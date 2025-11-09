Trực tiếp bóng đá SLNA - Becamex TP.HCM: Thoát khỏi vùng nguy hiểm (V-League)

V-League | 18h, 9/11 | Vinh Sông Lam Nghệ An 0 - 0 Becamex TP.HCM (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP.HCM Becamex TP.HCM Điểm Văn Bình Văn Cường Văn Thành Justin Garcia Văn Huy Văn Lương Bá Quyền Khắc Ngọc Long Vũ Olaha Moore Điểm Minh Toàn Tùng Quốc Đình Khương Milos Minh Trọng Thành Nhân Văn Anh Trung Hiếu Việt Cường Hugo Ugochukwu Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An Becamex TP.HCM Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Bình, Văn Cường, Văn Thành, Justin Garcia, Văn Huy, Văn Lương, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Long Vũ, Olaha, Moore Minh Toàn, Tùng Quốc, Đình Khương, Milos, Minh Trọng, Thành Nhân, Văn Anh, Trung Hiếu, Việt Cường, Hugo, Ugochukwu

Thoát khỏi vùng nguy hiểm

Sông Lam Nghệ An đã rơi xuống nhóm rớt hạng sau kết quả các trận đấu ngày thứ Bảy. Họ chỉ là 1 trong 4 đội đang cùng có 4 điểm trên BXH lúc này, do đó cuộc đua trụ hạng đang trở nên rất khốc liệt.

Mặc dù về mặt vị trí chưa đứng gần khu vực xuống hạng, nhưng Becamex TP.HCM (11 điểm, hạng 8) cũng chỉ hơn nhóm "đèn đỏ" 4 điểm. Họ có thể còn bị đẩy xuống dưới nếu những Nam Định và Thanh Hóa thắng được trận chưa đá.

Khó lường thực lực

Mặc dù hai đội đang có vị trí thấp, phong độ của mỗi bên đều đang ổn định hơn nhiều so với khởi đầu mùa giải. SLNA thua Ninh Bình chỉ 0-1 ở vòng trước và họ đáng lẽ đã có thể tận dụng các cơ hội của mình để ghi được 1 bàn. Becamex TP.HCM thì vừa có thắng lợi ấn tượng 2-1 trước Hải Phòng, khiến họ từ tháng 10 đến nay thua đúng 1 trận (và đó là thua sát nút Hà Nội FC 2-3).

