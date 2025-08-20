Ba đại diện V-League vào tốp 10 đội bóng đắt giá nhất Đông Nam Á

Mùa giải 2025/26 đã lăn bóng trên toàn Đông Nam Á. Với việc nhiều quốc gia trong khu vực nâng hạn mức đăng ký ngoại binh, giá trị của các CLB cũng như giải đấu gia tăng đáng kể.

Giá trị hiện tại của các giải vô địch quốc gia khu vực Đông Nam Á

Trong đó, giải vô địch quốc gia Việt Nam - V-League tăng mạnh nhất với tổng giá trị 53,74 triệu euro/14 CLB, tăng 10,81% so với mùa trước, và xếp thứ ba trên bảng xếp hạng Đông Nam Á hiện tại.

Mức tăng này chưa dừng lại khi ban tổ chức cho phép các CLB đăng ký bổ sung cầu thủ tới trước ngày 27-8 tới.

Hai giải đấu xếp trên V-League ở Đông Nam Á là giải vô địch quốc gia Indonesia - 71,54 triệu euro/18 CLB, tăng 4,2% giá trị, và giải vô địch quốc gia Thái Lan - 76,84 triệu euro/16 CLB, tăng 1,36% giá trị.

Công an Hà Nội FC đắt giá thứ 7 Đông Nam Á hiện tại

Trong khi đó, tốp 10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á gọi tên các đội bóng Thái Lan (3), Việt Nam (3), Malaysia (2), Indonesia (1), Singapore (1).

Ba đại diện của Việt Nam là Nam Định (tổng giá trị chuyển nhượng 9,21 triệu euro), Công an Hà Nội (6,8 triệu euro), Hà Nội (5,65 triệu euro) lần lượt xếp thứ 3, 7, 9 trong tốp 10.

Ở bảng xếp hạng này, Buriram Utd của Thái Lan - đương kim vô địch C1 Đông Nam Á, một trong hai đội Đông Nam Á giành quyền dự C1 châu Á mùa này, dẫn đầu với đội hình 15,25 triệu euro.

Đại diện còn lại của khu vực dự C1 châu Á là Johor Darul Ta'zim (Malaysia) xếp nhì Đông Nam Á với đội hình 14,10 triệu euro.

Giải vô địch quốc gia Indonesia có tới 18 CLB, cho phép mỗi CLB đăng ký tới 11 ngoại binh - nhiều thứ hai Đông Nam Á, chỉ sau Malaysia (15 ngoại binh/CLB) - song chỉ có một đại diện nằm vị trí 10/10 là Dewa United (5,49 triệu euro).