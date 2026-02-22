Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ)

Laliga | 22h15, 22/2 | Nou Camp Barcelona 3 - 0 Levante (H1: 2-0) Thông tin trước trận Barcelona vs Levante Levante Điểm Joan Garcia 7.3 Bernal 7.9 Gerard Martin 6.8 Eric Garcia 8.4 Kounde 7.0 Cancelo 7.8 De Jong 10 Olmo 6.7 Yamal 7.1 Raphinha 7.4 Lewandowski 6.6 Điểm Ryan 7.3 Toljan 6.4 Adri 6.1 Matturro 6.5 Manu Sánchez 6.6 Oriol Rey 6.4 Olasagasti 6.8 Tunde 6.1 Carlos Álvarez 6.2 Víctor García 6.3 Iván Romero 7.2 Thay người Fermin Lopez 7.5 Pedri 6.9 Ferran Torres 6.0 Araujo 6.0 Roony 6.0 Thay người Paco Cortes 6.6 Abed 6.5 Eyong 6.4 Losada 6.7 Nacho Perez 6.0 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Levante Sút khung thành 22(9) 5(2) Thời gian kiểm soát bóng 73% 27% Phạm lỗi 12 10 Thẻ vàng 2 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 4 Phạt góc 13 6 Cứu thua 2 6 Bernal 4' Xem video De Jong 32' Xem video Fermin Lopez 81' Xem video Tình huống nổi bật 1’ ALVAREZ BỎ LỠ!!! Xem video Levante giao bóng và sau chỉ khoảng hơn 15 giây Carlos Alvarez đã thoát xuống góc trái vòng cấm Barca, nhưng anh sút quá hiền và bóng đi thẳng vào Joan Garcia!! 4’ VÀO!!! BARCELONA 1-0 LEVANTE!!! Xem video BERNAL!! Eric Garcia dâng cao tấn công với pha thoát xuống biên trái, anh căng ngang vào và Bernal đã chiếm vị trí ở cột gần để đệm cận thành!! 8’ LEWANDOWSKI BỎ LỠ!! Xem video Raphinha băng vào đệm ngay từ một pha đánh đầu về bất cẩn của hậu vệ Levante, bóng đập thủ môn bật ra nhưng Lewandowski lại vô-lê bồi đưa bóng đập đất rồi vọt xà ngang!! 13’ BARCA TẤN CÔNG Xem video Cancelo căng chìm vào từ cánh trái rất nguy hiểm nhưng bóng không được cầu thủ Barca nào đón được. 15’ JOAN GARCIA CỨU THUA!! Xem video Levante phản công tưởng như đã chậm, nhưng một cú chọc khe đã đưa Víctor García băng xuống vòng cấm, nhưng cú dứt điểm của anh bị Joan Garcia cản phá!! 23’ YAMAL DỨT ĐIỂM Xem video Yamal đón bóng bên hành lang phải, anh tận dụng pha chạy bài của Kounde để cắt vào nhưng cú cứa lòng đi không chính xác. 27’ DỘI CỘT!! Xem video Cancelo từ cánh trái cắt vào, bấm bóng chân phải về phía Lewandowski. Lewandowski bị kèm sát không đón được, nhưng bóng vẫn bay tiếp và đập cột dọc bật ra!! 32’ VÀO!!! BARCELONA 2-0 LEVANTE!!! Xem video DE JONG!! Cancelo từ cánh trái lật bóng vào và các cầu thủ Levante đã không kèm De Jong, người từ khu chữ D băng vào để đệm cận thành!! 39’ YAMAL DỨT ĐIỂM Xem video Yamal từ cánh trái thực hiện một cú cứa không rõ là tạt bóng hay dứt điểm, bóng liệng về phía cột xa và đi chệch cột dọc. HIỆP 1 KẾT THÚC Barcelona tạm dẫn Levante 2-0. 46’ HIỆP 2 BẮT ĐẦU Barcelona giao bóng. 50’ CƠ HỘI CHO CANCELO Xem video Barca phối hợp đá phạt góc ra khu chữ D và Cancelo đã chờ sẵn, nhưng anh dứt điểm ra ngoài. 51’ ERIC GARCIA ĐÁNH ĐẦU CHỆCH CỘT DỌC!! Xem video Kounde tạt vào từ cánh phải và Eric Garcia đã chiếm vị trí tốt ở cột xa, nhưng cú lắc đầu đưa bóng đi chệch cột!! 56’ BARCA TẤN CÔNG Xem video Cancelo thực hiện cú trivela đưa bóng vào vòng cấm, Martin chỉ thiếu chút nữa đã rướn được tới bóng. 58’ OLMO DỨT ĐIỂM Xem video Barca xuống bóng rất bình tĩnh và Raphinha đã chuyền về phía Olmo, nhưng cú đá của anh không khó cho thủ môn. 64’ CƠ HỘI CHO RAPHINHA! Xem video Raphinha và Lewandowski đã phối hợp với nhau vào vòng cấm Levante, nhưng cú đá của Raphinha bị chắn bóng. Phạt góc cho Barca. 80’ BARCA PHẠT GÓC Xem video Yamal giúp Barca kiếm được quả phạt góc và quả treo vào sau đó rơi trong khu 5m50. thủ môn Ryan bị một cầu thủ Barca nhảy lên tranh chấp cùng và phải đấm bóng ra. 81’ VÀO!!! BARCELONA 3-0 LEVANTE!!! Xem video FERMIN LOPEZ!! Barca lần này tổ chức ngắn quả phạt góc ra cho Fermin, người từ cánh phải cắt vào và sút chân trái rất căng vào góc gần, đưa bóng đập cột đi vào lưới!! 86’ RAPHINHA KHÔNG THEO KỊP BÓNG Xem video Eric Garcia có đường chuyền xuống nhắm về phía Raphinha nhưng anh chuyền hơi sâu, khiến thủ môn Ryan kịp ra phá bóng. 89’ RYAN CỨU THUA KÉP!!! Xem video Mat Ryan quá xuất thần, anh bay người cản phá cú đánh đầu của Raphinha, và Fermin lao vào sút bồi cận thành cũng bị Ryan cản được nốt!! TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Barcelona đánh bại Levante 3-0. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Joan Garcia, Bernal, Gerard Martin, Eric Garcia, Kounde, Cancelo, De Jong, Olmo, Yamal, Raphinha, Lewandowski Ryan, Toljan, Adri, Matturro, Manu Sánchez, Oriol Rey, Olasagasti, Tunde, Carlos Álvarez, Víctor García, Iván Romero

Yamal sở hữu thống kê số 1 châu Âu

Theo thống kê, Lamine Yamal đã có trung bình 100,2 lần tham gia vào các pha dàn xếp tấn công của Barcelona ở La Liga mỗi 90 phút. Anh trở thành cầu thủ duy nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu vượt mốc 100 lần tham gia, áp đảo những người xếp sau gồm Michael Olise (Bayern Munich, 91,53 pha tham gia) và Khvicha Kvaratskhelia (PSG, 88,43 pha tham gia).

Bên cạnh đó, Yamal góp công vào trung bình 0,9 bàn thắng mỗi 90 phút (tính cả ghi bàn và kiến tạo), chỉ xếp sau Luis Díaz, Deniz Undav, Michael Olise, Erling Haaland, Kylian Mbappe và Harry Kane.

Barca họp nội bộ sau chuỗi trận trồi sụt

Trả lời Mundo Deportivo, HLV Hansi Flick tiết lộ ông đã tổ chức một cuộc họp nội bộ để trấn an tinh thần các cầu thủ Barca sau chuỗi phong độ trồi sụt, đồng thời thuyết phục họ tin tưởng vào triết lí của mình:

“Chúng tôi đã nói chuyện; chúng tôi đã có cuộc thảo luận rất thẳng thắn và cởi mở hai ngày trước và hôm nay. Điều này rất quan trọng cho các trận đấu sắp tới. Chúng ta phải chơi theo triết lý của mình, với tư cách là một đội, vì nhau, có vị trí tốt và được tổ chức bài bản, và tôi muốn thấy một đội bóng đầy tham vọng. Mọi người đều tin tưởng vào những gì họ muốn làm, và chúng ta phải tiếp tục với điều đó".

Lịch sử gọi tên Barca

Trong 5 trận gần nhất, Levante chỉ hoà được 1 trận duy nhất trước Atletico Madrid và thua cả 4 trận còn lại. Barca trong khi đó thắng 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu giữa đôi bên cũng nghiêng hẳn về phía Barca khi đội chủ sân Camp Nou thắng tới 4/5 lần gặp nhau gần đây.

Rashford - Pedri báo tin vui cho Barca

Trước trận đấu này, Barca cũng đón sự trở lại của Marcus Rashford và Pedri. Trên hàng tiền đạo, Lewandowski dự kiến sẽ trở lại đội hình xuất phát. Ngược lại, Levante tổn thất lực lượng khi Roger Brugue, Pablo Martinez và Unai Elgezabal chấn thương, Kervin Arriaga không thể ra sân vì án treo giò.

Hàng thủ đội khách chơi tệ

Một cơn mưa bàn thắng có thể xảy ra ở Camp Nou khi Barca sở hữu hàng công cực mạnh, trong khi Levante đang trầy trật ở khu vực đáy bảng xếp hạng. Levante vừa trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp thất bại, với hàng phòng ngự đã thủng lưới 41 bàn sau 24 trận. Mọi yếu tố đều không ủng hộ đội bóng của HLV Luis Castro, khả năng để đội khách ra về có điểm là rất nhỏ.