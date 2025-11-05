Kết quả bóng đá Nam Định - Gamba Osaka: Phủ đầu sắc lẹm, tranh cãi penalty hụt (Cúp C2 châu Á)

Ở lượt đi, Gamba Osaka đánh bại Nam Định 3-1 trên đất Nhật. Trong trận tái đấu trên sân Thiên Trường, đoàn quân của HLV Andre Lima đặt mục tiêu trả món nợ đã vay. Vì thế, Nam Định bắt đầu trận đấu với 9 ngoại binh, cùng với bộ đôi nội binh là Đặng Văn Tới và Dương Thanh Hào.

Nam Định (áo trắng) thi đấu quyết tâm với Gamba Osaka

Mục tiêu là vậy nhưng Nam Định lại khởi đầu trận đấu không tốt. Ngay phút thứ 8, có đến 6 cầu thủ Nam Định trong vòng cấm nhưng đội chủ nhà lại phòng ngự không tốt, tạo điều kiện để Rin Mito đánh đầu cận thành đánh bại thủ môn Caique.

Khoảng thời gian sau đó chứng kiến nỗ lực gỡ hòa của Nam Định. Đại diện của V-League tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng, chấp nhận bị dẫn bàn sau hiệp đầu tiên.

Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực không ngừng nghỉ của Nam Định, với sức ép nghẹt thở được đội chủ nhà tạo ra. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ dừng lại ở mức độ cơ hội.

Tranh cãi xảy ra ở phút 87 của trận đấu. Bóng đã chạm tay của cầu thủ Gamba Osaka sau cú dứt điểm của cầu thủ Nam Định. Đội chủ nhà phản ứng dữ dội, đòi penalty. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng là không có penalty cho Nam Định. Vì vậy, đại diện của V-League chấp nhận thất bại trên sân nhà.

Tỷ số chung cuộc: Nam Định 0-1 Gamba Osaka (hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn

Gamba Osaka: Rin Mito 8'

Đội hình thi đấu

Nam Định: Caique, Đặng Văn Tới, Walber, Lucas, Dương Thanh Hào, Dijks, Romulo, Eid Mahmoud, Hansen, Percy Tau, Caio Cesar

Gamba Osaka: Higashiguchi, Kishimoto, Nakatani, Miura, Hatsuse, Abe, Mito, Yamashita, Usami, Okunuki, Jebali