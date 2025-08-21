Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

CLB Nam Định chiêu mộ cựu sao Ajax, đồng đội cũ Onana & De Jong đến V-League

Sự kiện: CLB Nam Định V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng
Nhà đương kim vô địch V-League tiếp tục gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức công bố chiêu một thành công cầu thủ trưởng thành từ CLB Ajax danh tiếng của Hà Lan.

   

🌍 Trưởng thành từ CLB Ajax danh tiếng của Hà Lan

CLB Thép Xanh Nam Định tiếp tục tạo dấu ấn lớn trên thị trường chuyển nhượng khi công bố bản hợp đồng mang tầm châu Âu – Mitchell Clement Dijks, hậu vệ từng khoác áo Ajax Amsterdam, Norwich City và Bologna.

Mitchell Dijks chính thức khoác áo Thép Xanh Nam Định.

Mitchell Dijks chính thức khoác áo Thép Xanh Nam Định.

Với chiều cao 1m94 cùng lối chơi mạnh mẽ, giàu thể lực, Dijks được kỳ vọng sẽ gia cố hàng phòng ngự, mang thêm “chất thép” để Nam Định tự tin hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương V-League 2025/26, đồng thời chinh phục AFC Champions League Two và giải các CLB Đông Nam Á.

Mitchell Dijks sinh năm 1993, quốc tịch Hà Lan, trưởng thành từ học viện trứ danh Ajax – cái nôi của nhiều ngôi sao bóng đá thế giới. Anh được đôn lên đội một năm 2012 và nhanh chóng có danh hiệu vô địch Hà Lan mùa 2012/13.

Sau khi rời Ajax, Dijks từng thi đấu tại Anh trong màu áo Norwich City trước khi chuyển sang Serie A khoác áo Bologna. Trong 4 mùa giải tại Italy, anh ra sân 74 trận, trở thành một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm ở đấu trường chiến thuật khắc nghiệt bậc nhất châu Âu.

Mitchell Dijks (đứng giữa, hàng sau)&nbsp;từng góp mặt trong đội hình CLB Ajax&nbsp;năm 2018.

Mitchell Dijks (đứng giữa, hàng sau) từng góp mặt trong đội hình CLB Ajax năm 2018.

👏 Đồng đội cũ của De Ligt, Onana và De Jong

Điểm nhấn đáng chú ý ở sự nghiệp của Dijks chính là việc anh từng sát cánh cùng hàng loạt siêu sao hiện tại. Giai đoạn 2015-2018 tại Ajax, Dijks đá chung với Matthijs de Ligt và André Onana (MU), cùng với Frenkie de Jong (Barcelona). Trải nghiệm quý báu ấy giúp hậu vệ 32 tuổi tích lũy phong cách chơi bóng hiện đại, tư duy chiến thuật và bản lĩnh đỉnh cao – những phẩm chất được kỳ vọng sẽ mang lại lợi thế lớn cho Nam Định.

💰 Giá trị chuyển nhượng từng chạm mốc 150 tỷ đồng

Mitchell Dijks không chỉ gây ấn tượng bằng kinh nghiệm thi đấu mà còn ở giá trị chuyển nhượng. Theo Transfermarkt, cầu thủ này hiện có giá 600.000 euro (khoảng 18 tỷ đồng). Trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Dijks từng được định giá tới 5 triệu euro (hơn 150 tỷ đồng) – con số vượt trội so với mặt bằng chung của V-League.

Chia sẻ trong ngày ra mắt Thép Xanh Nam Định, Dijks bày tỏ: “Tôi rất vui khi gia nhập đội bóng. Đây là một trải nghiệm thú vị và tôi tin rằng bản thân sẽ giúp CLB gặt hái thành công ở mùa giải tới”.

Mitchell Dijks sát cánh cùng De Ligt ở hàng thủ CLB Ajax.

Mitchell Dijks sát cánh cùng De Ligt ở hàng thủ CLB Ajax.

⚡ Thép Xanh Nam Định khẳng định tham vọng lớn

Sau hai mùa giải liên tiếp vô địch V-League, Nam Định đang hướng đến cú hat-trick lịch sử, trở thành CLB đầu tiên 3 lần liên tiếp đăng quang. Không chỉ dừng lại ở đấu trường quốc nội, đội bóng thành Nam còn đặt quyết tâm khẳng định tên tuổi tại sân chơi quốc tế, nơi những đối thủ mạnh từ Nhật Bản hay Thái Lan chờ đợi.

Việc chiêu mộ hậu vệ từng chinh chiến tại Serie A và khoác áo Ajax như Mitchell Dijks là minh chứng rõ ràng cho tham vọng ấy. Với sự bổ sung chất lượng này, Nam Định không chỉ củng cố hàng thủ mà còn khẳng định V-League hoàn toàn có thể trở thành điểm đến của những cầu thủ từng thi đấu ở môi trường đỉnh cao châu Âu.

Với thương vụ gây chú ý Mitchell Dijks, Thép Xanh Nam Định tiếp tục cho thấy họ không chỉ là một thế lực ở V-League, mà còn sẵn sàng viết tiếp câu chuyện mới cho bóng đá Việt Nam trên bản đồ khu vực và châu lục.

Theo Anh Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

-21/08/2025 20:47 PM (GMT+7)
