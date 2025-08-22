Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Công an TP.HCM: Chờ bất ngờ tiếp theo (V-League)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thể Công - Viettel vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
West Ham United vs Chelsea
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Alavés
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Công an TP.HCM: Chờ bất ngờ tiếp theo (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB TP Hồ Chí Minh

(19h15, 22/8, vòng 2) Với tâm lý hưng phấn, Công an TP.HCM được dự đoán sẽ gây ra khó khăn cho chủ nhà Thể Công Viettel.

   

V-League | 19h15, 22/8 | SVĐ Hàng Đẫy

Thể Công Viettel
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Công an TP.HCM: Chờ bất ngờ tiếp theo (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Công an TP.HCM: Chờ bất ngờ tiếp theo (V-League) - 1
Công an TP.HCM
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Công an TP.HCM: Chờ bất ngờ tiếp theo (V-League) - 1
Văn Phong, Tiến Dũng, Colonna, Văn Toàn, Tiến Anh, Wesley Nata, Viết Tú, Xuân Tiến, Văn Khang, Lucao, Pedro Henrique
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Công an TP.HCM: Chờ bất ngờ tiếp theo (V-League) - 1
Lê Giang, Quang Hùng, Gia Bảo, Matheus Felipe, Endrick, Phú Đức, Quốc Cường,, Hoàng Phúc, Huy Toàn, Mbo, Tiến Linh

Đội khách hưng phấn

Công an TP.HCM hành quân tới sân Hàng Đẫy với sự tự tin rất cao. Lý do bởi ở ngày khai màn mùa giải mới, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại ứng viên vô địch Hà Nội với tỷ số 2-1, đối thủ vốn được xem là khắc tinh của CLB TPHCM (trước khi đổi tên thành Công an TPHCM). Tiến Linh mở điểm cho Công an TP.HCM, còn thủ môn Patrik Lê Giang liên tục bay lượn để giữ lợi thế cho đội bóng mang tên Bác.

Chờ tân binh 1 triệu USD ra mắt

Trước chuyến hành quân tới làm khách của Thể Công Viettel, Công an TP.HCM đã công bố thêm một tân binh cho mùa giải mới. Đó là Raphael Utzig, cầu thủ 29 tuổi mang hai quốc tịch Brazil và Đức, được định giá gần 1 triệu USD, đứng thứ tư trong danh sách đắt giá của V-League 2025/26.

Cầu thủ cao 1m77 này gia nhập đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức theo dạng cho mượn từ CLB Zira ZK (Azerbaijan). Sự hiện diện của Utzig hứa hẹn sẽ cùng Tiến Linh tăng cường sức mạnh cho hàng công của đội chủ sân Thống Nhất.

8

Man City - Tottenham Hotspur 23.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Tottenham Hotspur
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 23/08
Thể lệ
Tiến Linh và CLB Công an TP.HCM “gây sốt” khi đi tập giữa vạn người xem hợp luyện A80
Tiến Linh và CLB Công an TP.HCM “gây sốt” khi đi tập giữa vạn người xem hợp luyện A80

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và các đồng đội ở CLB bóng đá Công an TP.HCM gây chú ý khi đi bộ ra sân tập ở Hà Nội, giữa hàng vạn người đang ngồi chờ xem...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/08/2025 12:38 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN