là 3-1 cho Công an Hà Nội. 

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Công an Hà Nội: Vitao được xóa thẻ đỏ (V-League) (Hết giờ) - 1
Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Bá Tiến, Odilzhon Alisherovich, Văn Lợi, Quốc Phương, Ngọc Hà, Xuân Hưng, Damoth Thongkhamsavath, Văn Tùng, Ngọc Mỹ
Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Công an Hà Nội: Vitao được xóa thẻ đỏ (V-League) (Hết giờ) - 1
Nguyễn Filip, Pedant Quang Vinh, Việt Anh, Đình Trọng, Mauk, Thành Long, Đình Bắc, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đô, Alan

Chủ nhà mất "máy quét hạng nhất"

Theo xác nhận từ HLV Mai Xuân Hợp, thủ quân của Thanh Hóa là Doãn Ngọc Tân đang bị sốt vi rút và không đủ thể trạng để thi đấu. Trước đó, một số nguồn tin cho rằng Doãn Ngọc Tân đã rời đội để chuẩn bị chuyển sang Ninh Bình (do Thái Sơn mới đứt dây chằng). Tuy nhiên, phía Ninh Bình đã bác bỏ thông tin này. 

CAHN thất bại ở đấu trường khu vực

CAHN cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, họ đã bị loại khỏi 2 sân chơi quốc tế là Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á khiến bóng đá Việt Nam hụt hơi so với những đối thủ như Malaysia và Singapore. 8 trận vừa qua, CAHN thua tới 4 vào đó đều là những trận thua ở đấu trường quốc tế.

Dốc toàn lực cho cuộc đua vô địch V-League

Rất may là ở mặt trận trong nước, CAHN vẫn thể hiện phong độ xuất sắc với 5 trận toàn thắng. Họ là đội duy nhất từ đầu chiến dịch V-League 2025/26 chưa phải nhận thất bại nào.

Chuỗi trận thăng hoa vừa qua của CAHN cộng với việc Viettel và Ninh Bình mất điểm đã giúp đội bóng của Quang Hải mở toang cánh cửa vô địch. Dù còn trong tay 2 trận chưa đấu nhưng họ đã tạo khoảng cách 2 điểm so với Ninh Bình.

Nếu hoàn tất 2 trận này, CAHN có cơ hội nới rộng khoảng cách tới 8 điểm so với phần còn lại. Trong bối cảnh chỉ còn mặt trận trong nước để chiến đấu, rõ ràng việc đội bóng ngành công an tăng tốc trong giai đoạn tới là không bất ngờ.

Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Công an Hà Nội: Vitao được xóa thẻ đỏ (V-League) (Hết giờ) - 1

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
Nhận định Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 24/2: Bứt tốc trên đỉnh
Nhận định Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 24/2: Bứt tốc trên đỉnh

Nhận định bóng đá Đông Á Thanh Hóa vs Công an Hà Nội, LPBank V.League 1 2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu....

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/02/2026 12:36 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN