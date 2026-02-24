Trực tiếp bóng đá Thanh Hóa - Công an Hà Nội: Vitao được xóa thẻ đỏ (V-League) (Hết giờ)

V-League | 18h, 24/2 | Thanh Hóa Thanh Hóa 1 - 3 Công an Hà Nội (H1: 1-0) Thông tin trước trận Thanh Hóa vs Công an Hà Nội Công an Hà Nội Điểm Xuân Hoàng Minh Đoàn Bá Tiến Odilzhon Alisherovich Văn Lợi Quốc Phương Ngọc Hà Xuân Hưng Damoth Thongkhamsavath Văn Tùng Ngọc Mỹ Điểm Nguyễn Filip Pedant Quang Vinh Việt Anh Đình Trọng Mauk Thành Long Đình Bắc Quang Hải Văn Hậu Văn Đô Alan Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thanh Hóa Thanh Hóa Công an Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Damoth 28' Xem video 56' Alan (phạt đền) Xem video 66' Văn Hậu Xem video 80' Alan Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu! Trận đấu bắt đầu. 5’ Không được! Công an Hà Nội định đánh nhanh bằng bóng dài nhưng Quang Hải không thể theo kịp đường bóng. 7’ Suýt có bàn thắng! Xem video CAHN lại nhồi bóng dài cho Quang Hải và Xuân Hoàng băng ra đấm bóng. Đình Bắc đón bóng hay và lốp bóng luôn. Đáng tiếc bóng lại đi ra ngoài. 11’ Đá phạt quá tệ! CAHN được hưởng đá phạt nhưng Văn Đô treo bóng quá tệ và bóng đi thẳng ra ngoài. 18’ Tranh chấp nảy lửa! Xem video Hai đội đang tranh chấp cực mạnh ở khu vực giữa sân, bóng liên tục đổi chủ. 22’ Chuyền quá mạnh! Công an Hà Nội tiếp tục phất dài và lần này Đình Bắc là người băng xuống nhưng bóng vẫn đi quá mạnh. 26’ Đánh đầu! Xem video Đội khách tạo ra sự hỗn loạn trong vòng cấm và Việt Anh có cơ hội đánh đầu cận thành. Đáng tiếc, bóng lại đi ra ngoài. 28’ VÀ...OOOOOO!!! THANH HÓA 1-0 CÔNG AN HÀ NỘI! Xem video Rất khó tin với sai lầm của Đình Bắc và Damoth đã thắng Filip Nguyễn trong pha đối mặt. 33’ Cứu nguy kịp thời! Abdurakhmanov vừa có pha xoạc bóng chính xác giúp Thanh Hóa thoát thua trong tình huống CAHN phản công nhanh với 3 cầu thủ tấn công. 36’ Cứu thua xuất sắc! Xem video Xuân Hoàng vừa có pha cứu thua hay sau cú đánh đầu cận thành của Alan. 42’ Dứt điểm liên tiếp! Minh Đoàn có 2 pha dứt điểm liên tiếp nhưng do quá vội, cả hai tình huống đều không tạo nên nguy hiểm. 45’ Suýt phản lưới nhà! Minh Đoàn cố gắng đánh đầu cản phá nhưng lại hướng về khung thành đội nhà. Bóng đi rất khó nhưng Xuân Hoàng vẫn cứu thua thành công. 45+2’ Hết hiệp một! Thanh Hóa dẫn trước 1-0. 46’ Hiệp hai bắt đầu! Hiệp hai bắt đầu. 50’ Không được! Xem video Ngọc Mỹ tạt bóng vào trong và Văn Tùng cố dứt điểm nhưng bóng vọt xà ngang. 54’ PHẠT ĐỀN CHO CÔNG AN HÀ NỘI! Alan dứt điểm cực nhanh và bóng đã chạm vào tay Văn Lợi. Phạt đền cho Công an Hà Nội. 56’ VÀ...OOOO!! THANH HÓA 1-1 CÔNG AN HÀ NỘI! Alan sửa bóng vào góc phải bằng lòng chân phải cực mượt. Xuân Hoàng đoán sai hướng nên không có cơ hội cản phá. 62’ Liên tục treo bóng bổng! Công an Hà Nội liên tục treo bóng vào vòng cấm của Thanh Hóa nhưng chưa thể tạo ra hiệu quả. 66’ VÀ...OOOOO!! THANH HÓA 1-2 CÔNG AN HÀ NỘI! Xem video Bóng rơi ra sau một pha tranh chấp và Văn Hậu quyết định sút luôn từ giữa sân. Xuân Hoàng đứng quá cao nên không kịp về cản phá. 71’ Không được! Đình Bắc băng xuống để đón đường chuyền dài nhưng Xuân Hoàng đã băng ra kịp thời. 78’ Đánh đầu! Alan đánh đầu sau pha tạt bóng từ quả phạt góc nhưng bóng đi thiếu chính xác. 80’ VÀ..OOOOO!! THANH HÓA 1-3 CÔNG AN HÀ NỘI! Xem video Alan nhận đường chuyền ngang của Quang Hải trong vòng cấm và dễ dàng đánh bại Xuân Hoàng. 87’ Không được! Quốc Phương treo bóng vào vòng cấm nhưng hậu vệ Công an Hà Nội đã phá bóng ra ngoài. 90’ Quá đáng tiếc! Ngọc Mỹ có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng lại trượt chân và dứt điểm ra ngoài. 90+5’ THẺ ĐỎ TRỰC TIẾP! Vitao cố tình đá vào chân Ngọc Mỹ để chống phản công và trọng tài Ngô Duy Lân rút thẳng thẻ đỏ. 90+8’ VAR VÀO CUỘC VÀ XÓA THẺ ĐỎ! Tổ VAR tư vấn và thẻ đỏ của Vitao được xóa và thay bằng thẻ vàng. 90+9’ Hết giờ! TỈ số chung cuộc là 3-1 cho Công an Hà Nội. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Bá Tiến, Odilzhon Alisherovich, Văn Lợi, Quốc Phương, Ngọc Hà, Xuân Hưng, Damoth Thongkhamsavath, Văn Tùng, Ngọc Mỹ Nguyễn Filip, Pedant Quang Vinh, Việt Anh, Đình Trọng, Mauk, Thành Long, Đình Bắc, Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đô, Alan

Chủ nhà mất "máy quét hạng nhất"

Theo xác nhận từ HLV Mai Xuân Hợp, thủ quân của Thanh Hóa là Doãn Ngọc Tân đang bị sốt vi rút và không đủ thể trạng để thi đấu. Trước đó, một số nguồn tin cho rằng Doãn Ngọc Tân đã rời đội để chuẩn bị chuyển sang Ninh Bình (do Thái Sơn mới đứt dây chằng). Tuy nhiên, phía Ninh Bình đã bác bỏ thông tin này.

CAHN thất bại ở đấu trường khu vực

CAHN cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, họ đã bị loại khỏi 2 sân chơi quốc tế là Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á khiến bóng đá Việt Nam hụt hơi so với những đối thủ như Malaysia và Singapore. 8 trận vừa qua, CAHN thua tới 4 vào đó đều là những trận thua ở đấu trường quốc tế.

Dốc toàn lực cho cuộc đua vô địch V-League

Rất may là ở mặt trận trong nước, CAHN vẫn thể hiện phong độ xuất sắc với 5 trận toàn thắng. Họ là đội duy nhất từ đầu chiến dịch V-League 2025/26 chưa phải nhận thất bại nào.

Chuỗi trận thăng hoa vừa qua của CAHN cộng với việc Viettel và Ninh Bình mất điểm đã giúp đội bóng của Quang Hải mở toang cánh cửa vô địch. Dù còn trong tay 2 trận chưa đấu nhưng họ đã tạo khoảng cách 2 điểm so với Ninh Bình.

Nếu hoàn tất 2 trận này, CAHN có cơ hội nới rộng khoảng cách tới 8 điểm so với phần còn lại. Trong bối cảnh chỉ còn mặt trận trong nước để chiến đấu, rõ ràng việc đội bóng ngành công an tăng tốc trong giai đoạn tới là không bất ngờ.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn