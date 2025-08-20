Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Ba đại diện V-League vào tốp 10 đội bóng đắt giá nhất Đông Nam Á

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

ANTD.VN - CLB Nam Định (tổng giá trị chuyển nhượng 9,21 triệu euro), CLB Công an Hà Nội (6,8 triệu euro), CLB Hà Nội (5,65 triệu euro) lần lượt xếp thứ 3, 7, 9 trong tốp 10 đội bóng đắt giá nhất Đông Nam Á hiện tại.

   

Mùa giải 2025/26 đã lăn bóng trên toàn Đông Nam Á. Với việc nhiều quốc gia trong khu vực nâng hạn mức đăng ký ngoại binh, giá trị của các CLB cũng như giải đấu gia tăng đáng kể.

Giá trị hiện tại của các giải vô địch quốc gia khu vực Đông Nam Á

Giá trị hiện tại của các giải vô địch quốc gia khu vực Đông Nam Á

Trong đó, giải vô địch quốc gia Việt Nam - V-League tăng mạnh nhất với tổng giá trị 53,74 triệu euro/14 CLB, tăng 10,81% so với mùa trước, và xếp thứ ba trên bảng xếp hạng Đông Nam Á hiện tại.

Mức tăng này chưa dừng lại khi ban tổ chức cho phép các CLB đăng ký bổ sung cầu thủ tới trước ngày 27-8 tới.

Hai giải đấu xếp trên V-League ở Đông Nam Á là giải vô địch quốc gia Indonesia - 71,54 triệu euro/18 CLB, tăng 4,2% giá trị, và giải vô địch quốc gia Thái Lan - 76,84 triệu euro/16 CLB, tăng 1,36% giá trị.

Công an Hà Nội FC đắt giá thứ 7 Đông Nam Á hiện tại

Công an Hà Nội FC đắt giá thứ 7 Đông Nam Á hiện tại

Trong khi đó, tốp 10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á gọi tên các đội bóng Thái Lan (3), Việt Nam (3), Malaysia (2), Indonesia (1), Singapore (1).

Ba đại diện của Việt Nam là Nam Định (tổng giá trị chuyển nhượng 9,21 triệu euro), Công an Hà Nội (6,8 triệu euro), Hà Nội (5,65 triệu euro) lần lượt xếp thứ 3, 7, 9 trong tốp 10.

Ở bảng xếp hạng này, Buriram Utd của Thái Lan - đương kim vô địch C1 Đông Nam Á, một trong hai đội Đông Nam Á giành quyền dự C1 châu Á mùa này, dẫn đầu với đội hình 15,25 triệu euro.

Đại diện còn lại của khu vực dự C1 châu Á là Johor Darul Ta'zim (Malaysia) xếp nhì Đông Nam Á với đội hình 14,10 triệu euro.

Giải vô địch quốc gia Indonesia có tới 18 CLB, cho phép mỗi CLB đăng ký tới 11 ngoại binh - nhiều thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau Malaysia (15 ngoại binh/CLB) - song chỉ có một đại diện nằm vị trí 10/10 là Dewa United (5,49 triệu euro).

Quang Hải đối đầu Chanathip lúc 19 giờ ngày 20-8
Quang Hải đối đầu Chanathip lúc 19 giờ ngày 20-8

(PLO)-Quang Hải đối đầu Chanathip, lâu lắm rồi hai cầu thủ này mới gặp nhau ở giải khu vực lúc 19 giờ ngày 20-8

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Băng Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/08/2025 11:43 AM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN