Real phải thắng derby Madrid, nhưng gặp dớp 3 năm không phá nổi

Dớp derby 3 năm

Với việc vẫn đang kém Barcelona tới 4 điểm ở cuộc đua vô địch La Liga, Real Madrid không có lựa chọn nào khác. Họ phải thắng trong trận derby Madrid (3h, 23/3) để tiếp tục duy trì cuộc đua, cũng như hy vọng Barca sảy chân trong chặng đường sắp tới cho tới lúc El Clasico lượt về diễn ra (11/5).

3 năm đối đầu derby Madrid ở La Liga 25/2/2023: Real Madrid 1-1 Atletico 24/9/2023: Atletico 3-1 Real Madrid 4/2/2024: Real Madrid 1-1 Atletico 29/9/2024: Atletico 1-1 Real Madrid 8/2/2025: Real Madrid 1-1 Atletico 27/9/2025: Atletico 5-2 Real Madrid

Nhưng nói đến thắng, đó là điều Real Madrid đã không làm được trong 3 năm qua trước Atletico Madrid ở La Liga. “Los Blancos” có thể vượt qua được hàng xóm ở đấu trường khác, nhưng cứ về La Liga là hòa hoặc thua, thậm chí thua khá đậm.

Đáng nói là nếu như mùa trước và mùa này phong độ của Real Madrid không có sự ổn định, ngay cả trong mùa 2023/24 Atletico vẫn giành được kết quả tốt trong 2 trận derby. Đó là mùa Real Madrid đoạt cú đúp La Liga & Champions League cũng như có hàng phòng ngự rất chắc chắn, chỉ có 1 đội có thể thắng được họ trong cả mùa giải năm nay và đó lại chính là Atletico.

Ở lượt đi, Atletico đã đại thắng Real 5-2 tại Metropolitano

Trong lần gặp gần nhất hồi tháng 9/2025, Atletico thắng tưng bừng 5-2 tại Metropolitano vì một buổi tối thảm hại của hàng thủ Real Madrid. Nhưng không chỉ hàng thủ, hàng công Real cũng đá dở, họ không nghĩ ra được cách xâm nhập vòng cấm Atletico thường xuyên và khi tạt bổng là tạt toàn cho các anh lùn Vinicius với Mbappe ở trong, khiến không ai chạm được đầu vào bóng.

Bối cảnh lượt về

Trận thua đó đã góp phần vào sự hồ nghi của chủ tịch Florentino Perez về năng lực của HLV Xabi Alonso, dù sau đó Real tiếp tục đạt phong độ cao và chỉ đột ngột “đổ đèo” sau sự cố Vinicius ở El Clasico. Giờ tình thế đã khác cho Real khi Alvaro Arbeloa đang là HLV trưởng, cách đá cũng có sự khác biệt phần nào.

Thách thức cho Real Madrid là hiện lực lượng của họ gặp rất nhiều tổn thất. Militao, Rodrygo, Ceballos, Mendy và mới đây là Courtois đều sẽ không thể kịp trở lại do chấn thương. Bellingham và Asencio thì có thể nhưng cả 2 đều đang phải gấp rút hồi phục.

Lực lượng của Atletico cũng có mất mát, thủ môn Jan Oblak đang ngồi ngoài cùng với Pablo Barrios và Rodrigo Mendoza. Tuy nhiên tuyến giữa Atletico với Cardoso và Llorente đang đá ổn dù vắng Barrios, và thủ môn Juan Musso vừa có 8 pha cứu thua trước Tottenham, số cứu thua cao nhất trong 1 trận đấu của Atletico mùa này.

Trong khi Real Madrid đã mất Courtois, Atletico mất Oblak nhưng bù lại Musso đang bắt như lên đồng

Cả hai đội thành Madrid lúc này đều không thực sự chắc chắn trong phòng ngự. Đúng là họ đang thủng lưới ít nhất La Liga, nhưng Real Madrid đã thủng lưới 14/19 trận ở mọi giải đấu từ đầu năm 2026 và sắp tới còn không có Courtois để chữa lỗi cho các đồng đội trong khung thành. Atletico làm tốt hơn với chỉ 13/21 trận lọt lưới từ đầu năm dương lịch, nhưng họ đã giữ sạch lưới chỉ 2/10 trận gần đây.

Real Madrid đã ghi 46 bàn từ đầu năm nhưng Atletico Madrid không kém xa là bao với 41 bàn. Real Madrid mới chỉ 1 trận không ghi nổi bàn nào (thua Getafe) trong khi Atletico đã có 4 trận. Dù vậy không có nghĩa hàng công Real trội hơn hẳn: trong 2 tháng liên tiếp Atletico đã có 7 cầu thủ khác nhau lập công trải đủ 3 tuyến.

Với việc cả hai đội thành Madrid đều không vượt hơn nhau hoàn toàn về thế mạnh & điểm yếu, đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu khó lường. Atletico đã luôn đá hết sức khi đấu derby Madrid khiến Real khó lòng thắng được, mà trận derby tới đây là trận đấu họ rất cần 3 điểm.