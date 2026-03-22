Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Atletico Madrid: Đọ tài đỉnh cao, derby rực lửa (La Liga)
(3h, 22/3) Trận derby Madrid tới ở thời điểm cực kỳ quan trọng của mùa giải khi Real Madrid đang đua tranh gắt gao với Barcelona.
Laliga | 3h, 23/3 | Bernabeu
Điểm
Lunin
Alexander Arnold
Rudiger
Huijsen
Carreras
Camavinga
Tchouameni
Valverde
Guler
Mbappe
Vinicius
Điểm
Musso
Molina
Pubill
Hancko
Ruggeri
Simeone
Llorente
Cardoso
Lookman
Sorloth
Alvarez
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Arbeloa báo tin vui về Mbappe và Bellingham
Trả lời phỏng vấn về Mbappe và Bellingham, hai trụ cột của đội, HLV Arbeloa cho biết: Bellingham đã sẵn sàng và sẽ có tên trong đội hình ngày mai. Jude là một cầu thủ thông minh, cậu ấy biết phải làm gì trong mọi khoảnh khắc. Tôi rất mong được thấy cậu ấy trên sân để giúp đỡ đội bóng.
Còn với Mbappe, cậu ấy đã hoàn toàn bình thường. Cậu ấy sẽ đạt 100% thể lực. Chúng ta đã thấy điều đó ở Manchester qua những bước chạy của cậu ấy. Tôi hoàn toàn tự tin vào tình hình hiện tạ.i
Diego Simeone ca ngợi Arbeloa
Trước cuộc đối đầu, Simeone đã dành những lời khen "có cánh" cho người đồng nghiệp bên phía đối diện. "Ông ấy đang làm rất tốt, kết quả đã nói lên tất cả. Arbeloa và các cầu thủ đã tạo được sự kết nối cho nhau và bạn có thể cảm nhận được điều đó. Bên cạnh Arbeloa khả năng có tư duy về mặt chuyên môn. Bạn có thể nhìn thấy điều đó.
Phong độ của Real Madrid và Atletico Madrid
Real Madrid đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Chiến thắng 2-1 trước Man City tại Cúp C1 vừa qua đánh dấu trận thắng thứ 4 liên tiếp của họ trên mọi đấu trường. Điều này giúp cho tinh thần của "Los Blancos" được dâng cao đáng kể trong thời gian gần đây.
Real Madrid đối đầu với Atletico Madrid
Nhìn sang Atletico Madrid, đội bóng này mới để thua Tottenham với tỷ số 2-3 ở lượt về vòng 1/8 Cúp C1. Nhưng việc đó không thành vấn đề bởi đoàn quân HLV Simeone vẫn giành vé đi tiếp khi thắng tới 5-2 ở trận lượt đi. Xét riêng ở La Liga, Atletico Madrid thi đấu còn ổn định hơn Real Madrid trong thời gian gần đây.
"Los Rojiblancos" toàn thắng ở 4 trận gần nhất, còn đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thắng 2 trận và thua 2 trận. Chính vì vậy, thật khó để đánh giá đội nào có phong độ cao hơn trước thềm derby Madrid.
Lịch sử đối đầu giữa Real Madrid và Atletico Madrid
Atletico Madrid quá hiểu Real Madrid khi đôi bên có tới 242 lần chạm trán nhau trong suốt lịch sử. Nhưng thành tích đối đầu của họ trước "Los Blancos" lại tỏ ra quá thua thiệt. Cụ thể, Atletico Madrid thua tới 118 trận và chỉ 61 lần đánh bại Real Madrid, còn lại là 63 trận hòa.
Real Madrid thắng nhiều hơn Atletico Madrid, nhưng phần lớn các trận đấu chứng kiến "Kền kền trắng" gặp nhiều khó khăn. Đây là điều không quá khó hiểu bởi vốn dĩ Atletico Madrid là cái tên đáng gờm của bóng đá Tây Ban Nha. Xét riêng ở đấu trường La Liga, trong 5 trận gần nhất, Real Madrid không thể thắng Atletico Madrid. Cụ thể, Real Madrid thua trận và có 3 lần bị đối thủ cầm hòa.
🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu
|Kết quả
|Khả năng xảy ra
|Real Madrid thắng
|40%
|Hòa
|30%
|Atletico Madrid thắng
|30%
(3h, 23/3, vòng 29 La Liga) Real Madrid mong đợi Kylian Mbappe sẽ tỏa sáng ngay khi trở lại sau chấn thương để khiến Atletico Madrid ôm hận.
-22/03/2026 18:01 PM (GMT+7)