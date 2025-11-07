Tân binh Ninh Bình ‘làm mưa làm gió’ ở V-League

Đây là trận thứ hai liên tiếp đội bóng tân binh Ninh Bình được thi đấu tại tổ ấm của mình, và mục tiêu của họ không gì khác ngoài việc giành trọn 3 điểm để duy trì vị thế dẫn đầu. Tuy nhiên, đoàn quân xứ Nghệ cho thấy họ không dễ bị khuất phục khi chơi một trận đầy quyết tâm và kỷ luật.

Hàng phòng ngự của SL Nghệ An, đặc biệt là thủ môn trẻ Cao Văn Bình, đã trở thành chốt chặn vững chắc khiến các chân sút Ninh Bình nhiều lần nản lòng. Thủ thành sinh năm 2003 có màn trình diễn chói sáng khi liên tục hóa giải các pha dứt điểm nguy hiểm của đội chủ nhà. Không chỉ biết phòng ngự, SL Nghệ An còn cho thấy sự sắc bén trong phản công. Nhiều lần, các pha lên bóng tốc độ của họ khiến khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm chao đảo, buộc thủ môn tuyển Việt Nam phải trổ tài cứu thua xuất sắc để giữ vững thế cân bằng.

Phải đến những phút cuối của trận đấu, sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, tân binh Ninh Bình mới có thể phá vỡ thế bế tắc. Cầu thủ vào sân thay người Gia Hưng tỏa sáng đúng lúc với pha lập công quý giá, mang về chiến thắng tối thiểu nhưng vô cùng quan trọng cho đội bóng cố đô. 3 điểm trọn vẹn giúp tân binh Ninh Bình bảo toàn ngôi đầu và tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho chặng đua vô địch đang ngày càng gay cấn.

Ninh Bình vừa thăng hạng đã liên tục dẫn đầu V-League mùa này cho đến vòng 10. Ảnh: CCT.

Trái ngược với niềm vui của Ninh Bình, đội bóng đang có phong độ cao Hải Phòng đặt mục tiêu chen chân vào tốp 3, lại nhận thất bại đáng tiếc trước chủ nhà Becamex TP.HCM. Sau ba chiến thắng liên tiếp, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm tràn đầy tự tin làm khách ở sân Gò Đậu, nhưng lại vấp phải một đối thủ đang hồi sinh mạnh mẽ. Thất bại này khiến Hải Phòng bỏ lỡ cơ hội vượt qua Thể Công Viettel để chiếm vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, đồng thời chấm dứt chuỗi trận thăng hoa của đội bóng đất Cảng.

Về phần mình, Becamex TP.HCM đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ rệt dưới thời tân HLV Đặng Trần Chỉnh. Kể từ khi chiến lược gia kỳ cựu này tiếp quản ghế nóng, họ giành được 4 điểm trong hai trận đấu liên tiếp trước các đối thủ mạnh là tân bình Ninh Bình và Hải Phòng. Sự thay đổi trong lối chơi và tinh thần chiến đấu đã giúp Becamex TP.HCM trở lại cuộc đua ở nhóm giữa bảng xếp hạng, đồng thời cho thấy họ hoàn toàn có thể trở thành “ngựa ô” của mùa giải năm nay.

Trong khi đó, Hà Nội FC cũng có một ngày thi đấu rực rỡ để xua tan nỗi thất vọng sau trận thua ở vòng 9. Tiếp đón PVF-CAND trên sân Hàng Đẫy, đội bóng của HLV Harry Kewell nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Úc, Hà Nội FC thể hiện lối chơi tốc độ, pressing quyết liệt và hiệu quả hơn hẳn so với những trận trước. Ngay trong hiệp 1, họ đã vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Daniel Floro và Đỗ Hoàng Hên, với cả hai pha lập công đều đến từ những đường kiến tạo tinh tế của Luiz Fernando.

HA Gia Lai không thể chống chọi Hà Tĩnh đang có phong độ cao. Ảnh: CCT.

Không dừng lại ở đó, Hà Nội FC tiếp tục duy trì thế trận tấn công mạnh mẽ trong hiệp 2. Hoàng Hên hoàn tất cú đúp cho riêng mình, trước khi Phạm Tuấn Hải, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị, ấn định chiến thắng 4-0 thuyết phục. Kết quả này giúp Hà Nội FC cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng và thắp lại hy vọng đua vô địch sau khởi đầu chệch choạc. Dưới triều đại của Kewell, đội bóng Thủ đô đã giành 2 chiến thắng sau 4 trận, với phong độ của các trụ cột đang dần ổn định.

Trong đó, Đỗ Hoàng Hên đang nổi lên như một hiện tượng của mùa giải. Chỉ sau 4 lần ra sân, anh đã có 3 pha lập công, hiệu suất ghi bàn thuộc hàng cao nhất tại V-League hiện nay. Phong độ ấn tượng của cầu thủ ngoại mới nhập tịch này giúp hàng công Hà Nội FC trở nên nguy hiểm hơn, mang lại niềm tin rằng đội bóng có thể tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục ở giai đoạn lượt về.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi đánh bại HA Gia Lai 1-0 để giành chiến thắng thứ hai liên tiếp trên sân nhà. Đội bóng miền Trung đang khẳng định vị thế vững chắc ở nhóm trên bảng xếp hạng, dù trải qua nhiều biến động về nhân sự huấn luyện. Sau khi chia tay HLV Nguyễn Thành Công, người kế nhiệm Nguyễn Công Mạnh, cũng là một nhà cầm quân trẻ xứ Nghệ, đã duy trì được sự ổn định và bản sắc kỷ luật vốn là đặc trưng của đội bóng.

Becamex TP.HCM cắt đứt mạch thắng của CLB Hải Phòng. Ảnh: CCT.

Trong hai mùa giải gần đây, Hà Tĩnh được xem là một trong những hiện tượng thú vị của V-League nhờ phong cách thi đấu gắn kết, kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội tốt. Dưới bàn tay của HLV Công Mạnh, đội bóng này tiếp tục là thử thách khó chịu cho bất kỳ đối thủ nào.

Theo lịch thi đấu, hai trận đấu muộn nhất của vòng 10 V-League 2025-2026 sẽ diễn ra vào ngày 24-2-2026: Thanh Hóa tiếp đón CLB Công an Hà Nội, trong khi Thể Công Viettel đối đầu với Nam Định. Kết quả của hai trận này hứa hẹn sẽ tác động mạnh đến cục diện nhóm đầu, đặc biệt là cuộc đua tốp 3 đang vô cùng sít sao.

Sau 10 vòng đấu, V-League 2025-2026 đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt ở mọi vị trí, từ ngôi đầu bảng đến cuộc chiến trụ hạng. Với phong độ ổn định, tân binh Ninh Bình tiếp tục khẳng định tham vọng vô địch, trong khi Hà Nội FC, Hải Phòng và Thể Công Viettel vẫn kiên trì bám đuổi. Mùa giải mới chỉ ở chặng đầu, nhưng diễn biến kịch tính cho thấy người hâm mộ sẽ còn được chứng kiến nhiều bất ngờ thú vị trong hành trình còn lại ở hai đầu bảng xếp hạng.

Hai đội tân binh Ninh Bình và PVF-CAND có vị trí trái ngược nhau trên bảng xếp hạng.