CLB Công an TP.HCM đón ngôi sao giá triệu đô, trợ chiến Tiến Linh so tài V-League

🔥 Tân binh có trị giá gần chạm mốc triệu USD

Thị trường chuyển nhượng V-League 2025/26 tiếp tục sôi động khi CLB Công an TP.HCM công bố thêm một tân binh cực kỳ chất lượng. Đó là tiền đạo người Brazil có tên Raphael Schorr Utzig. Sự góp mặt của chân sút trị giá gần 1 triệu USD hứa hẹn giúp thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tăng sức mạnh đáng kể ở mặt trận tấn công.

Raphael Schorr Utzig sẽ khoác chiếc áo số 10 ở CLB Công an TP.HCM.

Ở tuổi 29, Raphael Schorr Utzig đang ở giai đoạn chín nhất sự nghiệp. Sau khi rời CLB Zira (giải VĐQG Azerbaijan), anh lập tức được Công an TP.HCM đưa về theo bản hợp đồng cho mượn kéo dài 1 mùa giải, với mức phí khoảng 7,8 tỷ đồng.

Utzig có phong cách chơi bóng hiện đại, tốc độ, khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp cùng những pha dứt điểm đa dạng. Anh có thể thi đấu ở cả ba vị trí trên hàng công, từ cánh trái, cánh phải cho tới trung phong, qua đó mang lại nhiều phương án chiến thuật cho HLV Lê Huỳnh Đức.

Theo định giá từ Transfermarkt, Utzig hiện có giá trị khoảng 850.000 euro (tương đương gần 1 triệu USD), thuộc nhóm ngoại binh đắt đỏ nhất V-League 2025/26. Đây là con số phản ánh đúng đẳng cấp của tiền đạo từng chinh chiến tại Brazil, Hàn Quốc và Azerbaijan.

⚡ Đối tác ăn ý mới của Tiến Linh?

Ngay ở trận mở màn mùa giải, Nguyễn Tiến Linh đã chứng minh vai trò thủ lĩnh hàng công khi ghi bàn chỉ sau 2 phút, giúp Công an TP.HCM hạ gục Hà Nội FC với tỉ số chung cuộc 2-1. Tuy nhiên, việc phải “gánh team” trong suốt cả mùa giải là áp lực không nhỏ với tiền đạo chủ lực tuyển Việt Nam.

Raphael Schorr Utzig cùng đồng đội đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho trận làm khách trước Thể Công Viettel ở vòng 2 của V-League 2025/26.

Sự xuất hiện của cầu thủ từng được ra sân ở đấu trường UEFA Europa League hay UEFA Europa Conference League được coi là mảnh ghép quan trọng, giúp giảm tải sức ép cho Tiến Linh. Nếu cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, bộ đôi này hoàn toàn có thể trở thành “cặp song sát” lợi hại nhất V-League 2025/26, sẵn sàng khuấy đảo mọi hàng thủ.

🏆 Tham vọng đua vô địch của Công an TP.HCM

Không dừng lại ở Utzig, đội bóng thành phố mang tên Bác đã sớm thể hiện tham vọng lớn bằng loạt bản hợp đồng chất lượng như trung vệ Matheus Felipe (Brazil), tiền vệ Samuel Bastien (Bỉ) hay tiền đạo Noel Mbo (Anh). Sự kết hợp giữa dàn ngoại binh “khủng” và những trụ cột nội binh như Tiến Linh, Phạm Đức Huy, Võ Huy Toàn, thủ môn Patrik Lê Giang… biến Công an TP.HCM thành cái tên cực kỳ đáng gờm ở mùa giải năm nay.

Theo kế hoạch, Raphael Schorr Utzig (được CLB Công an TP.HCM trao chiếc áo số 10) đã có mặt cùng toàn đội tại Hà Nội và nhiều khả năng sẽ ra mắt trong trận đấu gặp Thể Công Viettel ở vòng 2 V-League 2025/26 diễn ra tối 22/8. Đây hứa hẹn sẽ là màn chào sân rất được chờ đợi.

Với lực lượng hùng hậu và những bước đi quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng, CLB Công an TP.HCM cho thấy rõ khát vọng cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch V-League 2025/26. Người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi màn kết hợp giữa chân sút Utzig và “Vua phá lưới nội” Tiến Linh trong màu áo đỏ đầy tham vọng.