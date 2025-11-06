Kết quả bóng đá Macarthur - Công an Hà Nội: Rượt đuổi hấp dẫn, cay đắng cuối trận (Cúp C2 châu Á)

Macarthur và Công an Hà Nội tạo nên thế trận ăn miếng, trả miếng hấp dẫn trong hiệp đấu thứ nhất. Macarthur sắc sảo hơn khi mở điểm ở phút 20. Vickery băng xuống đáy biên và căng ngang vào trong. Hậu vệ Công an Hà Nội không chặn được và Grzan dễ dàng đá vào lưới ở cự ly gần.

Công an Hà Nội không hề nao núng sau khi nhận bàn thua. Phút 30, Lê Văn Đô đá phạt và tạo nên pha hỗn loạn trong vòng cấm và Adou Minh tung cú dứt điểm về phía góc xa. Thủ môn của Macarthur bị che mắt và phản ứng chậm trong tình huống này.

Niềm vui hiếm hoi của Công an Hà Nội trước Macarthur

Bước sang hiệp hai, Công an Hà Nội tạo ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành của Macarthur nhưng không thể ghi bàn. Sự phung phí đã khiến đội bóng ngành Công an phải trả giá.

Phút 75, Macarthur có bàn vượt lên. Caceres bắt vô lê ngoài vòng cấm, đưa bóng đi trúng người Mauk. Bóng đổi hướng và bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Nguyễn Filip.

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Công an Hà Nội chấp nhận thua Macarthur với tỷ số 1-2. Kết quả này khiến đại diện của V-League tụt xuống vị trí thứ 2 bảng E Cúp C2 châu Á. Macarthur vượt qua chính Công an Hà Nội để dẫn đầu với 7 điểm trong tay, hơn đoàn quân HLV Polking 2 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Macarthur 2-1 Công an Hà Nội (H1: 1-1)

Ghi bàn:

Macarthur: Grzan 20', Caceres 75'

Công an Hà Nội: Adou Minh 30'

Đội hình xuất phát:

Macarthur: Kurto, Da Silva, Uskok, Talbot, Politidis, Caceres, Randazzo, Brattan, Grzan, Vickery, Ji Dong Won

Công an Hà Nội: Filip Nguyễn, Đình Trọng, Hugo Gomes, Quang Vinh, Vitao, Stefan Mauk, Quang Hải, Adou Minh, Văn Đô, Rogerio Alves, Artur