Trực tiếp bóng đá SLNA - Becamex TP.HCM: Thoát khỏi vùng nguy hiểm (V-League)
(18h, 9/11, vòng 11 V-League) Trận chiến giữa hai đội sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua trụ hạng giữa lúc hai đội đang chơi không tệ.
V-League | 18h, 9/11 | Vinh
Điểm
Văn Bình
Văn Cường
Văn Thành
Justin Garcia
Văn Huy
Văn Lương
Bá Quyền
Khắc Ngọc
Long Vũ
Olaha
Moore
Điểm
Minh Toàn
Tùng Quốc
Đình Khương
Milos
Minh Trọng
Thành Nhân
Văn Anh
Trung Hiếu
Việt Cường
Hugo
Ugochukwu
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Thoát khỏi vùng nguy hiểm
Sông Lam Nghệ An đã rơi xuống nhóm rớt hạng sau kết quả các trận đấu ngày thứ Bảy. Họ chỉ là 1 trong 4 đội đang cùng có 4 điểm trên BXH lúc này, do đó cuộc đua trụ hạng đang trở nên rất khốc liệt.
Mặc dù về mặt vị trí chưa đứng gần khu vực xuống hạng, nhưng Becamex TP.HCM (11 điểm, hạng 8) cũng chỉ hơn nhóm "đèn đỏ" 4 điểm. Họ có thể còn bị đẩy xuống dưới nếu những Nam Định và Thanh Hóa thắng được trận chưa đá.
Khó lường thực lực
Mặc dù hai đội đang có vị trí thấp, phong độ của mỗi bên đều đang ổn định hơn nhiều so với khởi đầu mùa giải. SLNA thua Ninh Bình chỉ 0-1 ở vòng trước và họ đáng lẽ đã có thể tận dụng các cơ hội của mình để ghi được 1 bàn. Becamex TP.HCM thì vừa có thắng lợi ấn tượng 2-1 trước Hải Phòng, khiến họ từ tháng 10 đến nay thua đúng 1 trận (và đó là thua sát nút Hà Nội FC 2-3).
