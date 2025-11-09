Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá SLNA - Becamex TP.HCM: Thoát khỏi vùng nguy hiểm (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Sông Lam Nghệ An

(18h, 9/11, vòng 11 V-League) Trận chiến giữa hai đội sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua trụ hạng giữa lúc hai đội đang chơi không tệ.

   

V-League | 18h, 9/11 | Vinh

Sông Lam Nghệ An
Trực tiếp bóng đá SLNA - Becamex TP.HCM: Thoát khỏi vùng nguy hiểm (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá SLNA - Becamex TP.HCM: Thoát khỏi vùng nguy hiểm (V-League) - 1
Becamex TP.HCM
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá SLNA - Becamex TP.HCM: Thoát khỏi vùng nguy hiểm (V-League) - 1
Văn Bình, Văn Cường, Văn Thành, Justin Garcia, Văn Huy, Văn Lương, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Long Vũ, Olaha, Moore
Trực tiếp bóng đá SLNA - Becamex TP.HCM: Thoát khỏi vùng nguy hiểm (V-League) - 1
Minh Toàn, Tùng Quốc, Đình Khương, Milos, Minh Trọng, Thành Nhân, Văn Anh, Trung Hiếu, Việt Cường, Hugo, Ugochukwu

Thoát khỏi vùng nguy hiểm

Sông Lam Nghệ An đã rơi xuống nhóm rớt hạng sau kết quả các trận đấu ngày thứ Bảy. Họ chỉ là 1 trong 4 đội đang cùng có 4 điểm trên BXH lúc này, do đó cuộc đua trụ hạng đang trở nên rất khốc liệt. 

Mặc dù về mặt vị trí chưa đứng gần khu vực xuống hạng, nhưng Becamex TP.HCM (11 điểm, hạng 8) cũng chỉ hơn nhóm "đèn đỏ" 4 điểm. Họ có thể còn bị đẩy xuống dưới nếu những Nam Định và Thanh Hóa thắng được trận chưa đá.

Khó lường thực lực

Mặc dù hai đội đang có vị trí thấp, phong độ của mỗi bên đều đang ổn định hơn nhiều so với khởi đầu mùa giải. SLNA thua Ninh Bình chỉ 0-1 ở vòng trước và họ đáng lẽ đã có thể tận dụng các cơ hội của mình để ghi được 1 bàn. Becamex TP.HCM thì vừa có thắng lợi ấn tượng 2-1 trước Hải Phòng, khiến họ từ tháng 10 đến nay thua đúng 1 trận (và đó là thua sát nút Hà Nội FC 2-3).

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

09/11/2025 12:02 PM (GMT+7)
