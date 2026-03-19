8 anh hào vào tứ kết Cúp C1: Real Madrid đại chiến Bayern Munich, Liverpool đấu PSG

Thất vọng Ngoại hạng Anh

Liverpool sẽ có cơ hội “phục hận” đương kim vô địch PSG khi hai đội chạm trán nhau tại tứ kết Champions League. Đoàn quân của HLV Arne Slot đã lội ngược dòng sau thất bại 0-1 ở lượt đi trước Galatasaray bằng chiến thắng đậm 4-0 tại Anfield.

Liverpool sẽ tái ngộ PSG ở tứ kết Champions League

Trước đó 1 ngày, Arsenal giành vé vào vòng 8 đội mạnh nhất với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Bayer Leverkusen, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 3-1. Trong khi đó, Man City và Chelsea đều bị loại sau khi không thể lật ngược tình thế trước Real Madrid và PSG.

Newcastle cũng sớm dừng bước sau thất bại nặng nề 2-7 trước Barcelona. Tương tự, Tottenham không thể lội ngược dòng trước Atletico Madrid dù thắng 3-2 ở lượt về, khép lại một vòng 1/8 đáng quên với các đại diện nước Anh.

Ở các cặp đấu khác, Bayern Munich cùng Harry Kane dễ dàng vượt qua Atalanta với tổng tỷ số 10-2, trong khi Sporting Lisbon tạo nên màn ngược dòng ấn tượng khi thắng Bodo/Glimt 5-0 ở lượt về.

Tâm điểm Real Madrid - Bayern Munich

Kết quả bốc thăm đưa đến những cặp đấu hấp dẫn. Liverpool gặp lại PSG, còn Arsenal đối đầu Sporting Lisbon. Cả hai đại diện Ngoại hạng Anh sẽ đá sân khách ở lượt đi và có lợi thế sân nhà ở lượt về nhờ thứ hạng cao hơn ở vòng bảng.

Đáng chú ý, PSG từng loại Liverpool mùa trước trên hành trình vô địch châu Âu đầu tiên của đội bóng nhà giàu nước Pháp. Arsenal cũng không xa lạ với Sporting Lisbon khi từng chạm trán đại diện Bồ Đào Nha tại Europa League cách đây 3 năm.

Các cặp đấu tứ kết Champions League

Tâm điểm của vòng tứ kết được dự báo là cuộc đọ sức giữa Bayern Munich và Real Madrid. Trong khi đó, Barcelona sẽ có cơ hội “trả nợ” Atletico Madrid, đội bóng vừa đánh bại họ tại bán kết Cúp Nhà vua.

Hai đội bóng Tây Ban Nha này thậm chí sẽ chạm trán tới 3 lần trong vòng 4 trận đấu vào tháng tới, bao gồm màn đối đầu tại La Liga vào ngày 5/4 trên sân Wanda Metropolitano.

Ở vòng 1/8, Barcelona gây ấn tượng mạnh với chiến thắng hủy diệt trước Newcastle, khi Raphinha và Robert Lewandowski mỗi người lập cú đúp, bên cạnh các bàn thắng của Marc Bernal, Fermin Lopez và quả phạt đền của Lamine Yamal.

Dù vậy, hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch vẫn được đánh giá là Bayern Munich và Arsenal, những đội dẫn đầu vòng bảng. Arsenal từng đánh bại Bayern Munich 3-1 hồi tháng 11 năm ngoái, và đoàn quân của Mikel Arteta đang hướng tới mục tiêu giành “cú ăn bốn” lịch sử.

Nhưng còn Real Madrid thì sao? Nhà vô địch châu Âu 15 lần đã vượt qua Man City dù thiếu vắng Kylian Mbappe trong phần lớn thời gian, và chắc chắn đặt mục tiêu khép lại mùa giải nhiều biến động bằng danh hiệu Champions League thứ 16.

Các trận lượt đi tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 8 và 9/4, trước khi lượt về được tổ chức vào ngày 15 và 16/4.