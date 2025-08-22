Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Công an TP.HCM: Chờ bất ngờ tiếp theo (V-League)

V-League | 19h15, 22/8 | SVĐ Hàng Đẫy Thể Công Viettel 0 - 0 Công an TP.HCM (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thể Công Viettel vs Công an TP.HCM Công an TP.HCM Điểm Văn Phong Tiến Dũng Colonna Văn Toàn Tiến Anh Wesley Nata Viết Tú Xuân Tiến Văn Khang Lucao Pedro Henrique Điểm Lê Giang Quang Hùng Gia Bảo Matheus Felipe Endrick Phú Đức Quốc Cường, Hoàng Phúc Huy Toàn Mbo Tiến Linh Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thể Công Viettel Thể Công Viettel Công an TP.HCM Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Phong, Tiến Dũng, Colonna, Văn Toàn, Tiến Anh, Wesley Nata, Viết Tú, Xuân Tiến, Văn Khang, Lucao, Pedro Henrique Lê Giang, Quang Hùng, Gia Bảo, Matheus Felipe, Endrick, Phú Đức, Quốc Cường,, Hoàng Phúc, Huy Toàn, Mbo, Tiến Linh

Đội khách hưng phấn

Công an TP.HCM hành quân tới sân Hàng Đẫy với sự tự tin rất cao. Lý do bởi ở ngày khai màn mùa giải mới, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại ứng viên vô địch Hà Nội với tỷ số 2-1, đối thủ vốn được xem là khắc tinh của CLB TPHCM (trước khi đổi tên thành Công an TPHCM). Tiến Linh mở điểm cho Công an TP.HCM, còn thủ môn Patrik Lê Giang liên tục bay lượn để giữ lợi thế cho đội bóng mang tên Bác.

Chờ tân binh 1 triệu USD ra mắt

Trước chuyến hành quân tới làm khách của Thể Công Viettel, Công an TP.HCM đã công bố thêm một tân binh cho mùa giải mới. Đó là Raphael Utzig, cầu thủ 29 tuổi mang hai quốc tịch Brazil và Đức, được định giá gần 1 triệu USD, đứng thứ tư trong danh sách đắt giá của V-League 2025/26.

Cầu thủ cao 1m77 này gia nhập đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức theo dạng cho mượn từ CLB Zira ZK (Azerbaijan). Sự hiện diện của Utzig hứa hẹn sẽ cùng Tiến Linh tăng cường sức mạnh cho hàng công của đội chủ sân Thống Nhất.