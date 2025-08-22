Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Công an TP.HCM: Chờ bất ngờ tiếp theo (V-League)
(19h15, 22/8, vòng 2) Với tâm lý hưng phấn, Công an TP.HCM được dự đoán sẽ gây ra khó khăn cho chủ nhà Thể Công Viettel.
V-League | 19h15, 22/8 | SVĐ Hàng Đẫy
Điểm
Văn Phong
Tiến Dũng
Colonna
Văn Toàn
Tiến Anh
Wesley Nata
Viết Tú
Xuân Tiến
Văn Khang
Lucao
Pedro Henrique
Điểm
Lê Giang
Quang Hùng
Gia Bảo
Matheus Felipe
Endrick
Phú Đức
Quốc Cường,
Hoàng Phúc
Huy Toàn
Mbo
Tiến Linh
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Đội khách hưng phấn
Công an TP.HCM hành quân tới sân Hàng Đẫy với sự tự tin rất cao. Lý do bởi ở ngày khai màn mùa giải mới, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại ứng viên vô địch Hà Nội với tỷ số 2-1, đối thủ vốn được xem là khắc tinh của CLB TPHCM (trước khi đổi tên thành Công an TPHCM). Tiến Linh mở điểm cho Công an TP.HCM, còn thủ môn Patrik Lê Giang liên tục bay lượn để giữ lợi thế cho đội bóng mang tên Bác.
Chờ tân binh 1 triệu USD ra mắt
Trước chuyến hành quân tới làm khách của Thể Công Viettel, Công an TP.HCM đã công bố thêm một tân binh cho mùa giải mới. Đó là Raphael Utzig, cầu thủ 29 tuổi mang hai quốc tịch Brazil và Đức, được định giá gần 1 triệu USD, đứng thứ tư trong danh sách đắt giá của V-League 2025/26.
Cầu thủ cao 1m77 này gia nhập đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức theo dạng cho mượn từ CLB Zira ZK (Azerbaijan). Sự hiện diện của Utzig hứa hẹn sẽ cùng Tiến Linh tăng cường sức mạnh cho hàng công của đội chủ sân Thống Nhất.
