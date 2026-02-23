Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Những “cánh tay nối dài” của HLV Kim Sang-sik

Sự kiện: HLV Kim Sang Sik

Sự thành công của một đội bóng thể hiện ở khả năng phối hợp đồng bộ, ăn ý của cả hệ thống

Khi nhận lời dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik không chỉ mang theo triết lý bóng đá hiện đại của Hàn Quốc, mà còn xây dựng cho mình một ê-kíp trợ lý đủ chuyên môn và cá tính để vận hành guồng máy mới.

Những “cánh tay nối dài” của HLV Kim Sang-sik - 1

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ sau chu kỳ thành công trước đó, vai trò của các trợ lý càng trở nên quan trọng, như những “cánh tay nối dài” giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc hiện thực hóa tham vọng.

Trợ lý chiến thuật - người chia lửa thầm lặng

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, mọi quyết định chiến thuật đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Các trợ lý chuyên môn của HLV Kim Sang-sik không chỉ đơn thuần hỗ trợ trong giáo án tập luyện mà còn trực tiếp tham gia phân tích đối thủ, mổ băng hình và xây dựng phương án thi đấu.

Điểm đáng chú ý là ê-kíp của ông Kim có sự kết hợp giữa chuyên gia Hàn Quốc và các trợ lý người Việt. Sự hòa trộn này tạo nên cầu nối về tư duy chiến thuật lẫn sự am hiểu môi trường bóng đá trong nước.

Những “cánh tay nối dài” của HLV Kim Sang-sik - 2

Các trợ lý nội nắm rõ đặc điểm cầu thủ, tâm lý thi đấu và bối cảnh V-League, trong khi nhóm chuyên gia Hàn Quốc mang tới tính kỷ luật, khoa học và cách tiếp cận hiện đại.

Trong mỗi buổi tập, hình ảnh các trợ lý liên tục trao đổi, điều chỉnh cự ly đội hình, nhắc nhở từng chi tiết nhỏ cho thấy sự tỉ mỉ của ban huấn luyện. Họ không đứng sau ánh hào quang, nhưng lại là người đảm bảo mọi yêu cầu của HLV trưởng được truyền tải chính xác tới cầu thủ.

Ở những trận đấu căng thẳng, chính các trợ lý là người quan sát từ nhiều góc độ, cung cấp thêm dữ liệu để HLV Kim Sang-sik đưa ra điều chỉnh kịp thời.

Đỗ Anh Văn – cầu nối ngôn ngữ và chiến thuật

Một trong những gương mặt đặc biệt trong ê-kíp hiện tại là trợ lý ngôn ngữ Đỗ Anh Văn. Không chỉ đơn thuần làm công tác phiên dịch, Anh Văn còn được đánh giá cao bởi nền tảng kiến thức bóng đá bài bản khi từng theo học chuyên ngành bóng đá tại Đại học Honam (Hàn Quốc). Chính điều đó giúp anh hiểu sâu các khái niệm chiến thuật, từ pressing tầm cao, chuyển trạng thái đến tổ chức phòng ngự khu vực.

Những “cánh tay nối dài” của HLV Kim Sang-sik - 3

Trong môi trường đa văn hóa, nơi HLV trưởng và một số chuyên gia đến từ Hàn Quốc, vai trò của Đỗ Anh Văn mang tính chiến lược. Anh không chỉ dịch đúng câu chữ, mà còn truyền tải sắc thái, tinh thần và yêu cầu chuyên môn.

Nhiều tuyển thủ chia sẻ rằng nhờ sự rõ ràng trong cách diễn đạt, họ tiếp thu nhanh hơn và tránh được hiểu lầm trong các buổi họp chiến thuật.

HLV Kim Sang-sik từng bày tỏ sự tin tưởng với đội ngũ trợ lý, đặc biệt là bộ phận hỗ trợ giao tiếp. Với ông, sự chính xác trong truyền đạt ý tưởng là yếu tố sống còn để xây dựng lối chơi đồng bộ.

Ban huấn luyện thể lực và y tế - nền tảng cho lối chơi giàu năng lượng

Nếu như chiến thuật là “bộ não” thì thể lực chính là “đôi chân” của đội tuyển. Các chuyên gia thể lực trong ê-kíp của HLV Kim Sang-sik đang áp dụng phương pháp huấn luyện hiện đại, chú trọng vào khả năng bứt tốc, duy trì cường độ cao và phục hồi nhanh.

Bóng đá hiện đại đòi hỏi cầu thủ di chuyển liên tục, đặc biệt khi áp dụng pressing và chuyển đổi trạng thái nhanh. Vì vậy, ban huấn luyện thể lực đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tuyển thủ đạt trạng thái sung mãn nhất.

Những giáo án được cá nhân hóa theo từng vị trí, từng thể trạng cho thấy tính khoa học ngày càng rõ nét.

Những giáo án được cá nhân hóa theo từng vị trí, từng thể trạng cho thấy tính khoa học ngày càng rõ nét.

Song song đó, đội ngũ y tế luôn túc trực để kiểm soát chấn thương và theo dõi tải vận động. Trong bối cảnh nhiều cầu thủ phải thi đấu dày đặc ở V-League và đội tuyển, việc quản lý thể trạng khoa học là yếu tố quyết định đến thành bại.

Sự đồng thuận - chìa khóa cho hành trình mới

Điểm dễ nhận thấy ở ban huấn luyện hiện tại là tinh thần làm việc tập thể. HLV Kim Sang-sik không xây dựng hình ảnh “một người quyết định tất cả”, mà tạo ra cơ chế trao đổi hai chiều. Các trợ lý được quyền đóng góp ý kiến, phản biện và đề xuất phương án.

Chính sự đồng thuận ấy giúp Đội tuyển Việt Nam duy trì sự ổn định trong giai đoạn chuyển giao. Trong những buổi tập kín, các trợ lý thường xuyên đứng cạnh cầu thủ trẻ, động viên và điều chỉnh chi tiết. Họ hiểu rằng, để tạo nên một tập thể vững vàng, mọi mắt xích đều phải vận hành trơn tru.

Những “cánh tay nối dài” của HLV Kim Sang-sik - 5

Ở thời điểm bóng đá Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn trong khu vực và châu lục, vai trò của các trợ lý càng trở nên thầm lặng nhưng thiết yếu.

Không xuất hiện nhiều trên truyền thông nhưng đội ngũ trợ lý HLV lại góp phần định hình phong cách thi đấu, tinh thần và bản sắc của đội tuyển.

Trong bóng đá đỉnh cao, thành công chưa bao giờ là công lao của riêng một cá nhân. Với HLV Kim Sang-sik, phía sau ông là một tập thể trợ lý tận tụy, chuyên nghiệp, giàu khát vọng và đang cùng nhà cầm quân người Hàn Quốc từng bước xây dựng nền móng cho một hành trình mới của bóng đá Việt Nam.
Giá cầu thủ Việt Nam tăng: Phần lớn là nhờ V-League

V-League sắp trở lại sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đây mới là đấu trường xác định “giá trị thật” của cầu thủ.

