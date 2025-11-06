Kết quả bóng đá Macarthur - Công an Hà Nội: Rượt đuổi hấp dẫn, cay đắng cuối trận (Cúp C2 châu Á)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Werder Bremen vs Wolfsburg
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Paris FC vs Rennes
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Manchester United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Hamburger SV vs Borussia Dortmund
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs Heidenheim
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
West Ham United vs Burnley
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Fulham
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Olympique Marseille vs Brest
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Juventus vs Torino
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Sunderland vs Arsenal
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atlético de Madrid vs Levante
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Parma vs Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Wolverhampton Wanderers
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Bologna vs Napoli
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Eintracht Frankfurt vs Mainz 05
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Celta de Vigo vs Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Kết quả bóng đá Macarthur - Công an Hà Nội: Rượt đuổi hấp dẫn, cay đắng cuối trận (Cúp C2 châu Á)

(Bảng E Cúp C2 châu Á) Công an Hà Nội chơi trên cơ Macarthur nhưng lại không thể có được niềm vui trọn vẹn.

Macarthur và Công an Hà Nội tạo nên thế trận ăn miếng, trả miếng hấp dẫn trong hiệp đấu thứ nhất. Macarthur sắc sảo hơn khi mở điểm ở phút 20. Vickery băng xuống đáy biên và căng ngang vào trong. Hậu vệ Công an Hà Nội không chặn được và Grzan dễ dàng đá vào lưới ở cự ly gần.

Công an Hà Nội không hề nao núng sau khi nhận bàn thua. Phút 30, Lê Văn Đô đá phạt và tạo nên pha hỗn loạn trong vòng cấm và Adou Minh tung cú dứt điểm về phía góc xa. Thủ môn của Macarthur bị che mắt và phản ứng chậm trong tình huống này. 

Niềm vui hiếm hoi của Công an Hà Nội trước&nbsp;Macarthur

Niềm vui hiếm hoi của Công an Hà Nội trước Macarthur

Bước sang hiệp hai, Công an Hà Nội tạo ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành của Macarthur nhưng không thể ghi bàn. Sự phung phí đã khiến đội bóng ngành Công an phải trả giá. 

Phút 75, Macarthur có bàn vượt lên. Caceres bắt vô lê ngoài vòng cấm, đưa bóng đi trúng người Mauk. Bóng đổi hướng và bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Nguyễn Filip.

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Công an Hà Nội chấp nhận thua Macarthur với tỷ số 1-2. Kết quả này khiến đại diện của V-League tụt xuống vị trí thứ 2 bảng E Cúp C2 châu Á. Macarthur vượt qua chính Công an Hà Nội để dẫn đầu với 7 điểm trong tay, hơn đoàn quân HLV Polking 2 điểm. 

Tỷ số chung cuộc: Macarthur 2-1 Công an Hà Nội (H1: 1-1)

Ghi bàn: 

Macarthur: Grzan 20', Caceres 75'

Công an Hà Nội: Adou Minh 30'

Đội hình xuất phát: 

Macarthur: Kurto, Da Silva, Uskok, Talbot, Politidis, Caceres, Randazzo, Brattan, Grzan, Vickery, Ji Dong Won

Công an Hà Nội: Filip Nguyễn, Đình Trọng, Hugo Gomes, Quang Vinh, Vitao, Stefan Mauk, Quang Hải, Adou Minh, Văn Đô, Rogerio Alves, Artur

Kết quả bóng đá Công an Hà Nội - Tai Po: Ngoại binh tỏa sáng, Phan Văn Đức ấn định (Cúp C2 châu Á)
Kết quả bóng đá Công an Hà Nội - Tai Po: Ngoại binh tỏa sáng, Phan Văn Đức ấn định (Cúp C2 châu Á)

Ngoại binh Alves tỏa sáng trong hiệp một trong khi Phan Văn Đức là người ấn định tỉ số trận đấu.

Bấm xem >>

Theo Phong Đức

06/11/2025 15:51 PM (GMT+7)
