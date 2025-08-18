V.League thay đổi vì những trận derby

Nâng tầm cạnh tranh

V.League 2025/26 là mùa giải chứng kiến nhiều trận derby nhất lịch sử, tính trong vòng 20 năm trở lại đây. Việc sáp nhập các tỉnh, thành từ ngày 1/7/2025 giúp cho giải đấu có thêm nhiều màn so tài giữa các đội cùng tỉnh và thành phố. Đấy là chưa kể những trận derby thuộc các đội trong ngành hay lực lượng vũ trang. Ước tính, có tổng cộng 17 cuộc đối đầu với tính chất kể trên, được chia ra làm 2 lượt đi và về của V.League.

Ngày 15/8, trong ngày mùa giải 2025/26 khởi tranh, trận derby đầu tiên đã hiện diện. Đó là màn so tài giữa Công an Hà Nội và Thể Công Viettel. Cuộc đối đầu này không chỉ mang ý nghĩa xoay quanh hai đội bóng của thủ đô. Đây còn là trận đấu giữa hai ứng viên nặng ký cho chức vô địch, cũng như đại diện cho 2 ngành lực lượng vũ trang đầy tự hào: Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân.

Những trận derby khác của V.League sẽ xuất hiện trong thời gian tới của mùa giải gồm có: Hà Nội - Công an Hà Nội, Hà Nội - Thể Công Viettel (derby thủ đô), Nam Định - Ninh Bình (derby Ninh Bình), Becamex TP.HCM - Công an TP.HCM (derby TP.HCM), Công an Hà Nội - Công an TP.HCM (derby ngành Công an) hay Công an TP.HCM - Thể Công Viettel (derby ngành lực lượng vũ trang), Sông Lam Nghệ An - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (derby miền Trung).

Chờ đợi derby ngành Công an giữa CLB Công an Hà Nội và Công an TP HCM.

Một điểm đặc biệt là các đội bóng liên quan kể trên đều có sự đầu tư kỹ càng về nhân sự hướng tới mùa giải mới 2025/26. Ngoài những cái tên vốn là thế lực V.League vài năm trở lại đây như Hà Nội, Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Nam Định thì 3 cái tên khác gồm Công an TP.HCM, Ninh Bình hay Becamex TP.HCM cũng đã nâng cấp đội hình nhằm hướng tới mục tiêu top 3 tại mùa giải 2025/26.

Chính điều này hứa hẹn nâng tầm tính cạnh tranh cho các trận derby tại V.League. Những màn so tài đẳng cấp giữa các đội có liên quan đến địa lý hoặc ngành nghề cũng được rộng mở. Từ việc chỉ tập trung ở các trận đấu phía Bắc, derby V.League sẽ trở lại TP.HCM với một diện mạo hứa hẹn đạt trình độ cao hơn. Chiến thắng của CLB Công an TP.HCM trước Hà Nội - đội vô địch V.League 6 lần trong lịch sử ở vòng đầu tiên là minh chứng cho điều đó.

Nếu có một điều tiếc nuối cho V.League 2025/26 là sự thiếu vắng của derby Quảng - Đà. Dù đều trụ hạng thành công nhưng hai đội bóng đã không thể có thêm mùa giải so tài cùng nhau ở giải chuyên nghiệp quốc gia. Đội bóng đất Quảng dù rất nỗ lực nhưng cũng đành buông xuôi trong việc tìm kiếm nhà tài trợ đồng hành. Vô hình trung, Quảng Nam - CLB từng vô địch V.League 2017 lặng lẽ chìm vào dĩ vãng. Derby Quảng đà cũng vì thế mà chỉ còn tồn tại trong những thước phim lịch sử…

Đẩy mạnh giá trị

Quay trở lại với những tín hiệu tích cực hơn từ số lượng các trận derby tăng lên đáng kể ở V.League 2025/26, chuyện các CLB “tức nhau tiếng gáy” giúp V.League hưởng lợi. Một năm trước theo dữ liệu của Transfermarkt, giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam chỉ được định giá 37,22 triệu euro.

Tuy nhiên nhờ hoạt động mua sắm rầm rộ ở thị trường chuyển nhượng, V.League đã gần chạm ngưỡng 55 triệu euro ở khởi đầu mùa 2025/26. Các CLB nằm trong nhóm “derby” dẫn đầu danh sách mua sắm. Nam Định gần chạm ngưỡng 10 triệu euro về giá trị đội hình. CLB Công an Hà Nội (6,8 triệu euro), Hà Nội (5,65 triệu euro), Công an TP.HCM (4,4 triệu euro), Thể Công Viettel (4,13 triệu euro), Ninh Bình (3,98 triệu euro), Becamex TP.HCM (3,01 triệu euro) chia nhau các vị trí từ thứ 1 đến thứ 6.

Hai đội bóng ở miền Trung gồm Sông Lam Nghệ An (2,74 triệu euro) hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (2,8 triệu euro) cũng được xếp vị trí thứ 8 và 9 trong danh sách 14 đội tham dự mùa giải này. Trong đó, Hà Tĩnh khiến tất cả bất ngờ khi đưa Yevgenjy Serdyuk về Việt Nam. Nên nhớ, cầu thủ người Ukraine xếp top 5 cái tên đắt giá nhất V.League mùa này. Anh được Transfermarkt định giá 800.000 euro. Tất nhiên, Hà Tĩnh có thể không mất một khoản chi phí lớn cho hoạt động chuyển nhượng xoay quanh tiền đạo kể trên. Nhưng với mức giá trị như vậy, đội bóng miền Trung hứa hẹn cũng phải chi ra một khoản đãi ngộ đủ hậu hĩnh để thuyết phục Yevgenjy Seryuk trở về V.League chơi bóng.

Sẽ không bất ngờ khi các trận derby V.League 2025/26 quyết định đến cuộc đua vô địch mùa giải này. Điều đó cũng khiến cho những trận derby trở nên hấp dẫn hơn, kịch tính hơn. Chẳng nói đâu xa, trận mở màn giữa Công an Hà Nội và Thể Công Viettel là minh chứng rõ nét. Đội bóng ngành Công an khiến người hâm mộ ấn tượng với khả năng chuyển đổi trạng thái đạt trình độ khu vực. Trong khi đó, Thể Công Viettel dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov đã chơi bài bản hơn, toan tính hơn và hiệu quả hơn.

Kết quả hoà 1-1 cho thấy sự ngang ngửa về trình độ, giằng co về đấu pháp giữa hai đại diện thủ đô cũng như 2 ngành lực lượng vũ trang của Việt Nam!