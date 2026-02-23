Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 27 Ngoại hạng Anh) MU có cơ hội ghi bàn thứ 2 nhưng Sesko không tận dụng được.

(Vòng 27 Ngoại hạng Anh) MU có cơ hội ghi bàn thứ 2 nhưng Sesko không tận dụng được.

   

Premier League | 3h, 24/2 | Hill Dickinson Stadium

Everton
Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
0 - 1
Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
MU
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thống kê Thông tin trước trận
71' Sesko

Tình huống nổi bật

1’

 Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU

MU giao bóng.

4’

 Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!!

Amad Diallo tung ra cú vô lê đầy ấn tượng ở cự li gần, nhưng thủ môn Pickford và trung vệ Tarkowski đã giải nguy kịp thời.

11’

KIỂM SOÁT BÓNG VƯỢT TRỘI

MU đang cầm bóng rất tốt, qua đó khiến cho đối phương có rất ít cơ hội để triển khai bóng. 

20’

KHÔNG ĐƯỢC

MU đan bóng rất ấn tượng nhưng đường chuyền cuối của Fernandes đã bị hậu vệ của Everton ngăn cản kịp thời. 

28’

HÀNG THỦ MU CHƠI TỐT

Nỗ lực đột phá của Barry đã bị hàng thủ MU hóa giải quá dễ.

32’

 Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

KHÔNG ĐƯỢC

Dalot đón được bóng bật ra trong vòng cấm và tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc bên phải. 

39’

 Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

CỨU THUA ẤN TƯỢNG

Garner đá phạt khá tốt nhưng thủ môn Lammens đã đổ người cứu thua kịp thời. 

45’

BÙ GIỜ HIỆP MỘT

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.

45+1’

 Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!!!

Amad Diallo chuyền ngược lại thuận lợi, Fernandes băng đến dứt điểm một chạm đưa bóng đi hơi cao so với khung thành đối phương. 

45+4’

 Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

HẾT HIỆP MỘT

MU và Everton tạm cầm chân nhau 0-0.

HIỆP HAI BẮT ĐẦU

Everton giao bóng.

46’

 Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!!

Armstrong không chế bóng một nhịp và cố gắng dứt điểm vào góc khó. Nhưng cú đá đưa bóng đi không đủ lực nên thủ môn Lammens đã bắt gọn bóng.

51’

 Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

MU ĐÁP TRẢ

Mainoo cướp bóng và cố gắng tạt bóng tầm thấp. Mbeumo phía trong lại dứt điểm ra ngoài ở cự li gần. 

64’

 Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!!

Gueye dứt điểm nguy hiểm ở rìa vòng cấm, dẫu vậy sự lăn xả của các cầu thủ MU đã giúp cho họ tránh khỏi bàn thua.

70’

 Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

KHÔNG ĐƯỢC

Tarkowski treo bóng vào đầy khó chịu nhưng thủ môn Lammens đã chọn vị trí đúng để bắt gọn bóng. 

71’

 Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

VÀO!! MU GHI BÀN MỞ ĐIỂM!!

Cunha phất bóng dài, Mbeumo tận dụng tốc độ thoát xuống, sau đó chuyền thuận lợi để Sesko dứt điểm ở cự li gần làm tung lưới Everton.

82’

 Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

CỨU THUA HAY!!

Keane sút xa táo bạo nhưng thủ môn Lammens chơi cảnh giác nên cản phá thành công.

90’

BÙ GIỜ HIỆP HAI

Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. 

90+3’

 Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

KHÔNG VÀO!!!

Sesko tỏ ra quá chần chừ ở tình huống đối mặt thủ môn, qua đó bị Pickford hóa giải. 

90+6’

 Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

MU đánh bại Everton 1-0.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
Pickford, Garner, Tarkowski, Branthwaite, Keane, Gueye, Iroegbunam, Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye, Barry
Trực tiếp bóng đá Everton - MU: Bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ) - 1
Lammens, Dalot, Maguire, Yoro, Shaw, Casemiro, Mainoo, Diallo, Fernandes, Cunha, Mbeumo

"Bụt chùa nhà không thiêng"

Everton có kết quả không hề tốt mỗi khi đối đầu MU trên sân nhà. Trong 6 lần gần nhất, Everton chỉ giành 1 chiến thắng, hòa 1 trận và nhận tới 4 thất bại. Những con số này có thể khiến Everton ít nhiều lo lắng khi đối đầu MU ở vòng 27 Ngoại hạng Anh.  

Chủ nhà quyết tạo cột mốc lịch sử

Everton đang hướng tới mục tiêu hoàn tất cú đúp chiến thắng trước Manchester United tại Premier League – điều họ mới chỉ làm được một lần trong kỷ nguyên giải đấu, ở mùa 2013/14 khi David Moyes còn dẫn dắt “Quỷ đỏ”.

Dù vậy, lịch sử lại đang nghiêng hẳn về phía đội chủ sân Old Trafford. Manchester United chính là đối thủ khiến Everton ôm hận nhiều nhất tại Premier League, với 19 chiến thắng trên sân khách và tổng cộng 42 lần ca khúc khải hoàn – nhiều hơn bất kỳ cặp đấu nào khác trong lịch sử giải đấu.

MU cần khơi lại mạch thắng

Trận hoà "hú vía" West Ham hôm 11/2 chỉ là vết gợn nhỏ trong chuỗi phong độ thăng hoa của MU thời gian qua. Đáng chú ý, "Quỷ đỏ" đang trải qua 9 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh, trải dài từ thời HLV Ruben Amorim cho tới giai đoạn Michael Carrick tạm quyền (5 thắng, 4 hoà). Hệ quả tất yếu, họ đang trụ vững trong top 5 (45 điểm/26 trận).

Với việc Chelsea (hạng 4, 45 điểm/27 trận), Aston Villa (hạng 3, 51 điểm/26 trận) cùng hoà ở vòng 27, MU có thể đòi lại vị trí thứ 4.

Dưới bàn tay của HLV Carrick, không ít ngôi sao cũng được "mở khoá", có thể kể đến Benjamin Sesko - tác giả những bàn thắng vào phút bù giờ ở 2 trận gặp Fulham và West Ham.

Giờ đây, các cổ động viên sẽ kỳ vọng vào kết quả tích cực khác trong chuyến làm khách tới sân Hill Dickinson của Everton. Với 19 chiến thắng trên sân khách và 42 chiến thắng, Everton chính là "con mồi" ưa thích nhất của MU tại Ngoại hạng Anh. 

Chủ nhà có thể gây trở ngại lớn

Tất nhiên, nói vậy không đồng nghĩa 3 điểm chắc chắn nằm trong tầm tay của thầy trò Carrick, nếu nhìn vào trận lượt đi giữa 2 đội tại Old Trafford hồi tháng 11 năm ngoái. Thời điểm đó, Everton bất ngờ giành chiến thắng 1-0 dù chơi thiếu người từ phút 13 sau chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn của Idrissa Gueye.

Đó là chiến thắng đầu tiên của Everton tại "Nhà hát của Những giấc mơ" kể từ tháng 12/2013 và giờ đây, họ đang hướng tới mục tiêu đánh bại MU 2 trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ mùa giải 2013/14.

Carrick cẩn trọng với HLV David Moyes

Để đạt được tham vọng này, thầy trò David Moyes cần phải cải thiện thành tích trên sân nhà mới Hill Dickinson. Đại diện vùng Merseyside thua 5/10 trận gần đây (giành 3 chiến thắng), bao gồm 5 trận liên tiếp không thắng.

Thậm chí, họ cũng chưa thể giữ sạch lưới kể từ chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest vào đầu tháng 12/2025. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để MU "phục hận", đồng thời nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 10.

Theo Tiến Sơn

23/02/2026 18:20 PM (GMT+7)
