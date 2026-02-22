Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Atlético de Madrid vs Club Brugge
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Bayer Leverkusen vs Olympiakos Piraeus
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Newcastle United vs Qarabağ
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Inter Milan vs Bodø / Glimt
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Atalanta vs Borussia Dortmund
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Galatasaray
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Paris Saint-Germain vs Monaco
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Real Madrid vs Benfica
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2025-26 Barcelona

(Vòng 25 La Liga) Thủ môn Ryan đã tung một cú cứu thua kép để từ chối cả Raphinha lẫn Fermin Lopez.

  

Atlético de Madrid vs Club Brugge
Atlético de Madrid
-
Club Brugge
-
TV360
Bayer Leverkusen vs Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen
-
Olympiakos Piraeus
-
TV360
Newcastle United vs Qarabağ
Newcastle United
-
Qarabağ
-
TV360, On Sports News
Inter Milan vs Bodø / Glimt
Inter Milan
-
Bodø / Glimt
-
TV360, On Football
Atalanta vs Borussia Dortmund
Atalanta
-
Borussia Dortmund
-
TV360
Juventus vs Galatasaray
Juventus
-
Galatasaray
-
TV360
Paris Saint-Germain vs Monaco
Paris Saint-Germain
-
Monaco
-
TV360
Real Madrid vs Benfica
Real Madrid
-
Benfica
-
TV360
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Viktoria Plzeň
-
Panathinaikos
-
Đang cập nhật
Stuttgart vs Celtic
Stuttgart
-
Celtic
-
Đang cập nhật

Laliga | 22h15, 22/2 | Nou Camp

Barcelona
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1
3 - 0
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1
Levante
(H1: 2-0)
Diễn biến Đội hình Thống kê Thông tin trước trận
Bernal 4' Xem video
De Jong 32' Xem video
Fermin Lopez 81' Xem video

1’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1

ALVAREZ BỎ LỠ!!!

Levante giao bóng và sau chỉ khoảng hơn 15 giây Carlos Alvarez đã thoát xuống góc trái vòng cấm Barca, nhưng anh sút quá hiền và bóng đi thẳng vào Joan Garcia!!

4’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! BARCELONA 1-0 LEVANTE!!!

BERNAL!! Eric Garcia dâng cao tấn công với pha thoát xuống biên trái, anh căng ngang vào và Bernal đã chiếm vị trí ở cột gần để đệm cận thành!!

8’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1

LEWANDOWSKI BỎ LỠ!!

Raphinha băng vào đệm ngay từ một pha đánh đầu về bất cẩn của hậu vệ Levante, bóng đập thủ môn bật ra nhưng Lewandowski lại vô-lê bồi đưa bóng đập đất rồi vọt xà ngang!!

13’

BARCA TẤN CÔNG

Cancelo căng chìm vào từ cánh trái rất nguy hiểm nhưng bóng không được cầu thủ Barca nào đón được.

15’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1

JOAN GARCIA CỨU THUA!!

Levante phản công tưởng như đã chậm, nhưng một cú chọc khe đã đưa Víctor García băng xuống vòng cấm, nhưng cú dứt điểm của anh bị Joan Garcia cản phá!!

23’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1

YAMAL DỨT ĐIỂM

Yamal đón bóng bên hành lang phải, anh tận dụng pha chạy bài của Kounde để cắt vào nhưng cú cứa lòng đi không chính xác.

27’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1

DỘI CỘT!!

Cancelo từ cánh trái cắt vào, bấm bóng chân phải về phía Lewandowski. Lewandowski bị kèm sát không đón được, nhưng bóng vẫn bay tiếp và đập cột dọc bật ra!!

32’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! BARCELONA 2-0 LEVANTE!!!

DE JONG!! Cancelo từ cánh trái lật bóng vào và các cầu thủ Levante đã không kèm De Jong, người từ khu chữ D băng vào để đệm cận thành!!

39’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1

YAMAL DỨT ĐIỂM

Yamal từ cánh trái thực hiện một cú cứa không rõ là tạt bóng hay dứt điểm, bóng liệng về phía cột xa và đi chệch cột dọc.

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1

HIỆP 1 KẾT THÚC

Barcelona tạm dẫn Levante 2-0.

46’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

Barcelona giao bóng.

50’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1

CƠ HỘI CHO CANCELO

Barca phối hợp đá phạt góc ra khu chữ D và Cancelo đã chờ sẵn, nhưng anh dứt điểm ra ngoài.

51’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1

ERIC GARCIA ĐÁNH ĐẦU CHỆCH CỘT DỌC!!

Kounde tạt vào từ cánh phải và Eric Garcia đã chiếm vị trí tốt ở cột xa, nhưng cú lắc đầu đưa bóng đi chệch cột!!

56’

BARCA TẤN CÔNG

Cancelo thực hiện cú trivela đưa bóng vào vòng cấm, Martin chỉ thiếu chút nữa đã rướn được tới bóng.

58’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1

OLMO DỨT ĐIỂM

Barca xuống bóng rất bình tĩnh và Raphinha đã chuyền về phía Olmo, nhưng cú đá của anh không khó cho thủ môn.

64’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1

CƠ HỘI CHO RAPHINHA!

Raphinha và Lewandowski đã phối hợp với nhau vào vòng cấm Levante, nhưng cú đá của Raphinha bị chắn bóng. Phạt góc cho Barca.

80’

BARCA PHẠT GÓC

Yamal giúp Barca kiếm được quả phạt góc và quả treo vào sau đó rơi trong khu 5m50. thủ môn Ryan bị một cầu thủ Barca nhảy lên tranh chấp cùng và phải đấm bóng ra.

81’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1

VÀO!!! BARCELONA 3-0 LEVANTE!!!

FERMIN LOPEZ!! Barca lần này tổ chức ngắn quả phạt góc ra cho Fermin, người từ cánh phải cắt vào và sút chân trái rất căng vào góc gần, đưa bóng đập cột đi vào lưới!!

86’

RAPHINHA KHÔNG THEO KỊP BÓNG

Eric Garcia có đường chuyền xuống nhắm về phía Raphinha nhưng anh chuyền hơi sâu, khiến thủ môn Ryan kịp ra phá bóng.

89’

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1

RYAN CỨU THUA KÉP!!!

Mat Ryan quá xuất thần, anh bay người cản phá cú đánh đầu của Raphinha, và Fermin lao vào sút bồi cận thành cũng bị Ryan cản được nốt!!

 Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

Barcelona đánh bại Levante 3-0.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1
Joan Garcia, Bernal, Gerard Martin, Eric Garcia, Kounde, Cancelo, De Jong, Olmo, Yamal, Raphinha, Lewandowski
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Levante: Ryan cứu thua kép xuất thần (La Liga) (Hết giờ) - 1
Ryan, Toljan, Adri, Matturro, Manu Sánchez, Oriol Rey, Olasagasti, Tunde, Carlos Álvarez, Víctor García, Iván Romero

Yamal sở hữu thống kê số 1 châu Âu

Theo thống kê, Lamine Yamal đã có trung bình 100,2 lần tham gia vào các pha dàn xếp tấn công của BarcelonaLa Liga mỗi 90 phút. Anh trở thành cầu thủ duy nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu vượt mốc 100 lần tham gia, áp đảo những người xếp sau gồm Michael Olise (Bayern Munich, 91,53 pha tham gia) và Khvicha Kvaratskhelia (PSG, 88,43 pha tham gia).

Bên cạnh đó, Yamal góp công vào trung bình 0,9 bàn thắng mỗi 90 phút (tính cả ghi bàn và kiến tạo), chỉ xếp sau Luis Díaz, Deniz Undav, Michael Olise, Erling Haaland, Kylian Mbappe và Harry Kane.

Barca họp nội bộ sau chuỗi trận trồi sụt

Trả lời Mundo Deportivo, HLV Hansi Flick tiết lộ ông đã tổ chức một cuộc họp nội bộ để trấn an tinh thần các cầu thủ Barca sau chuỗi phong độ trồi sụt, đồng thời thuyết phục họ tin tưởng vào triết lí của mình:

“Chúng tôi đã nói chuyện; chúng tôi đã có cuộc thảo luận rất thẳng thắn và cởi mở hai ngày trước và hôm nay. Điều này rất quan trọng cho các trận đấu sắp tới. Chúng ta phải chơi theo triết lý của mình, với tư cách là một đội, vì nhau, có vị trí tốt và được tổ chức bài bản, và tôi muốn thấy một đội bóng đầy tham vọng. Mọi người đều tin tưởng vào những gì họ muốn làm, và chúng ta phải tiếp tục với điều đó".

Lịch sử gọi tên Barca

Trong 5 trận gần nhất, Levante chỉ hoà được 1 trận duy nhất trước Atletico Madrid và thua cả 4 trận còn lại. Barca trong khi đó thắng 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu giữa đôi bên cũng nghiêng hẳn về phía Barca khi đội chủ sân Camp Nou thắng tới 4/5 lần gặp nhau gần đây.

Rashford - Pedri báo tin vui cho Barca

Trước trận đấu này, Barca cũng đón sự trở lại của Marcus Rashford và Pedri. Trên hàng tiền đạo, Lewandowski dự kiến sẽ trở lại đội hình xuất phát. Ngược lại, Levante tổn thất lực lượng khi Roger Brugue, Pablo Martinez và Unai Elgezabal chấn thương, Kervin Arriaga không thể ra sân vì án treo giò.

Hàng thủ đội khách chơi tệ

Một cơn mưa bàn thắng có thể xảy ra ở Camp Nou khi Barca sở hữu hàng công cực mạnh, trong khi Levante đang trầy trật ở khu vực đáy bảng xếp hạng. Levante vừa trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp thất bại, với hàng phòng ngự đã thủng lưới 41 bàn sau 24 trận. Mọi yếu tố đều không ủng hộ đội bóng của HLV Luis Castro, khả năng để đội khách ra về có điểm là rất nhỏ.

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
Lo ngại Yamal sa sút phong độ trong tháng Ramadan, Barca lập kế hoạch đặc biệt
Lo ngại Yamal sa sút phong độ trong tháng Ramadan, Barca lập kế hoạch đặc biệt

Để giúp thi đấu ngày càng “bùng nổ”, Barcelona đã chuẩn bị một kế hoạch riêng dành cho ngôi sao trẻ Lamine Yamal. Đội chủ sân Nou Camp muốn duy trì...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn

22/02/2026 16:07 PM (GMT+7)

-22/02/2026 16:07 PM (GMT+7)
