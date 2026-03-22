Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Atletico Madrid: Đọ tài đỉnh cao, derby rực lửa (La Liga)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Newcastle United vs Sunderland 22/03/26 - Trực tiếp
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
1
Logo Sunderland - SUN Sunderland
1
Barcelona vs Rayo Vallecano 22/03/26 - Trực tiếp
Logo Barcelona - BAR Barcelona
0
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
0
Olympique Lyonnais vs Monaco
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Olympique Marseille vs Lille
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Athletic Club vs Real Betis
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Augsburg vs Stuttgart
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Fiorentina vs Inter Milan
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Real Madrid vs Atlético de Madrid
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Việt Nam vs Bangladesh
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Bangladesh - BAN Bangladesh
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Albania - ALB Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Atletico Madrid: Đọ tài đỉnh cao, derby rực lửa (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Real Madrid La liga 2025-26

(3h, 22/3) Trận derby Madrid tới ở thời điểm cực kỳ quan trọng của mùa giải khi Real Madrid đang đua tranh gắt gao với Barcelona.

  

Laliga | 3h, 23/3 | Bernabeu

Real Madrid
0 - 0
Atletico Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Lunin, Alexander Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Guler, Mbappe, Vinicius
Musso, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman, Sorloth, Alvarez

Arbeloa báo tin vui về Mbappe và Bellingham

Trả lời phỏng vấn về Mbappe và Bellingham, hai trụ cột của đội, HLV Arbeloa cho biết: Bellingham đã sẵn sàng và sẽ có tên trong đội hình ngày mai. Jude là một cầu thủ thông minh, cậu ấy biết phải làm gì trong mọi khoảnh khắc. Tôi rất mong được thấy cậu ấy trên sân để giúp đỡ đội bóng.

Còn với Mbappe, cậu ấy đã hoàn toàn bình thường. Cậu ấy sẽ đạt 100% thể lực. Chúng ta đã thấy điều đó ở Manchester qua những bước chạy của cậu ấy. Tôi hoàn toàn tự tin vào tình hình hiện tạ.i

Diego Simeone ca ngợi Arbeloa

Trước cuộc đối đầu, Simeone đã dành những lời khen "có cánh" cho người đồng nghiệp bên phía đối diện. "Ông ấy đang làm rất tốt, kết quả đã nói lên tất cả. Arbeloa và các cầu thủ đã tạo được sự kết nối cho nhau và bạn có thể cảm nhận được điều đó. Bên cạnh Arbeloa khả năng có tư duy về mặt chuyên môn. Bạn có thể nhìn thấy điều đó. 

Phong độ của Real Madrid và Atletico Madrid

Real Madrid đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Chiến thắng 2-1 trước Man City tại Cúp C1 vừa qua đánh dấu trận thắng thứ 4 liên tiếp của họ trên mọi đấu trường. Điều này giúp cho tinh thần của "Los Blancos" được dâng cao đáng kể trong thời gian gần đây.

Real Madrid đối đầu với Atletico Madrid

Nhìn sang Atletico Madrid, đội bóng này mới để thua Tottenham với tỷ số 2-3 ở lượt về vòng 1/8 Cúp C1. Nhưng việc đó không thành vấn đề bởi đoàn quân HLV Simeone vẫn giành vé đi tiếp khi thắng tới 5-2 ở trận lượt đi. Xét riêng ở La Liga, Atletico Madrid thi đấu còn ổn định hơn Real Madrid trong thời gian gần đây.

"Los Rojiblancos" toàn thắng ở 4 trận gần nhất, còn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thắng 2 trận và thua 2 trận. Chính vì vậy, thật khó để đánh giá đội nào có phong độ cao hơn trước thềm derby Madrid.

Lịch sử đối đầu giữa Real Madrid và Atletico Madrid

Atletico Madrid quá hiểu Real Madrid khi đôi bên có tới 242 lần chạm trán nhau trong suốt lịch sử. Nhưng thành tích đối đầu của họ trước "Los Blancos" lại tỏ ra quá thua thiệt. Cụ thể, Atletico Madrid thua tới 118 trận và chỉ 61 lần đánh bại Real Madrid, còn lại là 63 trận hòa.

Real Madrid thắng nhiều hơn Atletico Madrid, nhưng phần lớn các trận đấu chứng kiến "Kền kền trắng" gặp nhiều khó khăn. Đây là điều không quá khó hiểu bởi vốn dĩ Atletico Madrid là cái tên đáng gờm của bóng đá Tây Ban Nha. Xét riêng ở đấu trường La Liga, trong 5 trận gần nhất, Real Madrid không thể thắng Atletico Madrid. Cụ thể, Real Madrid thua trận và có 3 lần bị đối thủ cầm hòa.

🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu

Kết quả Khả năng xảy ra
Real Madrid thắng 40%
Hòa 30%
Atletico Madrid thắng 30%
Dự đoán tỷ số Real Madrid - Atletico Madrid: Derby khó lường, trông cậy Mbappe (La Liga)
(3h, 23/3, vòng 29 La Liga) Real Madrid mong đợi Kylian Mbappe sẽ tỏa sáng ngay khi trở lại sau chấn thương để khiến Atletico Madrid ôm hận.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-22/03/2026 18:01 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN